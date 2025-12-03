ما المقصود بوكلاء الذكاء الاصطناعي الهرميين؟

يشغل وكلاء المستوى الأعلى قمة النظام القائم على الوكلاء، ويتولون معالجة المهام المعقدة، وصياغة الخطط الاستراتيجية، وتجزئة المهام، وإدارة العمليات.

وفي بنى الوكلاء الحديثة، غالبًا ما يُنفَّذ وكلاء المستوى الأعلى باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) . أما في التعلم المعزّز الهرمي التقليدي، فيعتمد وكلاء المستوى الأعلى بدلًا من ذلك على سياسات مكتسبة بالتعلّم أو مخطِّطات رمزية.

ويتولى وكلاء المستوى الأعلى مسؤولية الصورة العامة، إذ يديرون النظام ككل بما يتماشى مع الأهداف الأوسع. وتشمل مسؤولياتهم تفسير طلب المستخدم، ووضع خطة، ثم تقسيم هذه الخطة إلى مهام قابلة للتنفيذ.