يعكس انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي أحدث فصل من فصول التقنية المؤسسية التي تفوق القدرة المؤسسية على التحكم فيها. إنه نمط تكرر بسرعة متزايدة. على سبيل المثال، نتج انتشار البرمجيات كخدمة وتكنولوجيا المعلومات الظلية عن التقنية السحابية التي جعلت من السهل جداً تبني البرمجيات الجديدة، وغالباً ما يكون ذلك دون علم أقسام تكنولوجيا المعلومات المركزية.

لقد أدت قدرة الذكاء الاصطناعي الوكيل على تحويل مهام سير العمل وإنشاء شراكات قوية بين الإنسان والذكاء الاصطناعي إلى اعتماده على نطاق واسع. ووفقًا لبحث داخلي أجرته شركة IBM، فإن غالبية الشركات تستخدم بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر.

ولكن نظرًا لانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنشاء وكلاء بسرعة، لم يعد بناء الأدوات الفعالة يتطلب بالضرورة مهندس برمجيات أو عملية ضبط طويلة. تدعم أدوات مثل Copilot Studio من Microsoft وAgentForce من Salesforce خيارات تطوير وكلاء منخفضة الرمز البرمجي أو بدون رمز برمجي — حلول قوية تشجع على النشر السريع بين الأقسام. ومن الجدير بالذكر أن نفس البحث الداخلي لشركة IBM وجد أن عددًا كبيرًا من الشركات أبلغت عن أن انتشار الذكاء الاصطناعي يزيد بالفعل من المخاطر الأمنية ويؤدي إلى تعقيدات غير ضرورية.

الآثار المترتبة على ذلك كبيرة: كل قسم تقريباً في أي مؤسسة كبيرة لديه القدرة على نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، ولكن هناك نقص في آليات التحكم في هذه الشبكات الكاسحة وإدارتها. ومع ذلك، فإن إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع وتطوير المنصات الوكيلة، إلى جانب المكاسب التجارية الحقيقية التي تعد بها هذه التقنيات، تجعل من الصعب التخلي عنها. تتطلب إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول نهجاً مركزياً ومتعمداً يراقب سلوك الوكيل ويحسنه على نطاق واسع.

كما يحول عدم وجود نموذج قابل للتطوير للتحكم في استخدام الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة دون التنسيق على مستوى المؤسسة. قال Matt Kosinski في حلقة حديثة من بودكاست Mixture of Experts الذي تقدمه IBM: "لا يوجد عميل واحد ليس لديه 60 عملاً عشوائياً على الأقل من أعمال الذكاء الاصطناعي تحدث في جميع أنحاء مؤسسته باستخدام تقنية المعلومات الظلية والذكاء الاصطناعي الظلي". "وكل قسم ومدير تنفيذي [يقول] أنني في الواقع من يقود هذا من قسم المشتريات، أو الموارد البشرية، أو وحدة الأعمال هذه."