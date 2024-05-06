تاريخ التحديث: 10 سبتمبر 2024
المساهمون: ماثيو فينيو، وأماندا داوني
توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في مؤسستك يعني دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع نطاقات عملك لتحسين العمليات وزيادة الكفاءة ودفع النمو، إلى جانب إدارة المخاطر ورفع مستوى الامتثال.
لقد تجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع الشركات الرقمية المحلية إلى صناعات مختلفة مثل التصنيع والتمويل والرعاية الصحية. بينما تسرع الشركات في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنها تنتقل من مشاريع الذكاء الاصطناعي المتفرقة إلى التحول الرقمي الكامل، حيث تطبق أنظمة الذكاء الاصطناعي في العديد من الأقسام وعمليات الأعمال.
تشمل مشاريع الذكاء الاصطناعي الشائعة تحديث جمع البيانات وإدارتها بالإضافة إلى أتمتة وتبسيط إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات). بالإضافة إلى ذلك، يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي—الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء محتوى أصلي—على تحويل العمل ضخم الحجم وتعزيز الإنتاجية. يتضمن ذلك تحديث التعليمات البرمجية وأتمتة سير العمل واستخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار تجربة العملاء وخدمتهم.
يكون الذكاء الاصطناعي أكثر قيمة عندما يكون منسوجًا بعمق في نسيج عمليات المؤسسة. ومع ذلك، يمثل توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي تحديات بارزة تتجاوز مجرد نشر نموذج أو نموذجين في الإنتاج.
مع توسع تطبيق الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، تزداد المخاطر والتعقيدات، بما في ذلك احتمالية تراجع مستوى الأداء والرؤية المحدودة لسلوك نموذج الذكاء الاصطناعي. ومع انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي، يستمر حجم البيانات في الازدياد بشكل كبير. لذا، يجب على المجموعات الاستفادة من هذه البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي واختباره وتحسينه، ولكن يجب عليها إعطاء الأولوية للحوكمة والأمن في أثناء قيامها بذلك.
لهذا السبب، تحتاج المؤسسات الملتزمة بتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي إلى الاستثمار في عوامل التمكين الرئيسية مثل مخازن الميزات وأصول الرموز البرمجية وعمليات التعلم الآلي (MLOps). تساعد هذه العوامل على إدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بفعالية في مختلف وظائف الأعمال.
تهدف عمليات التعلم الآلي إلى تحديد أفضل الممارسات والأدوات لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره وتهيئته بسرعة وأمان وكفاءة. وهذا هو الأساس لنجاح توسيع نطاق استخدام للذكاء الاصطناعي، ويتطلب استثمارات إستراتيجية في العمليات والأشخاص والأدوات لتعزيز سرعة طرح المنتجات في السوق مع الحفاظ على التحكم في عمليات النشر.
من خلال تبني عمليات التعلم الآلي، يمكن للشركات التغلب على التحديات التي تواجههم في أثناء توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته الكاملة لتعزيز الابتكار والنمو المستدامين القائمين على البيانات. كما يمكن أن يؤدي استخدام منصات الذكاء الاصطناعي مثل الخدمات السحابية ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs) من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي والتقليل من الطلب على المواهب المتخصصة.
يجب على الشركات تبني بنية تقنية مفتوحة وجديرة بالثقة، تعتمد بشكل مثالي على بنية تحتية سحابية هجينة، لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات تقنية المعلومات المتعددة بأمان. تدعم هذه البنية نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها في جميع أنحاء المؤسسة، ما يعزز التعاون الآمن والفعال بين مختلف وحدات الأعمال.
يتطلب التوسع الناجح في استخدام الذكاء الاصطناعي تحولاً شاملاً للمؤسسة. وهذا يعني الابتكار مع التركيز الأساسي على الذكاء الاصطناعي والاعتراف بأن الذكاء الاصطناعي يؤثر—وهو عنصر أساسي—في العمل بأكمله، بما في ذلك ابتكار المنتجات وعمليات الأعمال والعمليات التقنية، فضلاً عن الأشخاص والثقافة.
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يتضمن توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي التوسع في استخدام خوارزميات التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي لأداء المهام اليومية بكفاءة وفعالية، بما يتناسب مع وتيرة الطلب على الأعمال. ولتحقيق ذلك، تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي بنية تحتية قوية وكميات كبيرة من البيانات للحفاظ على السرعة والسعة.
يعتمد الذكاء الاصطناعي القابل للتوسع على تكامل واكتمال البيانات عالية الجودة التي يتم تجميعها من أجزاء مختلفة من الأعمال لتزويد الخوارزميات بالمعلومات الشاملة اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة.
كما أن وجود قوى عاملة جاهزة لتفسير مخرجات الذكاء الاصطناعي والتصرف بناءً عليها يعد أمرًا بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي القابل للتوسع لتحقيق إمكاناته الكاملة. تتيح استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تضع هذه العناصر الأساسية في مكانها الصحيح للمؤسسة تجربة عمليات تشغيلية أسرع وأكثر دقة وتخصيصًا وابتكارًا.
إليك الخطوات الرئيسية المستخدمة عادةً لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بنجاح:
يمكن أن يكون توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة أمرًا صعبًا بسبب العديد من العوامل المعقدة التي تتطلب تخطيطًا دقيقًا وتخصيصًا للموارد. والتغلب على هذه التحديات أمر بالغ الأهمية لنجاح نشر الذكاء الاصطناعي واعتماده على نطاق واسع.
يعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على البيانات، والتي يمكن أن تأتي بأشكال مختلفة مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. تتطلب هندسة البيانات، والتي تشمل إدارة البيانات وأمن البيانات واستخراج البيانات—وهو تنظيم مجموعات البيانات الضخمة وتحليلها—خبرة متخصصة واستثمارًا في حلول تخزين البيانات القابلة للتوسع مثل مستودعات البيانات القائمة على السحابة. يُعد ضمان خصوصية البيانات وأمنها أمرًا بالغ الأهمية للحماية من التهديدات الخارجية والداخلية.
يتضمن توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عملية تكرارية تتطلب التعاون بين فرق متعددة، بما في ذلك خبراء الأعمال ومتخصصو تقنية المعلومات وعلم البيانات. يعمل خبراء عمليات الأعمال بشكل وثيق مع علماء البيانات للتأكد من توافق نتائج الذكاء الاصطناعي مع إرشادات المؤسسة. يمكن للتوليد المعزز بالاسترداد (RAG) تحسين نتائج الذكاء الاصطناعي وفقًا لبيانات المؤسسة من دون تعديل النموذج الأساسي.
تنقسم الأدوات المستخدمة لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي إلى ثلاث فئات: أدوات يستخدمها علماء البيانات لإعداد نماذج التعلم الآلي، وأدوات تستخدمها فرق تقنية المعلومات لإدارة البيانات وموارد الحوسبة، وأدوات يستخدمها مستخدمو الأعمال للتفاعل مع نتائج الذكاء الاصطناعي. تبسط المنصات المتكاملة مثل منصات عمليات التعلم الآلي تلك الأدوات لتعزيز قابلية التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتسهيل عمليات المراقبة والصيانة وإعداد التقارير.
قد يكون العثور على أفراد لديهم معرفة عميقة بالمجال المطلوب لتصميم نماذج التعلم الآلي وتدريبها ونشرها أمرًا صعبًا ومكلفًا. يمكن أن يساعد استخدام منصات عمليات التعلم الآلي القائمة على السحابة وواجهات برمجة التطبيقات لنماذج اللغات الكبيرة على التقليل بعض الشيء من الحاجة إلى الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
عند الانتقال من المشاريع التجريبية إلى مبادرات الذكاء الاصطناعي الموسعة، فكر في البدء بنطاق يمكن التحكم فيه لتجنب حدوث اضطرابات كبيرة. وستساعد النجاحات المبكرة على بناء الثقة والخبرة، ما يمهد الطريق لإنشاء مشاريع أكثر طموحًا للذكاء الاصطناعي في المستقبل.
قد يستغرق نقل مشاريع الذكاء الاصطناعي إلى ما بعد مرحلة إثبات إمكانية التطبيق وقتًا طويلاً ، يتراوح غالبًا من ثلاثة شهور إلى 36 شهرًا حسب درجة التعقيد. ويجب تكريس الوقت والجهد للحصول على البيانات ودمجها وإعدادها ورصد نتائج الذكاء الاصطناعي. يمكن أن يساعد استخدام الأدوات مفتوحة المصدر والمكتبات وبرامج الأتمتة على تسريع هذه العمليات.
من خلال معالجة هذه التحديات الرئيسية الستة، يمكن للمؤسسات التغلب على تعقيدات توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي وزيادة إمكاناته إلى أقصى حد لتحسين العمليات وتعزيز قيمة الأعمال.
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