حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

سرّع انتشار تأثير الذكاء الاصطناعي في مؤسستك من خلال إستراتيجية ”التصميم الهجين“
سيتطلب تدريب الذكاء الاصطناعي واستدلاله معالجة مكثفة للغاية للعمليات الحسابية المتزامنة.
ستؤدي النماذج المعقدة كثيفة البيانات إلى زيادة معدل معاملات التخزين والذاكرة والمعالجات بشكل كبير.
هل يمكنك ربط صوامع البيانات وإنشاء سلسلة توريد معلومات ذات أداء فائق لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره؟
هل يمكنك توسيع نطاق الاستدلال التكراري للذكاء الاصطناعي وتحسين أداء المعاملات؟
هل يمكنك حماية نمذجة الذكاء الاصطناعي واستنتاج البيانات باستخدام التشفير والترميز على نطاق واسع؟
تتميز IBM Infrastructure بالمرونة والأمان الفائقين، والريادة في الامتثال التنظيمي.
تتميز IBM Infrastructure بالأداء الفائق: سواء كانت IBM Cloud التي توفر البنية التحتية فائقة الأداء والمرنة والمُحسّنة بالذكاء الاصطناعي لمنصة IBM watsonx، أو IBM Z وIBM Power (المزودة بالذكاء الاصطناعي فئة المؤسسات) أو مجموعة IBM Storage.
جرى تحسين IBM Infrastructure لتتوافق مع منصة Red Hat OpenShift - التي يرجع إليها الفضل في توفير إستراتيجية مفتوحة ومتعددة السحابات، والتي تُعد بالغة الأهمية لحلول الذكاء الاصطناعي.
صُممت IBM Infrastructure للوصول بسهولة إلى البيئات السحابية العامة والبيئات المحلية - حيث تجمع بينها بسلاسة وتوفر إمكانات الحوسبة والتخزين المطلوبة، بغض النظر عن الموقع.
يوفر IBM Granite حماية قانونية لحقوق الملكية الفكرية، ما يتيح للعملاء تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام بياناتهم الخاصة إلى جانب حماية العملاء والدقة والثقة التي توفرها نماذج الأساس المقدمة من IBM.
تتضمن الحوسبة السرية مع IBM مجموعة من خدمات Hyper Protect Services لنشر مهام أحمال التشغيل المهمة والقائمة على الحاويات في بيئات معزولة مع التحكم الحصري في المفاتيح، ما يضمن سرية البيانات وسلامة التعليمات البرمجية.
أُنشئ IBM Cloud Security and Compliance Center لتبسيط حماية البيانات وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي مع المساعدة على إدارة الامتثال بشكل مركزي.
استمتع بزيادة في الاستدلالات بنسبة 39% لكل وات مقارنة بالخوادم المستندة إلى Intel، باستخدام منصة IBM Power.
حقق زيادة في الإنتاجية تصل إلى 19 ضعفًا ووقت استجابة أقل بمقدار 20 ضعفًا عند الجمع بين التطبيقات والاستدلالات، باستخدام IBM Z.
سرّع الوقت المناسب لتحقيق قيمة البيانات والتحوّل الرقمي باستخدام منصة تخزين موحَّدة تعمل على دمج خدمات بيانات الملفات والكتل والكائنات.
يمكنك توفير وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التقليدي والحوسبة فائقة الأداء وحالات الاستخدام المرئية على بنية IBM Cloud الموثوقة والآمنة والميسورة التكلفة.
يعالج IBM LinuxONE Emperor 4 ما يصل إلى 3.5 مليون طلب استدلال في الثانية بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية باستخدام نموذج الكشف عن الغش في استخدام بطاقات الائتمان.
أضف قوة المصدر المفتوح إلى الذكاء الاصطناعي مع Red Hat AI InstructLab كخدمة، والمتوفرة حصريًا على IBM Cloud.
تستخدم CrushBank الذكاء الاصطناعي لتزويد موظفي تكنولوجيا المعلومات لديها بمعلومات أفضل.
حلول القيادة الذاتية والإدارة المبسطة للذكاء الاصطناعي.
تعمل أحمال التشغيل التحليلية السريعة على تعزيز كفاءة الكمبيوتر المركزي.
قفزة مجموعة Blendow إلى التحليل الذكي القانوني المعزز بالذكاء الاصطناعي مع IBM.
طورت الجامعة نسيج بيانات موحدًا باستخدام برنامج IBM® Spectrum® Scale.
تعمل IBM على تسريع الذكاء الاصطناعي المؤسسي لدى العملاء من خلال توفير إمكانات جديدة على IBM Z.
