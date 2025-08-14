حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

سرّع انتشار تأثير الذكاء الاصطناعي في مؤسستك من خلال إستراتيجية ”التصميم الهجين“
قم بتخصيص تطور أعمالك واستفد من قوة الذكاء الاصطناعي على السحابة الهجينة

اكتسب معارف قيّمة من خبرائنا في مجال الذكاء الاصطناعي حول كيفية تصميم البنية التحتية السحابية الهجينة للذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن المستوى الذي وصلت إليه في رحلتك مع الذكاء الاصطناعي.

HashiCorp logo with an IBM Company descriptor

شركة IBM تستحوذ على HashiCorp لتعزيز الابتكار في السحابة الهجينة

تسريع الأتمتة والأمان عبر بيئات السحابة المتعددة.

هل بنيتك التحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي؟ يفرض الذكاء الاصطناعي متطلبات هائلة على البنية التحتية
فريق دعم فني يتبادل الأفكار حول طرق استخدام الحوسبة المعرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
معلمات نموذج أكثر بمقدار 100 ضعف، نمو بمقدار 10 أضعاف في بيانات الذكاء الاصطناعي حديثة الإنشاء، ودورات حياة أسرع 7 مرات للتهديدات الأمنية

سيتطلب تدريب الذكاء الاصطناعي واستدلاله معالجة مكثفة للغاية للعمليات الحسابية المتزامنة.
رجل أعمال يستخدم جهاز كمبيوتر في غرفة خوادم افتراضية
تدهور الأداء بمقدار 50 ضعفًا بسبب البيانات الموزعة، وزيادة استهلاك الطاقة بمعدل ضعفين، وزيادة الإنتاجية الحسابية بمقدار 7 أضعاف

ستؤدي النماذج المعقدة كثيفة البيانات إلى زيادة معدل معاملات التخزين والذاكرة والمعالجات بشكل كبير.
لقطة من الظهر لشابة تعمل على كمبيوتر مكتبي
سيتطلب الذكاء الاصطناعي فئة المؤسسات بنية تحتية موزعة آمنة للغاية وكثيفة الحوسبة والبيانات

هل يمكنك ربط صوامع البيانات وإنشاء سلسلة توريد معلومات ذات أداء فائق لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره؟

هل يمكنك توسيع نطاق الاستدلال التكراري للذكاء الاصطناعي وتحسين أداء المعاملات؟

هل يمكنك حماية نمذجة الذكاء الاصطناعي واستنتاج البيانات باستخدام التشفير والترميز على نطاق واسع؟
ما أهمية IBM Infrastructure للذكاء الاصطناعي؟ تتميز البنية التحتية من IBM بأنها آمنة وقابلة للتوسّع ومفتوحة وهي مضمونة ومُعدّة لدعم الطبيعة عالية الديناميكية وذات الأداء الكثيف لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، مع توفير عمليات الذكاء الاصطناعي المستدامة التي تقلل من التكاليف وتحد من المخاطر ومعدل استهلاك الطاقة.
موثوق بها

تتميز IBM Infrastructure بالمرونة والأمان الفائقين، والريادة في الامتثال التنظيمي.
الأداء العالي

تتميز IBM Infrastructure بالأداء الفائق: سواء كانت IBM Cloud التي توفر البنية التحتية فائقة الأداء والمرنة والمُحسّنة بالذكاء الاصطناعي لمنصة IBM watsonx،  أو IBM Z وIBM Power (المزودة بالذكاء الاصطناعي فئة المؤسسات) أو مجموعة IBM Storage.
حلول مفتوحة

جرى تحسين IBM Infrastructure لتتوافق مع منصة Red Hat OpenShift -  التي يرجع إليها الفضل في توفير إستراتيجية مفتوحة ومتعددة السحابات، والتي تُعد بالغة الأهمية لحلول الذكاء الاصطناعي.
هجين

صُممت IBM Infrastructure للوصول بسهولة إلى البيئات السحابية العامة والبيئات المحلية -  حيث تجمع بينها بسلاسة وتوفر إمكانات الحوسبة والتخزين المطلوبة، بغض النظر عن الموقع.
انشر الذكاء الاصطناعي لديك بكل ثقة استمتع بحماية قانونية مع نماذج IBM واستخدم حوسبة آمنة وممتثلة للوائح حتى لا يتمكن أحد سواك من رؤية بياناتك.
مظلة صفراء بين مظلات سوداء أخرى
الحماية القانونية

يوفر IBM Granite حماية قانونية لحقوق الملكية الفكرية، ما يتيح للعملاء تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام بياناتهم الخاصة إلى جانب حماية العملاء والدقة والثقة التي توفرها نماذج الأساس المقدمة من IBM.
زميلان يتناقشان في أثناء استخدام جهاز كمبيوتر محمول وجهاز لوحي رقمي في مكتب
الحوسبة الموثوقة

تتضمن الحوسبة السرية مع IBM مجموعة من خدمات Hyper Protect Services لنشر مهام أحمال التشغيل المهمة والقائمة على الحاويات في بيئات معزولة مع التحكم الحصري في المفاتيح، ما يضمن سرية البيانات وسلامة التعليمات البرمجية.
المشغلون العاملون في غرفة التحكم
المراقبة المستمرة

أُنشئ IBM Cloud Security and Compliance Center لتبسيط حماية البيانات وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي مع المساعدة على إدارة الامتثال بشكل مركزي.

الاستفادة من إمكانات IBM Infrastructure المجهزة للذكاء الاصطناعي

تتيح لك IBM تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات في أي بيئة لدعم أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي باستخدام Red Hat OpenShift والخبرات الاستشارية والبنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي كخدمة.
الاستعداد (Prepare) إصدار النشر الاستفادة من الخبرات
الفوائد
خطوط بالأبيض والأسود ذات أسهم في منظور متوازٍ تتحرك بعيدًا ثم لأعلى على شبكة

استمتع بزيادة في الاستدلالات بنسبة 39% لكل وات مقارنة بالخوادم المستندة إلى Intel، باستخدام منصة IBM Power.
ساعة جيب فوق أوراق نقدية متعددة

حقق زيادة في الإنتاجية تصل إلى 19 ضعفًا ووقت استجابة أقل بمقدار 20 ضعفًا عند الجمع بين التطبيقات والاستدلالات، باستخدام IBM Z.
موظف يعمل على كمبيوتر محمول وتظهر أيقونات إدارة البيانات المختلفة على الشاشة

سرّع الوقت المناسب لتحقيق قيمة البيانات والتحوّل الرقمي باستخدام منصة تخزين موحَّدة تعمل على دمج خدمات بيانات الملفات والكتل والكائنات.
ثلاثة أشخاص جالسون على طاولة ومعهم كمبيوتر محمول ويتناقشون في العمل

يمكنك توفير وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التقليدي والحوسبة فائقة الأداء وحالات الاستخدام المرئية على بنية IBM Cloud الموثوقة والآمنة والميسورة التكلفة.
صورة مقربة للجزء العلوي من IBM LinuxONE Emperor 4

يعالج IBM LinuxONE Emperor 4 ما يصل إلى 3.5 مليون طلب استدلال في الثانية بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية باستخدام نموذج الكشف عن الغش في استخدام بطاقات الائتمان.

 
رسم توضيحي لخريطة مع قائمة عناصر تساعد المستخدم على التنقل.

أضف قوة المصدر المفتوح إلى الذكاء الاصطناعي مع Red Hat AI InstructLab كخدمة، والمتوفرة حصريًا على IBM Cloud.
دراسات حالة
شعار CrushBank
CrushBank

تستخدم CrushBank الذكاء الاصطناعي لتزويد موظفي تكنولوجيا المعلومات لديها بمعلومات أفضل.

 

عملية قياس هيكل سيارة مع تضمين صورة لمصنع الإنتاج
Continental Automotive AG

حلول القيادة الذاتية والإدارة المبسطة للذكاء الاصطناعي.

 

عملات معدنية مكدسة فوق بعضها
Garanti BBVA

تعمل أحمال التشغيل التحليلية السريعة على تعزيز كفاءة الكمبيوتر المركزي.

موظف مركز اتصالات يعمل في مساحة مكتبية مشتركة
مجموعة Blendow Group

قفزة مجموعة Blendow إلى التحليل الذكي القانوني المعزز بالذكاء الاصطناعي مع IBM.

طالب جامعي يبحث عن كتاب في مكتبة
جامعة كوينزلاند

طورت الجامعة نسيج بيانات موحدًا باستخدام برنامج IBM® Spectrum® Scale.

صورة مقربة لنبات عصاري على خلفية سوداء
die Mobillar

تعمل IBM على تسريع الذكاء الاصطناعي المؤسسي لدى العملاء من خلال توفير إمكانات جديدة على IBM Z.

أيقونة الحوسبة السحابية مع أشعة ضوء
SKM Informatik GmbH

استمتع بمزايا السحابة الهجينة.

IBM Research تقود التطور في مجال الذكاء الاصطناعي
لوحة دوائر كهربائية من محرك أقراص صلبة
IBM Vela
تعزيز إمكانات الحوسبة الفائقة القائمة على الذكاء الاصطناعي للسحابة الأصلية من IBM
مفهوم الذكاء الاصطناعي مع عُقد متصلة تمثل شبكة الاتصالات
وحدة الذكاء الاصطناعي بشركة IBM
مصممة لتدريب وتشغيل نماذج التعلم العميق التي تتطلب عمليات الذكاء الاصطناعي المتوازية بشكل كبير.
مبنى الكابيتول الأمريكي مع دوائر كمبيوتر متداخلة
مستقبل الذكاء الاصطناعي هو نماذج الأساس على نطاق واسع
في IBM Research، نعمل على تصميم نماذج أساس فائقة جديدة وأنظمة ذكاء اصطناعي توليدي ترتكز على الثقة والشفافية.
الموارد
يمكنك تسريع أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة الأداء باستخدام وحدات معالجة الرسومات NVIDIA على IBM Cloud
دور أجهزة الذكاء الاصطناعي الحديثة على السحابة الهجينة
مبرمج يكتب على كمبيوتر محمول للوصول إلى نظام حسابات خصوصية بهدف القرصنة
يمكنك تعزيز خصوصية بيانات الذكاء الاصطناعي وأمانها باستخدام watsonx على IBM Cloud
موظف يعمل على كمبيوتر محمول وتظهر أيقونات إدارة البيانات المختلفة على الشاشة
اجمع بين استخدام الذكاء الاصطناعي واتباع نهج جدير بالثقة مع البيانات على IBM Power لتعزيز نتائج الأعمال
شخصان جالسان على مكتب يعملان على أجهزة كمبيوتر
استخدم الذكاء الاصطناعي للعمل مع IBM Z
رسم توضيحي لسلم الذكاء الاصطناعي مع كتل أرجوانية مكدسة
سلم IBM للذكاء الاصطناعي
