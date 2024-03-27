ما المقصود بخدمة العملاء؟

تساعد خدمة العملاء، والمعروفة أيضًا باسم رعاية العملاء أو دعم العملاء، المؤسسات على ضمان رضا العملاء عن مشترياتهم. والأهم من ذلك، أنها تضمن استعداد المؤسسات للمشكلات الحتمية التي قد تنشأ بين العملاء.

تحدث العيوب في المنتجات، رغم كونها أمرًا مؤسفًا، بغض النظر عن المزوِّد. لن يحب بعض العملاء منتجاتهم لسبب أو لآخر. سيشتكي البعض من التسعير مقارنةً بالقيمة التي يوفرها المنتج. تُعَد تعليقات العملاء، والتي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية، جزءًا متوقعًا من رحلة العميل. يتعين على فريق خدمة العملاء التعامل مع كل هذه المواقف لتجنُّب الإضرار بسمعة علامتهم التجارية.

تتمثل سمات تجربة خدمة العملاء الممتازة في سرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء، والقدرة المبتكرة على حل المشكلات والرغبة القوية في إسعاد قاعدة العملاء.

الفرق بين خدمة العملاء السيئة والجيدة له تأثير واضح في نجاح الأعمال. خدمة العملاء الأفضل تساعد في تحسين الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة القيمة الكلية للعميل على المدى الطويل. في الواقع، ذكر 88% من المشاركين في استطلاع Salesforce‏ 1أن خدمة العملاء الجيدة لا تقل أهمية عن المنتجات أو الخدمات نفسها في إسعاد العملاء.

الحد من مغادرة العملاء التي يمكن تفاديها يعزز جودة خدمة العملاء ويدعم النتائج المالية للمؤسسة. العملاء السعداء هم عملاء مخلصون، وأكثر احتمالًا للتوصية بالمنتجات من خلال الكلام الإيجابي للآخرين. لا يقتصر بناء ولاء العملاء على تقديم منتجات أو خدمات ممتازة؛ بل يمكن تحقيقه أيضًا من خلال إظهار أن الشركة وموظفي خدمة العملاء يستمعون باهتمام إلى شكاوى خدمة العملاء ويتخذون إجراءات بشأنها.