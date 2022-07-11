يمكنك تصميم روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم استفسارات العملاء المعقدة، وتمكّن الخدمة الذاتية للعملاء، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الحواري عبر كل القنوات ونقاط الاتصال ونشرها مع إمكانية التكامل السلس مع الأنظمة الخلفية. بفضل الدعم بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي يمكنك الوثوق بها، يمكّن IBM® watsonx Assistant فريقك من تصميم روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم طلبات العملاء من المرة الأولى ونشرها.
•مدعوم بالنماذج اللغوية الكبيرة من IBM المصممة خصوصًا لحالات استخدام المؤسسات
•معزز بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديرة بالثقة والمتاحة بشكل فوري
•واجهة مستخدم منخفضة الرموز ومن دون رموز مصممة لمستخدمي الأعمال
•التكامل مع الأدوات التي تدير عمليات مركز الاتصال لديك اليوم.
تحقق من خيارات التسعير المختلفة لاشتراك watsonx Assistant لديك وصمم أول مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لك اليوم.
تم توفيرها لكل مكالمة عميل واردة باستخدام watsonx Assistant.
تم توفيرها لكل مكالمة وجهت بشكل صحيح باستخدام watsonx Assistant.
انخفض وقت معالجة التفاعل لوكلاء الخدمة المدعومين بروبوت محادثة.
الرد على استفسارات العملاء في الوقت الفعلي وعلى القنوات المفضلة—على موقعك الإلكتروني، أو على تطبيقات الأجهزة المحمولة، أو عبر الهاتف أو على تطبيقات المراسلة مثل Whatsapp وFacebook Messenger—لتحسين رضا العملاء
عزز عمليات مركز الاتصالات باستخدام روبوتات المحادثة الحوارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتلقى طلبات العملاء بسرعة وتقدم إجابات فورية ودقيقة عن الاستفسارات المعقدة والبسيطة. وفقًا لدراسة ™Forrester Consulting Total Economic Impact لعام 2023، حققت المنظمات وفورات في التكاليف بلغت 6 دولارات أمريكية لكل محادثة واردة باستخدام watsonx Assistant.
يمكنك أتمتة مهام سير العمل الروتينية ومعالجة أسئلة العملاء الشائعة لتوفير الوقت للوكلاء البشريين وتمكينهم من التركيز على مشكلات العملاء الفريدة وعالية الخطورة التي تتطلب المزيد من التفاعل البشري، باستخدام التكامل السلس مع أدوات دعم الوكلاء المباشرين.
لقد مكّنت تجربة العملاء المعاد تصورها باستخدام مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي شركة Camping World من زيادة كفاءة الوكلاء بنسبة 33% وتحديث مراكز الاتصال الخاصة بها.
بالتعاون مع IBM® Technology Expert Labs، أجرت شركة Vodafone Ireland مؤخرًا تحديثًا لمساعدها الافتراضي TOBi المدعوم من IBM watsonx™ Assistant، وهو منصة مصممة للمساعدة على تقديم خدمة عملاء متسقة وذكية.
يستخدم الوكيل الافتراضي المسمى Anna منصة الذكاء الاصطناعي الحواري القوية من IBM لإجراء أكثر من مليون محادثة مع العملاء سنويًا وتحسين رحلة العميل. وتجيب Anna عن 90% من أسئلة العملاء باللغة الهولندية أو الإنجليزية.
هل أنت مستعد لبناء روبوتات محادثة فائقة الإمكانات لخدمة العملاء؟
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