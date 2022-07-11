تعزيز خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي
تحسين تجارب العملاء وتعزيز ولاء العملاء للعلامة التجارية والاحتفاظ بهم باستخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
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رسم تخطيطي يوضح استجابة خدمة العملاء عبر مجموعة متنوعة من القنوات
تعزيز خدمة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يمكنك تصميم روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم استفسارات العملاء المعقدة، وتمكّن الخدمة الذاتية للعملاء، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الحواري عبر كل القنوات ونقاط الاتصال ونشرها مع إمكانية التكامل السلس مع الأنظمة الخلفية. بفضل الدعم بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي يمكنك الوثوق بها، يمكّن IBM® watsonx Assistant فريقك من تصميم روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم طلبات العملاء من المرة الأولى ونشرها.

•مدعوم بالنماذج اللغوية الكبيرة من IBM المصممة خصوصًا لحالات استخدام المؤسسات

•معزز بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديرة بالثقة والمتاحة بشكل فوري

•واجهة مستخدم منخفضة الرموز ومن دون رموز مصممة لمستخدمي الأعمال

•التكامل مع الأدوات التي تدير عمليات مركز الاتصال لديك اليوم.

 
مشاهدة Assistant وهو يؤدي مهامه
نتائج العملاء أظهرت دراسة ™Forrester Consulting Total Economic Impact لعام 2023 التي أُجريت بتكليف من IBM وأنشأت نموذجًا لمؤسسة مركبة من بيانات عملاء حقيقيين أن 6 دولارات أمريكية

تم توفيرها لكل مكالمة عميل واردة باستخدام watsonx Assistant.

 قراءة دراسة Forrester TEI 7.75 دولارات أمريكية

تم توفيرها لكل مكالمة وجهت بشكل صحيح باستخدام watsonx Assistant.

 قراءة دراسة Forrester TEI %30

انخفض وقت معالجة التفاعل لوكلاء الخدمة المدعومين بروبوت محادثة.

 قراءة دراسة Forrester TEI
المزايا
توفير قناة اتصال شاملة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع

الرد على استفسارات العملاء في الوقت الفعلي وعلى القنوات المفضلة—على موقعك الإلكتروني، أو على تطبيقات الأجهزة المحمولة، أو عبر الهاتف أو على تطبيقات المراسلة مثل Whatsapp وFacebook Messenger—لتحسين رضا العملاء

 

 

 الاطلاع مدى سهولة النشر مع عمليات التكامل المدمجة لدينا
تقليل التكاليف التشغيلية

عزز عمليات مركز الاتصالات باستخدام روبوتات المحادثة الحوارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتلقى طلبات العملاء بسرعة وتقدم إجابات فورية ودقيقة عن الاستفسارات المعقدة والبسيطة. وفقًا لدراسة ™Forrester Consulting Total Economic Impact لعام 2023، حققت المنظمات وفورات في التكاليف بلغت 6 دولارات أمريكية لكل محادثة واردة باستخدام watsonx Assistant.

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تحسين إنتاجية الوكيل

يمكنك أتمتة مهام سير العمل الروتينية ومعالجة أسئلة العملاء الشائعة لتوفير الوقت للوكلاء البشريين وتمكينهم من التركيز على مشكلات العملاء الفريدة وعالية الخطورة التي تتطلب المزيد من التفاعل البشري، باستخدام التكامل السلس مع أدوات دعم الوكلاء المباشرين.

الاطلاع على كيفية تقديم الخدمة الذاتية للعملاء

الميزات ذات الصلة

تمكين محادثات الذكاء الاصطناعي التوليدي واجهة مستخدم منخفضة الرموز قرارات محسنة قائمة على البيانات
دراسات حالة
Camping World

لقد مكّنت تجربة العملاء المعاد تصورها باستخدام مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي شركة Camping World من زيادة كفاءة الوكلاء بنسبة 33% وتحديث مراكز الاتصال الخاصة بها.
Vodafone Ireland وIBM

بالتعاون مع IBM® Technology Expert Labs، أجرت شركة Vodafone Ireland مؤخرًا تحديثًا لمساعدها الافتراضي TOBi المدعوم من IBM watsonx™ Assistant، وهو منصة مصممة للمساعدة على تقديم خدمة عملاء متسقة وذكية.

Humana

يستخدم الوكيل الافتراضي المسمى Anna منصة الذكاء الاصطناعي الحواري القوية من IBM لإجراء أكثر من مليون محادثة مع العملاء سنويًا وتحسين رحلة العميل. وتجيب Anna عن 90% من أسئلة العملاء باللغة الهولندية أو الإنجليزية.
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هل أنت مستعد لبناء روبوتات محادثة فائقة الإمكانات لخدمة العملاء؟ 

خذ جولة إرشادية ذاتية أو قابل أحد خبراء IBM للحصول على عرض توضيحي مخصص وشاهد ما يمكن أن يقدمه حل روبوت المحادثة التوليدي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المتقدم لفريق خدمة العملاء لديك.

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