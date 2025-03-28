مقارنة بين خدمة العملاء وتجربة العملاء: أوجه الاختلاف الرئيسية

العلامات

Business operations

16 فبراير 2024

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يتم التعامل مع خدمة العملاء كجزء من تجربة العملاء في العديد من المؤسسات وليس جميعها. يهتم كلاهما بتحقيق رضا العملاء، ولكنهما يركزان على جوانب مختلفة من رحلة العميل لتحقيق هذا الهدف. إذًا ما أوجه الاختلاف الرئيسية بين خدمة العملاء وتجربة العملاء؟ ولماذا كلاهما مهم لعملك؟

تجربة العملاء، أو CX، هي محاسبة شاملة لتصورات العملاء الناتجة عن جميع تفاعلاتهم مع شركة أو علامة تجارية، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر. تتضمن تجربة العملاء إدارة تجربة العملاء (CXM)، والتي تشير إلى الاستراتيجيات والتقنيات والممارسات الرامية إلى تحسين نتائج الأعمال من خلال خلق تجربة مثالية لأي شخص يتفاعل مع الشركة. تركز تجربة العميل الشاملة على تلبية توقعات العميل والتأثير على تصور العميل العام للمنتجات والحلول أينما حدثت في رحلة العميل.

وبدلاً من ذلك، تشير خدمة العملاء إلى الإجراءات التي تتخذها المؤسسة لضمان رضا العملاء عن منتجاتها بعد الشراء. خدمة العملاء، والتي يمكن أن يطلق عليها أيضًا دعم العملاء أو رعاية العملاء، هي خدمة تتعامل مع العملاء بشكل أكبر من العديد من أجزاء تجربة العملاء. يتضمن تقديم خدمة عملاء رائعة اتخاذ قرارات مهمة بشأن التسعير والعلامة التجارية والموقع وحالات الاستخدام.

يجب أن تهدف المؤسسات التي تركز على العملاء إلى التميز في كل من تجربة العملاء وخدمة العملاء. لذلك، من المفيد استكشاف أوجه التشابه بين الاثنين ومواضع الاختلاف بينهما.

خدمة العملاء مقابل تجربة العملاء عبر رحلة العميل

يتمثل أبسط اختلاف رئيسي بين تجربة العملاء وخدمة العملاء في أن تجربة العملاء تهتم بتلبية احتياجات العملاء خلال رحلة العميل بأكملها. ولكن تركز خدمة العملاء على مرحلة ما بعد الشراء. وعلى هذا النحو، تُعد خدمة العملاء مجموعة فرعية من تجربة العملاء.

تهتم فرق تجربة العملاء بالأساليب قصيرة المدى والاستراتيجيات طويلة المدى. إنهم يفكرون في الصورة الشاملة لرحلة العميل بأكملها من الوعي إلى التفكير في الشراء وما بعد الشراء.

يتضمن تخطيط رحلة العميل تحديد نقاط الاتصال طوال دورة حياة المشاركات مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين. تتضمن رحلة العميل العديد من نقاط الاتصال على مدار دورة حياة مشاركة العملاء بالكامل. تتمثل الافتراضات الكامنة وراء تخطيط رحلة العميل في أن العملاء المحتملين أو العملاء الحاليين يتصرفون بهدف في كل نقطة اتصال—في محاولة لحل مشكلة أو الإجابة على سؤال أو مقارنة الخيارات أو شطب شيء ما من قائمة المهام.

تتمثل إحدى طرق التفكير في أوجه الشبه بين تجربة العملاء وخدمة العملاء في رسم خريطة لمسار التسويق. يوضح القيام بذلك كيف أن تجربة العملاء تشرف على العملية بأكملها، بينما يتم تفعيل خدمة العملاء لوظائف محددة.

  • التوعية: يبدأ ذلك بتعرف العميل على المؤسسة وحلولها، وربما استكشاف حلول المنافسين. قد يقومون بالتسجيل لتلقي رسائل البريد الإلكتروني أو متابعة المؤسسات على وسائل التواصل الاجتماعي.
  • التفكير: بعد أن يفهموا مقترحات القيمة، قد يطرحون أسئلة أو يجرون المزيد من الأبحاث.
  • الشراء: عندما يكون العميل مستعدًا لإجراء عملية شراء، يتم تفعيل خدمة العملاء. تساعد هذه الوظيفة العملاء على الإجابة عن أي أسئلة عند إنهاء عمليات الشراء ويمكن أن تسهل عملية الشراء إذا لم يتمكن العميل من الشراء عبر الإنترنت أو في المتجر.
  • الولاء: تعتبر اللحظات التي تلي عملية الشراء مباشرةً مهمة للغاية لتوليد ولاء العملاء. تساعد وظيفة خدمة العملاء على ضمان معرفة العملاء بكيفية استخدام المنتج الذي اشتروه. خدمة العملاء متاحة أيضًا للإجابة على المزيد من الأسئلة أو حل المشكلات بعد ذلك. غالبا ما تنشئ الشركات فرقًا لنجاح العملاء، والتي يمكن أن تكون جزءًا من خدمة العملاء أو فريق المبيعات ، لتقديم البرامج التعليمية وأفضل الممارسات حول تعظيم استخدام المنتج. الهدف هو مساعدة هؤلاء العملاء على استخدام المنتج بأسرع ما يمكن وببساطة وبشكل مرضٍ.
  • الدعم: إن كسب ولاء العملاء يفتح المجال أمام إمكانية أن يخبر بعضهم الأشخاص في شبكتهم عن منتجات المؤسسة أو حتى يشيد بقيمة تجربة العملاء التي تقدمها. يساعد وجود داعمين للعملاء على تحسين أداء وظيفة تجربة العملاء. وذلك لأن العملاء المحتملين الجدد يأتون إلى مسار التحويل ”متأثرين“ بالفعل بالمشاعر الإيجابية من العملاء السابقين.

أدوات تجربة العملاء و خدمة العملاء

تعتمد كل من تجربة العملاء وتخصصات خدمة العملاء على أدوات قيّمة لتعظيم قيمتها.

أدوات تجربة العملاء الرئيسية:

تستخدم فرق تجربة العملاء الأدوات التي تساعدهم على رؤية واتخاذ الإجراءات الاستراتيجية عبر رحلة العميل بأكملها.

  • تمكّن أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) المؤسسات من جمع البيانات الناتجة عن تفاعلات العملاء عبر القنوات وتتبعها وتحليلها.
  • برنامج اختبار A/B، والذي يمكن أن يوفر رسائل مختلفة لزوار الموقع الإلكتروني لتحديد أيهما أكثر صدى. يمكن لفرق تجربة العملاء، التي تعمل مباشرة مع فرق تجربة المستخدم، استخدام البرامج لإنشاء أشكال مختلفة من الرسالة وتتبع أي منها يؤدي إلى معظم عمليات الشراء أو الوقت الذي يقضيه المستخدم في الموقع.
  • توصيات ديناميكية لمنتجات أو ملحقات أخرى بناءً على عمليات شراء المنتجات السابقة.

أدوات خدمة العملاء الرئيسية:

على الرغم من أن فرق خدمة العملاء ستستخدم على الأرجح الأدوات المذكورة سابقاً، إلا أن بعض الأدوات الأخرى أكثر توافقاً مع أدوار ومسؤوليات فريق خدمة العملاء.

  • قواعد المعرفة المستندة إلى الويب حيث يمكن للمستخدمين العثور على المقالات والأسئلة الشائعة ومقاطع الفيديو لإرشادهم إلى كيفية حل المشكلات واستخدام المنتجات أو الخدمات بشكل صحيح.
  • صفحة ويب توفر للعملاء طرقًا متعددة للوصول إلى المؤسسة للتحدث إلى أحد ممثلي دعم العملاء.
  • رسائل استباقية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية للعملاء الذين يستفسرون عن أداء المنتج وتوفر إرشادات ونصائح حول كيفية استخدامه.

تختلف مقاييس تجربة العملاء (CX) و خدمة العملاء (CS)

تتضمن كل من تجربة العملاء وخدمة العملاء قياس أنشطتهم لضمان نجاحهم في تلبية احتياجات العملاء. يدور الكثير منها حول التقاط تعليقات العملاء وقياس استجاباتهم في الوقت الفعلي. وعلى الرغم من أن بعض مؤشرات الأداء الرئيسية الشائعة تتعلق بكلا التخصصين، إلا أن البعض الآخر يتماشى بشكل وثيق مع أحدهما أكثر من الآخر.

مقاييس تجربة العملاء الرئيسية:

  • درجة رضا العملاء (CSAT): تُعدّ CSAT هي النسبة المئوية من المستجيبين الذين يرون أنهم راضون (4) أو راضون جدًا (5) في استطلاعات يتم تقديمها بعد تجربة نقطة الاتصال.
  • صافي نقاط المروجين (NPS): يقيس صافي نقاط المروجين (NPS) مدى احتمالية أن يوصي الشخص بشركة أو منتجاتها للآخرين. يُسأل الأشخاص على مقياس من 1 إلى 10 عن مدى احتمالية التوصية للآخرين. يتم طرح الدرجات 6 أو أقل من عدد 9 و 10 لإنشاء نسبة مئوية. ومن الأفضل اعتباره مقياسًا لتجربة العميل لأنه يمكن أن يحدث خلال أي جزء من رحلة العميل.
  • مقياس جهود العملاء: بعد التواصل، يُسأل العميل عن مدى سهولة أو صعوبة تحقيق هدفه، مع تصنيف مستوى الصعوبة من 1 (سهل) إلى 5 أو 7 (صعب).
  • معدل الاحتفاظ بالعملاء: يدل الحفاظ على معدلات عالية للاحتفاظ بالعملاء على نجاح تجربة العميل ويعزز النتيجة النهائية من خلال زيادة القيمة الدائمة للعميل. وتعني زيادة ولاء العملاء والحد من حالات التخبط أن العملاء إما أنهم راضون عن المنتج أو الحل أو أنهم لم يجدوا بديلاً جيدًا بعد.

مقاييس خدمة العملاء الرئيسية:

  • زمن الاستجابة الأول (FRT): المدة التي تستغرقها فرق دعم العملاء للرد على مشكلة أو طلب العميل. إنها علامة على خدمة العملاء الجيدة للمؤسسة حيث أنها قادرة على الاستجابة الفورية لمشكلة العميل، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو غرفة الدردشة أو مكالمة هاتفية.
  • متوسط وقت الحل (ART): يتضمن الوقت المستغرق من بداية التفاعل مع خدمة العملاء حتى حل المشكلة.
  • معدل حل المشكلات: يتعلق هذا المعدل بعدد مشكلات خدمة العملاء التي تمت معالجتها وحلها بنجاح. في حين أن فريق خدمة العملاء لا يمكن أن يتوقع حل كل مشكلة، فإن الفشل في حل جميع المشكلات تقريبًا يُعد علامة على وجود مشكلة.

تضمن خدمة العملاء وتجربة العملاء (CX) معًا رعاية المؤسسات للعملاء

أصبح المستهلكون اليوم أكثر فطنة ولديهم خيارات أكثر من أي وقت مضى. لإسعاد عملائك والحفاظ على قدرتك التنافسية، يجب عليك تخصيص كل نقطة اتصال عبر تجربة العملاء بأكملها (CX). يتضمن التخصيص الحقيقي على نطاق واسع جميع جوانب عملك، من التسويق والمراسلة إلى سلسلة التوريد والمبيعات والخدمة.

تضع شركة IBM استراتيجية تجربة العملاء في قلب أعمالك. يمكن أن تساعدك خبرتنا العميقة في تخطيط رحلة العميل وتصميمها وتنفيذ المنصة واستشارات البيانات والذكاء الاصطناعي على تسخير أفضل التقنيات في فئتها لدفع عجلة التحول في تجربة العميل.

المؤسس

Keith O'Brien

Writer

IBM Consulting

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