يتم التعامل مع خدمة العملاء كجزء من تجربة العملاء في العديد من المؤسسات وليس جميعها. يهتم كلاهما بتحقيق رضا العملاء، ولكنهما يركزان على جوانب مختلفة من رحلة العميل لتحقيق هذا الهدف. إذًا ما أوجه الاختلاف الرئيسية بين خدمة العملاء وتجربة العملاء؟ ولماذا كلاهما مهم لعملك؟

تجربة العملاء، أو CX، هي محاسبة شاملة لتصورات العملاء الناتجة عن جميع تفاعلاتهم مع شركة أو علامة تجارية، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر. تتضمن تجربة العملاء إدارة تجربة العملاء (CXM)، والتي تشير إلى الاستراتيجيات والتقنيات والممارسات الرامية إلى تحسين نتائج الأعمال من خلال خلق تجربة مثالية لأي شخص يتفاعل مع الشركة. تركز تجربة العميل الشاملة على تلبية توقعات العميل والتأثير على تصور العميل العام للمنتجات والحلول أينما حدثت في رحلة العميل.

وبدلاً من ذلك، تشير خدمة العملاء إلى الإجراءات التي تتخذها المؤسسة لضمان رضا العملاء عن منتجاتها بعد الشراء. خدمة العملاء، والتي يمكن أن يطلق عليها أيضًا دعم العملاء أو رعاية العملاء، هي خدمة تتعامل مع العملاء بشكل أكبر من العديد من أجزاء تجربة العملاء. يتضمن تقديم خدمة عملاء رائعة اتخاذ قرارات مهمة بشأن التسعير والعلامة التجارية والموقع وحالات الاستخدام.

يجب أن تهدف المؤسسات التي تركز على العملاء إلى التميز في كل من تجربة العملاء وخدمة العملاء. لذلك، من المفيد استكشاف أوجه التشابه بين الاثنين ومواضع الاختلاف بينهما.