ما هو الذكاء الاصطناعي الظلي؟

ومن الأمثلة الشائعة على الذكاء الاصطناعي الظلي الاستخدام غير المصرح به لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) مثل ChatGPT من OpenAI لأتمتة المهام مثل تحرير النصوص وتحليل البيانات. غالبا ما يلجأ الموظفون إلى هذه الأدوات لتعزيز الإنتاجية وتسريع العمليات. ومع ذلك، نظرًا لأن فرق تكنولوجيا المعلومات لا تدرك استخدام هذه التطبيقات، فقد يعرض الموظفون المؤسسة دون علمهم لمخاطر كبيرة تتعلق بأمن البيانات والامتثال وسمعة الشركة.



بالنسبة للمديرين التنفيذيين للمعلومات والمديرين التنفيذيين لأمن المعلومات، فإن تطوير استراتيجية قوية للذكاء الاصطناعي تتضمن مبادرات حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن هو أمر أساسي لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بشكل فعال. من خلال الالتزام بسياسات الذكاء الاصطناعي التي تؤكد على أهمية الامتثال والأمن السيبراني، يمكن للقادة إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الظلي مع تبني فوائد تقنيات الذكاء الاصطناعي.