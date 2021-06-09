ما المقصود بإدارة تكنولوجيا المعلومات؟

IT infrastructure
9 يونيو 2021

ما المقصود بإدارة تكنولوجيا المعلومات؟

إدارة تقنية المعلومات تشير إلى مراقبة وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة: الأجهزة والبرامج والشبكات.

تركز إدارة تكنولوجيا المعلومات على كيفية جعل أنظمة المعلومات تعمل بكفاءة. وبنفس القدر من الأهمية، يتعلق الأمر بمساعدة الناس على العمل بشكل أفضل.

تضع أعداد متزايدة من المؤسسات تكنولوجيا المعلومات في قلب الاستراتيجية. في العالم الرقمي، يتم تكليف أقسام تكنولوجيا المعلومات بإنجاز مهام أكثر من أي وقت مضى، وتُصبح نقطة ارتكاز لإعادة الابتكار.

تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي  

تتوفر معارف وأخبار منسقة بمهارة حول الذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرها في نشرة Think الإخبارية الأسبوعية. 

اشترك اليوم

أساسيات إدارة تكنولوجيا المعلومات

بيئة تكنولوجيا المعلومات تتكون من العديد من مكونات الأجهزة والشبكات والبرامج، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والخوادم وأجهزة التوجيه والتطبيقات والخدمات المصغرة وتقنيات الهاتف المحمول. يمكن أن تكون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات محلية أو في السحابة أو على منصة هجينة تدمج كليهما معًا.

مديرو تكنولوجيا المعلومات يراقبون ويتحكمون في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لضمان توافرها وعملها بشكل موثوق دائمًا. تشمل مسؤوليات ومهام إدارة تكنولوجيا المعلومات ما يلي:

  • تحديد متطلبات الأعمال لأنظمة تكنولوجيا المعلومات
  • إدارة ميزانيات وتكاليف تكنولوجيا المعلومات
  • مراقبة السلامة والامتثال
  • التحكم في أمن النظام والشبكة
  • تنفيذ أنظمة البرامج والأجهزة والبيانات الجديدة
  • توفير الدعم الفني أو دعم مكتب المساعدة

يترأس أقسام تكنولوجيا المعلومات عادةً المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIOs). فهم يحددون استراتيجيات وأهداف تكنولوجيا المعلومات للأعمال ويتأكدون من تنفيذها.

يعتقد العديد من المديرين التنفيذيين للمعلومات أن أدوارهم ستتطور في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام. ويتوقعون التحول من الصيانة والإدارة إلى الأنشطة الإستراتيجية ذات القيمة الأعلى. تتمثل المسؤولية الرئيسية في "تنفيذ تغيير رقمي هادف من خلال إنشاء أدوات وحلول ونماذج أعمال جديدة."

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
انتقل إلى الحلقة

لماذا تعتبر إدارة تكنولوجيا المعلومات مهمة

تشكل تكنولوجيا المعلومات الأساس لجميع أنشطة المؤسسات تقريبًا. الأتمتة ومعالجة البيانات والاتصال الدائم قد فتحت الباب أمام إمكانيات وكفاءات لم يكن من الممكن تصورها سابقًا. قد يكون من المستحيل فصل التكنولوجيا عن العمليات التجارية اليومية.

وفي الوقت نفسه، تصبح المؤسسة عرضة للخطر عندما لا تعمل الأنظمة بشكل جيد أو تتعطل. يمكن أن يؤثر تعطل الشبكة أو فقدان البيانات أو برنامج ضار بشكل كبير على العمليات اليومية. على سبيل المثال، يبلغ متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات في الولايات المتحدة 3.86 مليون دولار أمريكي. 1

تضمن ممارسات إدارة تكنولوجيا المعلومات أن تكون تقنيات المعلومات آمنة، ومتاحة بدرجة عالية، وتعمل بأقصى أداء لها.

ويلعب المديرون التنفيذيون للمعلومات أيضًا دورًا رائدًا في اعتماد أنظمة جديدة لتحسين العمليات. يقترح أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات: "يمكن للتقنيات الناشئة، مثل التعلم الآلي والتحليلات وروبوتات المحادثة وسلسلة الكتل، أن تحدث ثورة كاملة في طريقة تقديم الخدمات."

تقول مجلة CIO: "تكنولوجيا المعلومات على وشك أن تشهد تغييراً غير مسبوق". "كل شركة، تعمل الآن في مجال التكنولوجيا، تشهد ومضات من تحولات أكبر قادمة: الأتمتة، وميزانيات التكنولوجيا اللامركزية، والاعتماد السريع للخدمات القائمة على السحابة، ومؤخرًا، الذكاء الاصطناعي كضرورة للأعمال." 2

قد يحتاج المديرون التنفيذيون للمعلومات (CIOs) إلى القيام بأكثر من مجرد الاستثمار في أحدث الخدمات أو الأنظمة. يتطلب التحول الرقمي الابتكار والتمكين الاستراتيجي. "بالنسبة لنا، لم يعد دور مدير تكنولوجيا المعلومات هو مدير التكنولوجيا القديم في المكتب الخلفي. لا توجد محادثة في مجلس الإدارة تتم دون مشاركة رئيس قسم المعلومات"، كما يشير أحد المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات.

ويشير تنفيذي آخر: "أعتقد أن على كبار مسؤولي المعلومات أن يصبحوا أكثر دراية بالأعمال". "يجب أن نكون جزءًا لا يتجزأ ومتأصلين في صميم الأعمال، حتى نعرف كيفية استخدام التكنولوجيا لحل تحديات الأعمال وجعل الأمور تتطلع إلى المستقبل من منظور صناعي."

السمات الرئيسية لإدارة تكنولوجيا المعلومات الفعالة

سيظل الإشراف على مشاريع وعمليات تكنولوجيا المعلومات الحالية جزءًا دائمًا من تفويض إدارة تكنولوجيا المعلومات. لكن المديرين التنفيذيين للمعلومات اليوم بحاجة إلى استخدام التكنولوجيا بطرق جديدة ومبتكرة لمساعدة الشركات على مواكبة التغيرات السريعة.

يمكن أن تساعدك برامج وأدوات إدارة تكنولوجيا المعلومات. لقد كانت مجالات البيانات والتحليلات، بالإضافة إلى الحوسبة السحابية، من بين المجالات التي اتبعها المديرون التنفيذيون للمعلومات (CIOs). وفي الوقت نفسه، يتطلعون إلى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والمزيد للتحضير للمستقبل.

التحليلات

يمكن لحل التحليلات استخراج تيرابايتات من البيانات التشغيلية بسرعة للعثور على السبب الأساسي لتأثيرات الخدمة. يساعد في تحديد الاختناقات المحتملة والتنبؤ بانقطاعات التيار وزيادة الكفاءة. تكتسب المؤسسات رؤى حول مشكلات البيانات أو المعالجة، الاتجاهات السلبية لتكنولوجيا المعلومات والحالات غير الطبيعية–مما يسهل اتخاذ خطوات لتجنب فوضى النظام.

بالإضافة إلى التحليلات الداخلية، توفر التحليلات رؤى لمساعدة الشركات على فهم عملائها بشكل أفضل، مما يؤدي بدوره إلى دفع استراتيجية العمل.

الحوسبة السحابية

خدمات الحوسبة السحابية توفر قابلية التوسع وأمان البيانات وخدمات استعادة البيانات والمزيد. استخدام السحابة يمكن أن يحسن الكفاءة ويقلل من تكاليف البنية التحتية. ويمكن أن تعود بالنفع على جميع جوانب الأعمال، من العمليات إلى التمويل، وتساعد على تهيئة المؤسسة لحلول سحابية تحويلية في المستقبل.

تحتفظ العديد من الشركات بتطبيقات الأعمال الأساسية على أجهزة الكمبيوتر المركزية، والتي تعالج ملايين المعاملات يوميًا. تساعد تمكين السحابة أقسام تكنولوجيا المعلومات على تحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي الخاصة بهم، بينما تحرر المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIOs) للتركيز على أولويات أخرى. تستفيد المؤسسات من مستويات أعلى من الإنتاجية والأداء مع تقليل النفقات العامة.

الذكاء الاصطناعي و الحوسبة المعرفية

تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات والتعلم والتنبؤ بالمشكلات لمساعدة مديري تكنولوجيا المعلومات على تقديم خدمة ذات جودة أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي كوكلاء افتراضيين، ويتحدثون مع المستخدمين لحل المشكلات الفنية. يمكن للعملاء أيضًا استخدامها للتعرف على المنتجات والخدمات. وللمضي قدمًا، قد تصبح الحوسبة المعرفية أمرًا حيويًا لمساعدة المؤسسات على إدارة تكنولوجيا المعلومات وتسريع الابتكار.

إنترنت الأشياء (IOT)

تجمع منصات إنترنت الأشياء (IoT) البيانات وتحللها من الأجهزة وأجهزة الاستشعار، مما يساعد في حل المشكلات بشكل استباقي وتحسين الإنتاجية. يمكن لمديري تكنولوجيا المعلومات استخلاص رؤى سريعة حول ما تفعله المؤسسة بشكل صحيح–وما يمكن أن تفعله بشكل أفضل.

تُمكّن القدرة على التعلم المعرفي الشركات من الاستفادة بشكل أكبر من إنترنت الأشياء (IoT). لسبب واحد، قد يجمع ذلك بين تدفقات بيانات متعددة لتحديد الأنماط وتوفير سياق أكبر مما كان متاحًا بخلاف ذلك. تمتلك أجهزة الاستشعار الذكية أيضًا القدرة على التشخيص الذاتي والتكيف مع بيئتها دون الحاجة إلى تدخل بشري.

الموارد

سحابة هجينة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تصميم بنية تحتية لتحقيق النجاح في المستقبل

اكتشف كيف يمكن للسحابة الهجينة أن تدعم إستراتيجية الذكاء الاصطناعي لديك. تعلّم من خبراء IBM كيفية تحويل التقنية الحالية إلى نظام مرن جاهز للذكاء الاصطناعي، ما يعزز الابتكار والكفاءة في جميع عمليات الأعمال.
حلول السحابة الهجينة للتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي

استكشف إلى أي مدى يمكن للسحابة الهجينة تحسين عمليات الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تعلّم من دراسات الحالة والحلول المميزة لترَ كيف تستخدم الشركات السحابة الهجينة من IBM لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة وقابلية التوسع والأمان.

فهم البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS): اختيار الحل السحابي المناسب

تعرّف على أوجه الاختلاف الرئيسية بين البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). استكشف كيف يوفر كل نموذج سحابي مستويات مختلفة من التحكم وقابلية التوسع والإدارة لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
فهم التكاليف الحقيقية للذكاء الاصطناعي التوليدي

اكتشف التكاليف الخفية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلّم من الخبراء كيفية جعل استثماراتك في الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وتأثيرًا.
ما المقصود بإدارة تكنولوجيا المعلومات؟

تعرّف على أساسيات إدارة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك سبب أهميتها للمؤسسات الحديثة والميزات الرئيسية التي تضمن سلاسة العمليات وكفاءتها عبر أنظمة التقنية.
استكشف البرامج التعليمية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومواردها

اكتشف مجموعة من البرامج التعليمية والموارد لمساعدتك على إدارة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات ودعمها، بدءًا من إدارة الخوادم وحتى تكامل السحابة وأنظمة التخزين وأمن الشبكات.

حلول ذات صلة
IBM Cloud Infrastructure Center 

يُعَد IBM Cloud Infrastructure Center منصة برمجية متوافقة مع OpenStack، تتيح إدارة البنية التحتية للسحابات الخاصة على أنظمة IBM zSystems و IBM LinuxONE.

 استكشف Cloud Infrastructure Center
حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات

استكشف الخوادم ووحدات التخزين والبرامج المصممة لتعزيز استراتيجية مؤسستك في البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.

 استكشف حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات
حلول البنية التحتية السحابية

العثور على حل البنية التحتية السحابية الذي يلبي احتياجات أعمالك وتوسيع نطاق الموارد عند الطلب.

 حلول السحابة
اتخِذ الخطوة التالية

تحويل البنية التحتية لمؤسستك باستخدام السحابة الهجينة والحلول الجاهزة للذكاء الاصطناعي من IBM. اكتشف الخوادم والتخزين والبرامج المصممة لتأمين أعمالك وتوسيع نطاقها وتحديثها أو الوصول إلى معارف الخبراء لتعزيز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك.

 استكشف حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات تنزيل الكتاب الإلكتروني
الحواشي

"دراسة تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2018" نظرة عامة عالمية، Ponemon Institute LLC

"9 قوى تشكل مستقبل تكنولوجيا المعلومات" IDG Communications, Inc.