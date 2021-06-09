إدارة تقنية المعلومات تشير إلى مراقبة وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة: الأجهزة والبرامج والشبكات.
تركز إدارة تكنولوجيا المعلومات على كيفية جعل أنظمة المعلومات تعمل بكفاءة. وبنفس القدر من الأهمية، يتعلق الأمر بمساعدة الناس على العمل بشكل أفضل.
تضع أعداد متزايدة من المؤسسات تكنولوجيا المعلومات في قلب الاستراتيجية. في العالم الرقمي، يتم تكليف أقسام تكنولوجيا المعلومات بإنجاز مهام أكثر من أي وقت مضى، وتُصبح نقطة ارتكاز لإعادة الابتكار.
بيئة تكنولوجيا المعلومات تتكون من العديد من مكونات الأجهزة والشبكات والبرامج، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والخوادم وأجهزة التوجيه والتطبيقات والخدمات المصغرة وتقنيات الهاتف المحمول. يمكن أن تكون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات محلية أو في السحابة أو على منصة هجينة تدمج كليهما معًا.
مديرو تكنولوجيا المعلومات يراقبون ويتحكمون في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لضمان توافرها وعملها بشكل موثوق دائمًا. تشمل مسؤوليات ومهام إدارة تكنولوجيا المعلومات ما يلي:
يترأس أقسام تكنولوجيا المعلومات عادةً المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIOs). فهم يحددون استراتيجيات وأهداف تكنولوجيا المعلومات للأعمال ويتأكدون من تنفيذها.
يعتقد العديد من المديرين التنفيذيين للمعلومات أن أدوارهم ستتطور في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام. ويتوقعون التحول من الصيانة والإدارة إلى الأنشطة الإستراتيجية ذات القيمة الأعلى. تتمثل المسؤولية الرئيسية في "تنفيذ تغيير رقمي هادف من خلال إنشاء أدوات وحلول ونماذج أعمال جديدة."
تشكل تكنولوجيا المعلومات الأساس لجميع أنشطة المؤسسات تقريبًا. الأتمتة ومعالجة البيانات والاتصال الدائم قد فتحت الباب أمام إمكانيات وكفاءات لم يكن من الممكن تصورها سابقًا. قد يكون من المستحيل فصل التكنولوجيا عن العمليات التجارية اليومية.
وفي الوقت نفسه، تصبح المؤسسة عرضة للخطر عندما لا تعمل الأنظمة بشكل جيد أو تتعطل. يمكن أن يؤثر تعطل الشبكة أو فقدان البيانات أو برنامج ضار بشكل كبير على العمليات اليومية. على سبيل المثال، يبلغ متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات في الولايات المتحدة 3.86 مليون دولار أمريكي. 1
تضمن ممارسات إدارة تكنولوجيا المعلومات أن تكون تقنيات المعلومات آمنة، ومتاحة بدرجة عالية، وتعمل بأقصى أداء لها.
ويلعب المديرون التنفيذيون للمعلومات أيضًا دورًا رائدًا في اعتماد أنظمة جديدة لتحسين العمليات. يقترح أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات: "يمكن للتقنيات الناشئة، مثل التعلم الآلي والتحليلات وروبوتات المحادثة وسلسلة الكتل، أن تحدث ثورة كاملة في طريقة تقديم الخدمات."
تقول مجلة CIO: "تكنولوجيا المعلومات على وشك أن تشهد تغييراً غير مسبوق". "كل شركة، تعمل الآن في مجال التكنولوجيا، تشهد ومضات من تحولات أكبر قادمة: الأتمتة، وميزانيات التكنولوجيا اللامركزية، والاعتماد السريع للخدمات القائمة على السحابة، ومؤخرًا، الذكاء الاصطناعي كضرورة للأعمال." 2
قد يحتاج المديرون التنفيذيون للمعلومات (CIOs) إلى القيام بأكثر من مجرد الاستثمار في أحدث الخدمات أو الأنظمة. يتطلب التحول الرقمي الابتكار والتمكين الاستراتيجي. "بالنسبة لنا، لم يعد دور مدير تكنولوجيا المعلومات هو مدير التكنولوجيا القديم في المكتب الخلفي. لا توجد محادثة في مجلس الإدارة تتم دون مشاركة رئيس قسم المعلومات"، كما يشير أحد المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات.
ويشير تنفيذي آخر: "أعتقد أن على كبار مسؤولي المعلومات أن يصبحوا أكثر دراية بالأعمال". "يجب أن نكون جزءًا لا يتجزأ ومتأصلين في صميم الأعمال، حتى نعرف كيفية استخدام التكنولوجيا لحل تحديات الأعمال وجعل الأمور تتطلع إلى المستقبل من منظور صناعي."
سيظل الإشراف على مشاريع وعمليات تكنولوجيا المعلومات الحالية جزءًا دائمًا من تفويض إدارة تكنولوجيا المعلومات. لكن المديرين التنفيذيين للمعلومات اليوم بحاجة إلى استخدام التكنولوجيا بطرق جديدة ومبتكرة لمساعدة الشركات على مواكبة التغيرات السريعة.
يمكن أن تساعدك برامج وأدوات إدارة تكنولوجيا المعلومات. لقد كانت مجالات البيانات والتحليلات، بالإضافة إلى الحوسبة السحابية، من بين المجالات التي اتبعها المديرون التنفيذيون للمعلومات (CIOs). وفي الوقت نفسه، يتطلعون إلى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والمزيد للتحضير للمستقبل.
يمكن لحل التحليلات استخراج تيرابايتات من البيانات التشغيلية بسرعة للعثور على السبب الأساسي لتأثيرات الخدمة. يساعد في تحديد الاختناقات المحتملة والتنبؤ بانقطاعات التيار وزيادة الكفاءة. تكتسب المؤسسات رؤى حول مشكلات البيانات أو المعالجة، الاتجاهات السلبية لتكنولوجيا المعلومات والحالات غير الطبيعية–مما يسهل اتخاذ خطوات لتجنب فوضى النظام.
بالإضافة إلى التحليلات الداخلية، توفر التحليلات رؤى لمساعدة الشركات على فهم عملائها بشكل أفضل، مما يؤدي بدوره إلى دفع استراتيجية العمل.
خدمات الحوسبة السحابية توفر قابلية التوسع وأمان البيانات وخدمات استعادة البيانات والمزيد. استخدام السحابة يمكن أن يحسن الكفاءة ويقلل من تكاليف البنية التحتية. ويمكن أن تعود بالنفع على جميع جوانب الأعمال، من العمليات إلى التمويل، وتساعد على تهيئة المؤسسة لحلول سحابية تحويلية في المستقبل.
تحتفظ العديد من الشركات بتطبيقات الأعمال الأساسية على أجهزة الكمبيوتر المركزية، والتي تعالج ملايين المعاملات يوميًا. تساعد تمكين السحابة أقسام تكنولوجيا المعلومات على تحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي الخاصة بهم، بينما تحرر المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIOs) للتركيز على أولويات أخرى. تستفيد المؤسسات من مستويات أعلى من الإنتاجية والأداء مع تقليل النفقات العامة.
تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات والتعلم والتنبؤ بالمشكلات لمساعدة مديري تكنولوجيا المعلومات على تقديم خدمة ذات جودة أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي كوكلاء افتراضيين، ويتحدثون مع المستخدمين لحل المشكلات الفنية. يمكن للعملاء أيضًا استخدامها للتعرف على المنتجات والخدمات. وللمضي قدمًا، قد تصبح الحوسبة المعرفية أمرًا حيويًا لمساعدة المؤسسات على إدارة تكنولوجيا المعلومات وتسريع الابتكار.
تجمع منصات إنترنت الأشياء (IoT) البيانات وتحللها من الأجهزة وأجهزة الاستشعار، مما يساعد في حل المشكلات بشكل استباقي وتحسين الإنتاجية. يمكن لمديري تكنولوجيا المعلومات استخلاص رؤى سريعة حول ما تفعله المؤسسة بشكل صحيح–وما يمكن أن تفعله بشكل أفضل.
تُمكّن القدرة على التعلم المعرفي الشركات من الاستفادة بشكل أكبر من إنترنت الأشياء (IoT). لسبب واحد، قد يجمع ذلك بين تدفقات بيانات متعددة لتحديد الأنماط وتوفير سياق أكبر مما كان متاحًا بخلاف ذلك. تمتلك أجهزة الاستشعار الذكية أيضًا القدرة على التشخيص الذاتي والتكيف مع بيئتها دون الحاجة إلى تدخل بشري.
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