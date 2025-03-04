"أجرت شركتا IBM و Morning Consult مسحًا شمل 1000 مطور يقومون ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وأوضحت Ashoori أن 99% منهم قالوا إنهم يستكشفون أو يطورون وكلاء الذكاء الاصطناعي. لذا نعم، الإجابة هي أن عام 2025 سيكون عام الوكيل." ومع ذلك، فإن هذا الإعلان ليس بدون فروق دقيقة.

بعد ترسيخ التصور السوقي الحالي للوكلاء كنماذج لغوية كبيرة مع خاصية استدعاء الدوال، يُميز Ashoori بين تلك الفكرة والوكلاء المستقلين حقًا. "التعريف الحقيقي [لوكيل الذكاء الاصطناعي] هو كيان ذكي يتمتع بقدرات الاستدلال والتخطيط التي يمكنها اتخاذ إجراءات بشكل مستقل. إن قدرات الاستدلال والتخطيط هذه قابلة للنقاش. الأمر يعتمد على كيفية تعريفك لذلك."

بالتأكيد أرى وكلاء الذكاء الاصطناعي يتجهون في هذا الاتجاه، لكننا لم نصل إلى هناك بالكامل بعد،" تقول Gajjar. "في الوقت الحالي، نشهد لمحات مبكرة - يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالفعل تحليل البيانات والتنبؤ بالاتجاهات وأتمتة سير العمل إلى حد ما. ولكن بناء وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم التعامل بشكل مستقل مع اتخاذ القرارات المعقدة سيتطلب أكثر من مجرد خوارزميات أفضل. سنحتاج إلى قفزات كبيرة في التفكير السياقي واختبار الحالات غير الطبيعية"، كما تضيف.

Danilevsky ليست مقتنعة بأن هذا شيء جديد. تقول: "ما زلت أجد صعوبة في أن أصدق حقًا أن هذا مختلف تمامًا عن مجرد التنسيق. لقد أعدت تسمية التنسيق، ولكن الآن يطلق عليه اسم الوكلاء، لأن هذه هي الكلمة الرائجة. لكن التنسيق شيء كنا نفعله في البرمجة منذ الأزل."

فيما يتعلق بكون عام 2025 عام الوكيل، فإن Danilevsky متشككة. تقول: "الأمر يعتمد على ما تسميه وكيلاً، وما الذي تعتقد أن الوكيل سيحققه، وما نوع القيمة التي تتوقع أن يجلبها". وتضيف: "إنه تصريح كبير أن ندلي به بينما لم نكتشف بعد عائد الاستثمار على تكنولوجيا النماذج اللغوية الكبيرة بشكل عام".

وليس الجانب التجاري وحده هو ما يجعلها تتحوط في رهاناتها. "هناك ضجة تخيل ما إذا كان هذا الشيء يمكن أن يفكر نيابة عنك ويتخذ كل هذه القرارات وينفذ إجراءات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وبشكل واقعي، هذا أمر مرعب."



يؤطِّر Danilevsky للانفصال على أنه سبب لسوء التفاهم. "يميل [الوكلاء] إلى أن يكونوا غير فعالين للغاية لأن البشر سيئون في التواصل. ما زلنا لا نستطيع جعل وكلاء المحادثة يفسرون ما تريده بشكل صحيح طوال الوقت."

ومع ذلك، فإن العام المقبل يحمل الكثير من الأمل باعتباره حقبة من التجارب. يقول Hay بحماس: "أنا من أشد المؤمنين بـ [2025 باعتباره عام الوكيل]".

تقوم الآن كل شركة تقنية كبرى ومئات الشركات الناشئة بتجربة الوكلاء. فعلى سبيل المثال، أطلقت Salesforce منصة Agentforce الخاصة بها، والتي تمكن المستخدمين من إنشاء وكلاء يمكن دمجهم بسهولة داخل النظام البنائي لتطبيقات Salesforce.

"الموجة قادمة وسيكون لدينا الكثير من الوكلاء. لا يزال نظامًا بنائيًا وليدًا للغاية، لذا أعتقد أن الكثير من الناس سيقومون ببناء وكلاء، وسيحظون بالكثير من المرح."