يمكن أن تساعدك منصات الذكاء الاصطناعي على تسخير قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، وتحقيق مجموعة من الفوائد لعملك، مثل زيادة الأتمتة والتوسع والأمان والمزيد. تمكّن هذه المنصات الشركات من تحليل كميات هائلة من البيانات واستخلاص رؤى قيّمة والتكيف بسرعة مع ديناميكيات السوق المتغيرة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الابتكار والميزة التنافسية.

زيادة الأتمتة

تلعب الأتمتة دورًا محوريًا في تسريع كل من نطاق ووتيرة الأنشطة خلال دورة حياة البيانات. بمجرد أن تحدد الفرق عملية ناجحة وقابلة للتكرار، مثل تصنيف البيانات بشكل متسق، فيمكنهم البحث عن طرق لأتمتتها باستخدام التعلم الآلي. في هذه الحالة، سيؤدي استخدام قدرات منصة الذكاء الاصطناعي لأتمتة تصنيف البيانات إلى دقة أكبر في التنبؤات وتعزيز قابلية استخدام متغيرات البيانات.

المزيد من قابلية التوسع

تُعد قابلية التوسع في كل من مرحلتي التدريب والإنتاج لنماذج التعلم الآلي أمرًا حيويًا، حيث إن بناء النماذج وتدريبها على جهاز محلي، مثل الكمبيوتر المحمول، له حدوده. قد يكون هذا كافيًا لمجموعات البيانات الأصغر، لكن علماء البيانات لن يكونوا قادرين على استخدام هذا النهج لنماذج أكثر قوة. للتوسع، سيحتاجون إلى سير عمل مركزي، مما يسهل الشفافية والتعاون مع زملائهم الممارسين لمواءمة البيانات مع المعايير ومراقبة توفر الحوسبة جنبًا إلى جنب مع استخدام GPU و TPU.

تكامل أفضل

يجب أن توفر منصة الذكاء الاصطناعي أيضًا عمليات تكامل سهلة الاستخدام تسهل استخدام المكتبات والبرامج مفتوحة المصدر. تتوافق معظم المنصات بالفعل مع الأطر الشائعة مفتوحة المصدر مثل PyTorch و TensorFlow و Scikit-Learn، ولكن للحصول على نظام بنائي شامل للذكاء الاصطناعي، ابحث عن منصة ذكاء اصطناعي توفر وصولاً سلسًا ومريحًا إلى منصات مفتوحة المصدر مثل MongoDB و Redis و PostgreSQL.

علاوة على ذلك، يتم تطوير أفضل منصات الذكاء الاصطناعي واستدامتها من قِبل المؤسسات والفرق المشاركة بعمق في مجتمع المصادر المفتوحة. إنهم يساهمون في البحث ويخصصون الموارد ويقدمون خبراتهم، وبالتالي إثراء تنوع المهارات والمساهمات البحثية مع توسيع مجموعة التقنيات المبتكرة التي يمكن الوصول إليها من قِبل المتخصصين في علوم البيانات والتعلم الآلي.

كانت شركة IBM من أوائل المدافعين عن المصادر المفتوحة، حيث دعمت مجتمعات مؤثرة مثل Linux و Apache و Eclipse، ودفعت باتجاه التراخيص المفتوحة والحوكمة المفتوحة والمعايير المفتوحة. أصبح ارتباط IBM بالمصدر المفتوح أكثر بروزًا بعد استحواذها على Red Hat.

كما أنه من الضروري النظر في إستراتيجية النشر والاستخدام لمنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. هل سيتم تنفيذها محليًا أو استضافتها باستخدام منصة سحابية؟ هل هي مخصصة للاستخدام الداخلي للفريق أم أنها متاحة للعملاء الخارجيين؟ هذه العوامل مهمة أيضًا في تحديد منصة الذكاء الاصطناعي التي يمكن دمجها بشكل أكثر فاعلية للتماشي مع أهداف عملك.

الأمن المحسّن

يتم استخدام حزم مفتوحة المصدر بشكل متكرر من قِبل علماء البيانات ومطوري التطبيقات ومهندسي البيانات، ولكنها يمكن أن تشكل خطرًا أمنيًا على الشركات. تعد الضوابط الأمنية أمرًا حيويًا للمساعدة في تحديد التهديدات سريعة التطور والحماية منها. عادةً ما تحتوي أفضل منصات الذكاء الاصطناعي على تدابير مختلفة لضمان حماية بياناتك ونقاط نهاية التطبيق والهوية.

تشمل التدابير الأمنية الرئيسية ما يلي:

أمن الشبكة: لأمن الشبكة ثلاثة أهداف رئيسية: منع الوصول غير المصرح به إلى موارد الشبكة، واكتشاف ووقف الهجمات الإلكترونية والاختراقات الأمنية الجارية، وضمان حصول المستخدمين المصرح لهم على وصول آمن إلى موارد الشبكة التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إليها.

أمن البيانات : أمن البيانات يحمي معلومات البيانات الرقمية من الوصول غير المصرح به أو التلف أو السرقة طوال دورة حياتها بأكملها.

أمن البيانات يحمي معلومات البيانات الرقمية من الوصول غير المصرح به أو التلف أو السرقة طوال دورة حياتها بأكملها. أمان المتعاونين: يحمي أمان المتعاونين مساحات العمل الخاصة بك من خلال تعيين ضوابط الوصول القائمة على الأدوار للمتعاونين.

تحسين الحوكمة

حوكمة الذكاء الاصطناعي تسعى إلى ضمان التطوير والتنفيذ الأخلاقي والمسؤول والمتوافق لنماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الخاصة بالمؤسسة. تسمح منصة الذكاء الاصطناعي ذات قدرات الحوكمة المدروسة بتحسين التعاون والتنسيق بشأن الموافقات النموذجية والمراقبة وحوكمة الامتثال. تُعد حوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورية لغرس الثقة والاعتماد على القرارات المستندة إلى البيانات التي تتخذها المؤسسات باستخدام الرؤى المستمدة من هذه المنصات. وتمتد هذه الثقة إلى تلبية كل من متطلبات الامتثال الداخلية واللوائح الخارجية.

يمكن أن يؤدي الافتقار إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى عواقب مثل عدم الكفاءة والعقوبات المالية وإلحاق ضرر كبير بسمعة العلامة التجارية.يمكن أن يعيق أيضًا توسيع نطاق عمليات التعلم الآلي، مما يجعل من الصعب إعادة إنتاج النتائج والمخاطرة بحدوث أخطاء بسبب البيانات غير الصحيحة أو غير المكتملة. وقد تكون العقوبات كبيرة، حيث يتلقى مشغلو البنوك غرامات مكونة من سبعة أرقام بسبب نماذج أهلية القروض المتحيزة، وغرامات محتملة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات تصل إلى 20 مليون يورو أو أربعة في المائة من الإيرادات السنوية.

علاوة على ذلك، يعد ضمان الوصول المناسب للمستخدمين عنصراً أساسياً للحوكمة داخل منصة الذكاء الاصطناعي لأنه يمكن أن يمنع بعض الأدوار من ارتكاب خطأ غير مقصود يؤثر على النظام بأكمله.يجب أن يتمتع مسؤولو تكنولوجيا المعلومات بالقدرة على تخصيص الحسابات بناء على الأدوار الوظيفية ومراقبة أنشطة المستخدم وتسهيل المشاركة والتعاون السلس بين الممارسين.

ابحث عن منصة تطبق ممارسات حوكمة قوية لضمان توحيد البيانات، والحد من التحيز والامتثال للوائح الصناعة.

الدعم الفني

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في التدريب والتعليم، أو الإبلاغ عن الأخطاء وتتبعها بشكل موثوق، أو حل المشكلات أو الاستجابة لحالات الطوارئ، فمن الحكمة اختيار منصة ذكاء اصطناعي قادرة على تقديم الدعم الذي تحتاجه.

يمكن لمجتمع مستخدمين قوي إلى جانب موارد الدعم (مثل المنتديات والوثائق ودعم العملاء) أن يكون مفيدًا جدًا في استكشاف المشكلات وإصلاحها ومشاركة المعرفة.