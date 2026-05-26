تعمل IBM وGoogle Cloud على تسريع عملية تحول السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي من خلال الابتكار مفتوح المصدر لتقديم حلول قابلة للتوسع
تُعد الشراكة بين IBM وGoogle Cloud تعاونًا إستراتيجيًا يركز على مساعدة العملاء على تسريع عملية تبني السحابة الهجينة في المؤسسات والتحول المستند إلى الذكاء الاصطناعي وتحديث أحمال التشغيل الحساسة.
نحن نجمع بين قدرات Google Cloud الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات مع خبرة IBM الموثوق بها في السحابة الهجينة لتقديم حلول آمنة ومرنة. تجمع هذه الشراكة بين أفضل ما تقدمه IBM وGoogle Cloud لمساعدتك على النجاح، بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في رحلتك نحو استخدام الذكاء الاصطناعي
حصلت Red Hat على لقب أفضل شريك تقني لـ Google Cloud لعام (2025)، تقديرًا لابتكاراتها وتأثيرها في العملاء المدعوم من Red Hat Enterprise Linux على Google Cloud.
فريق عالمي معتمد من Google Cloud يقدم نتائج آمنة وقابلة للتوسع في مجال السحابة الهجينة والبيانات والذكاء الاصطناعي والتحديث للمؤسسات المعقدة.
تقديم نتائج مثبتة في أكثر صناعات العالم تنظيمًا، مع IBM Consulting كمحرك للتنفيذ، والتي توفر خبرة وحوكمة ونطاق متوافق مع المجال، لتحويل عملية التحول المعقدة إلى نتائج قابلة للقياس.
تعمل IBM وGoogle Cloud على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي عبر السحابة الهجينة والبيانات والبنية التحتية كرمز، ما يحول الابتكار إلى نتائج قابلة للقياس لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.
يمكنك توحيد وأتمتة البنية التحتية عبر السحابة الهجينة والمتعددة باستخدام Terraform القائم على السياسات، ما يؤدي إلى تسريع عمليات التهيئة وتحسين الحوكمة وتقليل التعقيدات التشغيلية.
IBM watsonx.data هو مستودع بحيرة بيانات هجين ومفتوح للذكاء الاصطناعي والتحليلات، صمم لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الموثوقين والتطبيقات باستخدام نهج هجين للتوليد المعزز بالاسترجاع وعناصر التحكم في الوصول على مستوى المصدر. صُمم watsonx.data للبيئات الهجينة، ليُبسط الوصول إلى البيانات عبر المنصات من خلال قابلية التشغيل البيني المفتوح والوصول الموحد وتحسين أحمال التشغيل. من خلال شراكة IBM مع Google Cloud، يمكن للمؤسسات تشغيل watsonx.data على Google Cloud لتفعيل البيانات الموثوقة للذكاء الاصطناعي مع زيادة قيمة الإنفاق الملتزمة به على السحابة. تعمل IBM وGoogle Cloud معًا لمساعدة العملاء على تبسيط البيانات الهجينة وتحسين الأداء وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة.
صُمم IBM Vault للمؤسسات التي تعمل على نطاق واسع، ويعمل على توفير أمن هوية على مستوى المؤسسات، وتطبيق السياسات المركزية، وعمليات الثقة الصفرية عبر البيئات المحلية والسحابية من دون إضافة تعقيدات تشغيلية.
من خلال نشر IBM Vault على Google Cloud، يمكن للمؤسسات توجيه إنفاقها الملتزمة به على منصة Goolgle Cloud نحو تقنيات IBM من خلال سوق Goolgle Cloud، ما يحول الالتزامات السحابية القائمة إلى قيمة أمنية فورية. النتيجة: عمليات شراء مبسطة، ووقت أسرع لتحقيق القيمة، وأساس أمني متسق يدعم تطوير التطبيقات الحديثة، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وأحمال التشغيل المنظمة، مع زيادة العائد على استثمارات Google Cloud.
تعمل IBM Consulting وGoogle معًا على تمكين المؤسسات من الانتقال من مرحلة التجريب إلى الإنتاج من خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل. من خلال الاستفادة من Gemini وVertex AI من Google بالإضافة إلى نماذج سير العمل من IBM Consulting التي أثبتت كفاءتها في المجال وقدرات التكامل وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، فإننا نساعد المؤسسات على نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي الذي يبسط العمليات ويعزز عملية صنع القرار ويعزز الإنتاجية المستدامة، مع الحفاظ على الثقة والأمان والتحكم
تساعد IBM Consulting وGoogle Cloud المؤسسات على تحديث أهم تطبيقاتها وقواعد بياناتها بسرعة وبثقة أكبر. ومعُا، نجمع بين خبراتنا متعمقة في الصناعات مع قدرات الاكتشاف وإعادة الهيكلة والترحيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك IBM Txture، لتحويل أعباء التشغيل الحيوية إلى هياكل آمنة وأصلية على Google Cloud. والنتيجة: زيادة الرشاقة والمرونة، وتحسين إنتاجية المطورين، وأنظمة أساسية جاهزة لاستهلاك ودمج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ما يعزز الابتكار من دون تعطيل الأعمال.
تقدم IBM وGoogle خدمات أمن سيبراني مدارة مصممة لمساعدة المؤسسات على مواكبة التهديدات السيبرانية المتطورة مع تبسيط العمليات اليومية. من خلال دمج قدرات Google الاستخباراتية والسحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خبرة IBM المتعمقة في الأمن وريادتها العالمية في الخدمات المدارة، تتمكن المؤسسات من الكشف عن التهديدات والاستجابة لها على نحو استباقي ومستمر، من دون عبء إدارتها بمفردها. تحول هذه الخدمة عمليات الأمن من المراقبة التفاعلية إلى إدارة ذكية وتكيفية للتهديدات، ما يساعد على تقليل التعقيدات التشغيلية، وتحسين المرونة، والتحكم في التكاليف عبر البيئات السحابية. تأتي هذه الخدمات مدعومة من Google تحت إدارة شركة IBM.
شراكات IBM الاستراتيجية هي تعاون بين IBM ومؤسسات أخرى لتطوير وتقديم حلول مبتكرة تساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم. غالبًا ما تشمل هذه الشراكات جهود التطوير المشترك والتسويق المشترك والبيع المشترك، ويمكن أن تمتد عبر مختلف الصناعات والتقنيات. من خلال التعاون، تستطيع IBM وشركاؤها دمج خبراتهم ومواردهم وتقنياتهم لتحقيق قيمة للعملاء ودفع النمو لكلا الطرفين.
يمكن أن تساعد شراكات IBM الاستراتيجية العملاء من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التقنيات والخدمات الاستشارية الرائدة، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز نمو الأعمال. وبتعاونهم مع IBM وشركائها، يمكن للعملاء الاستفادة من الخبرات والموارد والتقنيات المشتركة بفضل الشراكة. يمكن لهذا التعاون أن يؤدي إلى ابتكار حلول مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات العميل.
علاوةً على ذلك، يمكن أن يساعد العميل على تحقيق أهداف أعماله بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد شراكات IBM الاستراتيجية العملاء على البقاء في الصدارة من حيث التقنيات وتوجُّهات المجالات، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات.