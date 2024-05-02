شركتا IBM و AWS تجمعهما شراكة ثنائية وطيدة تعود بالنفع على الشركات الاستشارية وشركات تكامل الأنظمة وموزعي منتجات شركة IBM وبائعيها المعتمدين، وتُمكّن العملاء من اختيار كيفية شراء حلولنا المشتركة وتنفيذها.
تُحقق الشراكة بين IBM و AWS و Red Hat مزيجًا فريدًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة والبنية التحتية والتقنيات مفتوحة المصدر الرائدة في مجال المؤسسات. استفد من خدمات Amazon Web Services (AWS) و IBM واستمتع بالقيمة التي سيضيفها الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أعمالك بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع وبثقة أكثر. احصل على منتجات IBM الأفضل في فئتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، من حيث التحسين والاستدامة والأمان، بما في ذلك مجموعة watsonx كاملة، المتوفرة أيضًا على متجر AWS. يمكنك أتمتة عملية إدارة المخاطر باستخدام watsonx.governance، المدمجة الآن في منصة Amazon SageMaker، والتي من شأنها تبسيط سير العمل الشفاف والمسؤول ودعم التزامات الامتثال.
شركتا IBM وAWS تكشفان عن إنجاز جديد يساعد الشركات على تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول
تعمل شركة IBM على تلبية طلبات العملاء والشركاء من خلال مساعدة العملاء على الحصول على تقنيات وخدمات IBM التي يحتاجونها من خلال متجر AWS في جميع أنحاء العالم.
حصلت شركة IBM Consulting على أكثر من 24000 شهادة من شهادات AWS في العديد من مجالات التخصص. تثبت هذه الشهادات خبرة شركة IBM التقنية على سحابة AWS. كما أن شركة IBM لديها أكثر من 21000 خبيرًا ماهرًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
بوصفها شريكًا مميزًا لشركة AWS، تمتلك شركة IBM 25 شهادة كفاءة من شركة AWS بالإضافة إلى 18 شهادة تحقق من سلامة الخدمة. IBM هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير التقنيات والخدمات للمؤسسات على متجر AWS.
اقرأ المزيد عن حلول وخدمات IBM|AWS التي تُحقق قيمة لشركتك.
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تعمل شركتا IBM و AWS معًا على تعزيز شراكتهما الإستراتيجية الرائدة في المجال، وتلبية طلبات العملاء والشركاء من خلال مساعدة العملاء على الحصول على تقنيات وخدمات IBM التي يحتاجونها من خلال متجر AWS في 98 دولة. يُزيد هذا التوسع العالمي من إمكانية الحصول على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الرائدة المقدمة من شركة IBM مع 65 قائمة، بها 29 عرضًا من عروض البرمجيات كخدمة.
تعرف على المزيد حول التوسع الجغرافي
تواصل شركة IBM العمل على تعزيز قدرة شركاء توزيع منتجات IBM على إعادة بيع برامج IBM على متجر AWS وتوفيرها في 15 دولة - أستراليا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. يمكن للعملاء الذين يتعاملون مع شركاء IBM تحقيق المزيد من الكفاءة من خلال إجراء عمليات الشراء على متجر AWS بمساعدة الشركاء المفضلين لهم.
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انضم إلى AWS و IBM والشركاء والعملاء في مناقشة تفاعلية حول مزايا خدمة Amazon RDS لأنظمة Db2 وحالات الاستخدام وتجاربهم في تحديث تطبيقات Db2 إلى AWS.
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شراكات IBM الإستراتيجية هي بمثابة تعاون بين شركة IBM ومؤسسات أخرى لتطوير وتقديم حلول مبتكرة تساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم. وغالبًا ما تتضمن هذه الشراكات جهود التطوير المشترك والتسويق المشترك والبيع المشترك، ويمكن أن تشمل مختلف المجالات والتقنيات. وبفضل تعاونهم، يمكن لشركة IBM وشركائها الجمع بين خبراتهم ومواردهم وتقنياتهم لتقديم قيمة إلى العملاء وتعزيز النمو لكلا الطرفين.
يمكن أن تساعد شراكات IBM الإستراتيجية العملاء من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التقنيات والخدمات الاستشارية الرائدة، وتحسين تجارب العملاء، وتعزيز نمو الأعمال. وبتعاونهم مع شركة IBM وشركائها، يمكن للعملاء الاستفادة من الخبرات والموارد والتقنيات المشتركة بفضل الشراكة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء حلول مبتكرة مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات العملاء المحددة، كما يمكن أن تساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم بشكل أكثر كفاءة وفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد شراكات IBM الإستراتيجية العملاء على البقاء في الصدارة من حيث التقنيات وتوجهات المجالات، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات.
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