توسيع نطاق watsonx على AWS

مع استمرار المؤسسات في توسيع مبادرات الذكاء الاصطناعي والبيانات، هناك شيء واحد واضح: النجاح يعتمد على الحلول التي تعمل حيث توجد بياناتك. سواء أكان ذلك في مركز البيانات الخاص بك، أم على الحافة، أم في السحابة العامة، فالمرونة والتحكم أمران أساسيان.

اليوم، يُسعدنا أن نعلن عن خطوة كبيرة في هذه الرحلة - نحن متاحون الآن في 89 سوقًا مع أكثر من 90 منتجًا من IBM، بما في ذلك توسيع عدة عروض حالية وجديدة من IBM watsonx كمجموعة من خدمات SaaS السحابية الأصلية على AWS.