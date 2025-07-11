توسيع نطاق watsonx على AWS

11 يوليو 2025
مع استمرار المؤسسات في توسيع مبادرات الذكاء الاصطناعي والبيانات، هناك شيء واحد واضح: النجاح يعتمد على الحلول التي تعمل حيث توجد بياناتك. سواء أكان ذلك في مركز البيانات الخاص بك، أم على الحافة، أم في السحابة العامة، فالمرونة والتحكم أمران أساسيان.
اليوم، يُسعدنا أن نعلن عن خطوة كبيرة في هذه الرحلة - نحن متاحون الآن في 89 سوقًا مع أكثر من 90 منتجًا من IBM، بما في ذلك توسيع عدة عروض حالية وجديدة من IBM watsonx كمجموعة من خدمات SaaS السحابية الأصلية على AWS.
من خلال تعاوننا الاستراتيجي مع Amazon Web Services (AWS)، نعمل على تقديم watsonx -محفظة IBM من المنتجات التي تسرِّع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل الأساسي للمؤسسات- مباشرةً ضمن كتالوج AWS كخدمة أصلية. ويُتيح لك هذا بناء وإدارة وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي باستخدام بنية AWS المألوفة، مع الاستفادة من قدرات IBM watsonx القوية.
اعتبارًا من اليوم، تتوفر العروض التالية من watsonx كخدمات SaaS سحابية أصلية على AWS:
هذه الخدمات الست من watsonx أصبحت الآن متاحة في منطقة AWS Mumbai، ما يوسِّع بشكل كبير من الانتشار العالمي لخدمات SaaS لدينا. وهذا يسهِّل على العملاء تلبية متطلبات إقامة البيانات والامتثال، مع نشر حلول الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر عبر المناطق الجغرافية.
ومع قيام الشركات بدمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها، فإنها تواجه بعض التحديات الرئيسية:
من خلال تبسيط البنية التحتية وتقديم التكامل الأصلي مع AWS، تساعد IBM العملاء على تسريع الوقت المستغرق لتحقيق القيمة مع الاحتفاظ بالتحكم والرؤية. أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى على المؤسسات تشغيل البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل آمن، وعلى نطاق واسع، وفي أي مكان تحتاج إليه الأعمال.
إذا كنت تبني بالفعل على AWS أو تستكشف استراتيجية السحابة الهجينة الخاصة بك، فالوقت الآن مثالي لاكتشاف ما يمكن أن يقدِّمه لك watsonx.
AWS Marketplace: IBM watsonx.data كخدمة
AWS Marketplace: IBM watsonx Orchestrate كخدمة
AWS Marketplace: IBM watsonx.governance كخدمة
AWS Marketplace: IBM watsonx.ai