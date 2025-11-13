شركة Delta تحوِّل التفاعل مع الموظفين والإنتاجية وسرعة الوصول إلى السوق بالتعاون مع IBM وAWS
عندما بدأت جائحة كوفيد-19، توقفت الرحلات الجوية تمامًا. وبالنسبة لشركة Delta Air Lines، إحدى أقدم شركات الطيران العاملة في العالم، اتضحت لها نقطتان مهمتان. أولًا، كانت الشركة بحاجة إلى التكيف مع الواقع الاقتصادي في ذلك الوقت. ثانيًا، بمجرد انتهاء الجائحة، كان على الشركة أن تطلق بسرعة تجارب جديدة للعملاء المميزين.
كلا الاتجاهين احتاجا إلى دعم أكثر من 90,000 موظف في الصفوف الأمامية. وكان كل واحد منهم بحاجة إلى أدوات ومعارف مختلفة تمكِّنه من بذل جهد إضافي لخدمة عملاء Delta المميزين. وكان تحقيق ذلك يتطلب إجراء تحوُّل يُتيح تقديم حلول التكنولوجيا بسرعة أكبر، وبطريقة أكثر أمانًا وموثوقية وقابلية للتوسع.
لقيادة هذه الرحلة، لجأت Delta إلى IBM. باستخدام منهجية IBM Garage، تعاون خبراء IBM Consulting مع Delta لتخطيط عملية الترحيل التي ستنقل معظم أعباء العمل الموزعة للشركة إلى السحابة الهجينة. وبذلك، انطلقت مبادرة Delta للترحيل إلى السحابة.
يُعَد نقل المئات من أعباء العمل إلى السحابة مجرد البداية. من خلال تحديث عملياتها باستخدام بنية السحابة الهجينة المفتوحة المبنية على Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)، أصبحت Delta قادرة الآن على النشر في أي مكان، واتباع نهج موحَّد قائم على المعايير في التطوير والأمن والعمليات عبر السحابات. سيكون هذا هو المفتاح لتمهيد الطريق نحو توسُّع أكبر وتجارب عملاء أكثر تخصيصًا.
ما زالت عملية الترحيل إلى السحابة في Delta مستمرة - فقد تم نقل مئات التطبيقات إلى السحابة، ويعتمد العديد من أعضاء الفريق طرق عمل مرنة جديدة بمساعدة IBM. بدأت Delta وعملاؤها بالفعل في جني بعض المكاسب. على سبيل المثال، سمح البناء على الأساس السحابي باستخدام ROSA لشركة Delta بإطلاق خدمة الواي فاي المجانية على أكثر من 680 طائرة بسرعة، وبدء تقديم خدمات أكثر تخصيصًا على متن الطائرات.
في المستقبل، تهدف مبادرة Delta للتحول السحابي إلى زيادة مشاركة الموظفين، والإنتاجية، وسرعة الوصول إلى السوق، وكفاءة التكاليف بنسبة تتراوح بين 25% و30%. وبمساندة فريق IBM، تعمل Delta على وضع الأسس التي ستمكِّنها من مواجهة تقلبات صناعة مليئة بالتحديات، مع الاستمرار في تقديم تجربة عملاء من الدرجة الأولى والتميز التشغيلي الذي تشتهر به.
يقع مقر شركة Delta في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي واحدة من شركات الطيران العالمية الرائدة. يعمل أكثر من 90,000 موظف في Delta على تقديم تجربة عملاء عالمية المستوى عبر أكثر من 4,000 رحلة يوميًا إلى أكثر من 280 وجهة في ست قارات.
حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة IBM Corporation. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية. يناير 2024.
تُعَد IBM وشعار IBM وIBM Consulting وIBM Garage علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة International Business Machines Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. قد تكون أسماء منتجات وخدمات أخرى علامات تجارية تابعة لشركة IBM أو لشركات أخرى. تتوفر قائمة حالية بعلامات IBM التجارية على ibm.com/legal/copyright-trademark.
Red Hat وOpenShift هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Red Hat, Inc. أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ودول أخرى.
يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل بها شركة IBM.
تُعرض جميع أمثلة العملاء المنقولة أو المذكورة كإيضاحات للطريقة التي استخدم بها بعض العملاء منتجات IBM، والنتائج التي قد يحققونها. وستختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص الأداء وفقًا لتكوينات وظروف كل عميل على حدة. ولا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام؛ لأن نتائج كل عميل تعتمد بشكل كامل على أنظمة العميل والخدمات المطلوبة. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.