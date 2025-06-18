بدلاً من إنشاء العشرات من ملفات التكوين المنفصلة وصيانتها يدويًا، يقوم Helm بتجميع كل ما هو مطلوب للتطبيق في حزمة واحدة قابلة لإعادة الاستخدام تُسمَّى مخطط Helm.

يساعد Helm على تقليل تعقيد العمل مع Kubernetes - وهو منصة مفتوحة المصدر تعمل على أتمتة نشر وتشغيل التطبيقات المعبأة في حاويات عبر خوادم متعددة. على الرغم من قوة Kubernetes، فإنه غالبًا ما يتطلب تكوينًا مكثفًا وتفصيليًا مكتوبًا في ملفات YAML - يحدِّد كيفية تشغيل التطبيقات، وكيفية اتصالها، والموارد التي تحتاجها.

يمكن أن تصبح الإدارة اليدوية لهذه التكوينات بواسطة المطورين ومسؤولي النظام ومهندسي عمليات التطوير -خاصةً عبر بيئات متعددة مثل التطوير والاختبار والإنتاج- مستهلكة للوقت وعرضة للأخطاء بسرعة. يتصدى Helm لهذا التحدي من خلال تقديم التوحيد القياسي وإمكانية إعادة الاستخدام والتحكم في الإصدار، مع ميزات تشمل التراجع والتخصيص الخاص بالبيئة.