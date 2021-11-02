ما GitOps؟

في مدونة سابقة، ناقشنا عمليات التطوير في مجال حوسبة الحافة؛ وهنا، نلقي نظرة على كيفية تطبيق GitOps في حوسبة الحافة. لقد أشرنا إلى الحواف الثلاث في حوسبة الحافة:

حافة المؤسسة

حافة الشبكة

حافة الجهاز (أو الحافة البعيدة)

هناك أيضًا السحابة أو مركز بيانات المؤسسة. دعنا نلقِ نظرة متعمقة على هذه المجالات. إلى جانب بيئات الحافة، يصوِّر الشكل 4 أيضًا مجالات GitOps الثلاثة: البنية التحتية والخدمات والتطبيق.

السحابة / مركز بيانات المؤسسة

تشهد حوسبة الحافة انتشارًا لمجموعات OpenShift أو Kubernetes في معظم مراكز تكنولوجيا المعلومات. ولديها القدرة على الوصول إلى نطاق هائل من المئات إلى الآلاف من عمليات النشر لكل عميل. والنتيجة هي أن أقسام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات يجب أن تُدير عدة مجموعات تشغيل حاويات مستقلة أو متعاونة تعمل في البيئات المحلية و/أو على السحب العامة.

يُعَد ضمان أن تكون المجموعات في الحالة المطلوبة نفسها-سواء عند نشر تغيير أم التراجع عنه عبر سحابات متعددة- هو إحدى الفوائد الرئيسية التي يقدمها GitOps للشركات المعتمدة على حوسبة الحافة وإنترنت الأشياء.

حافة الشبكة

يمكن تطبيق نموذج GitOps عند حافة الشبكة، إذ إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مزودي خدمات الاتصالات (CSPs) هو البحث عن تنسيق شبكاتهم وأتمتتها وإدارتها. بينما تُعَد تقنية الجيل الخامس (5G) ميزة للمستهلكين، فقد أدَّى كلٌّ من الشبكات المعرَّفة بالبرمجيات (SDNs) وتقسيم الشبكة بعرض نطاق مختلف والنشر الأسرع إلى ظهور تحديات لمزوِّدي خدمات الاتصالات.

يُعَد مسار النشر المؤتمت إحدى الطرق التي يمكن لمزوِّدي خدمات الاتصالات من خلالها تقديم الخدمات للعملاء بشكل أسرع. ووجود مستودع مركزي ونهج إعلاني لتوفير البنية التحتية للحاويات يعني وقتًا أسرع لتسويق الميزات الجديدة وطلبات التغيير. سيساعد مثل هذا النموذج على توفير وظائف الشبكة الافتراضية (VNFs) ووظائف الشبكة السحابية الأصلية (CNFs) على حافة الشبكة. يُتيح النقل بالحاويات لعناصر الشبكة إدارة مثل هذه الوظائف. أخيرًا، نظرًا لأن جميع أنشطة التكوين يتم تسجيلها وتخزينها في Git، فإن القدرة على تتبُّع التغييرات تُعَد أمرًا ضروريًا لأغراض الامتثال والتدقيق. هناك بعض المدونات ذات الصلة من WeaveWorks مذكورة في المراجع: