يتم التوسع، والذي يشار إليه غالبًا باسم بالتوسع الرأسي، عن طريق إضافة المزيد من الموارد إلى نظام قائم للوصول إلى حالة الأداء المطلوبة. على سبيل المثال، يحتاج خادم قاعدة بيانات أو خادم ويب إلى موارد إضافية لمواصلة الأداء بمستوى معين لتلبية متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs). يمكن إضافة المزيد من وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة أو التخزين أو الشبكة إلى هذا النظام للحفاظ على الأداء عند المستويات المطلوبة.

عندما يتم ذلك في السحابة، غالبًا ما يتم نقل التطبيقات إلى نُسخ/مثيلات أو آلات افتراضية أكثر قوة، وقد يتم ترحيلها حتى إلى مضيف مختلف لتقليل فترة التعطل، ومن ثم إيقاف تشغيل الخادم الذي كانت تعمل عليه. وبطبيعة الحال، يجب أن تتم هذه العملية بشكل شفاف للعميل.

يمكن أيضاً إجراء التوسع الرأسي في البرامج عن طريق إضافة المزيد من مسارات التنفيذ، أو المزيد من الاتصالات، أو، في حالات تطبيقات قواعد البيانات، زيادة أحجام ذاكرة التخزين المؤقت. كانت هذه الأنواع من عمليات التوسع الرأسي تحدث محليًّا في مراكز البيانات منذ عقود. ومع ذلك، فإن الوقت الذي يستغرقه الحصول على موارد إضافية لتوسيع نطاق نظام معين قد يستغرق أسابيع أو أشهر في بيئة محلية تقليدية، في حين أن توسيع نطاق السحابة قد يستغرق دقائق فقط، مما قد يؤثر على نماذج التسعير.