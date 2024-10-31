تعمل مستويات التحكم بشكل مختلف اعتمادًا على كيفية تكوين شبكة الكمبيوتر التي تم تثبيتها عليها. في شبكة الكمبيوتر التقليدية أو المألوفة، تتحكم الأجهزة الثابتة مثل أجهزة التوجيه والمحولات في حركة مرور الشبكة. في الشبكة التقليدية، يتم تثبيت مستوى التحكم ومستوى الإدارة ومستوى البيانات في البرامج الثابتة لأجهزة التوجيه والمحولات. ومع ذلك، أصبح هذا النهج أقل عملية مع تزايد توجه المؤسسات الحديثة إلى بنى SDN التي تمنحها مزيدًا من قابلية التوسع.

نظرًا لأن شبكات الكمبيوتر أصبحت أكثر أهمية للأعمال، فقد برزت شبكات SDN بصفتها الطريقة الأكثر فعالية لتمكين العديد من تطبيقات الأعمال. ويشهد سوق شبكات SDN نموًا سريعًا؛ ففي عام 2023، قُدّر حجمه بنحو 24 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 19% (60 مليار دولار أمريكي) في السنوات الأربع المقبلة.1

تعتمد شبكة SDN على منصة مركزية تستخدم للتواصل مع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الشاملة للشركة. وتُستخدم هذه المنصة لتوجيه البيانات وحركة مرور الشبكة بين الأجهزة.

في شبكة SDN، يستخدم مستوى التحكم عنصرًا مُخصصًا يسمى خادم API لإدارة البيانات المتبادلة بين العقد والتحكم فيها. باستخدام مستويات التحكم ووظائف واجهة برمجة التطبيقات، يمكن لشبكات SDN تشغيل بيئات تطبيقات الأعمال كرمز حاسوبي، ما يقلل من وقت المطورين ويساعد الشركات الحديثة على العمل بكفاءة أكبر.