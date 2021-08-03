ما المقصود بالتقنية المحمولة؟

تُعد التقنية المحمولة تقنية مصاحبة للمستخدم حيث يتوجه. وإنها تتألف من أجهزة اتصالات محمولة ثنائية الاتجاه وأجهزة حوسبة وتقنية الشبكات التي تربط بينها.
حاليًا، تتميز التكنولوجيا المحمولة بالأجهزة المزودة بالإنترنت مثل الهواتف الذكية والجهاز اللوحي والساعات. هذه هي أحدث مراحل في تطور يشمل أجهزة النداء ثنائية الاتجاه، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف المحمولة (الهواتف القابلة للطي)، وأجهزة الملاحة عبر نظام GPS، والمزيد.
يُطلق على شبكات الاتصالات التي تربط هذه الأجهزة بشكل فضفاض اسم التقنيات اللاسلكية. تعمل الأجهزة المحمولة على تمكين مشاركة الصوت والبيانات والتطبيقات (تطبيقات الأجهزة المحمولة).
التقنية المحمولة منتشرة ومتنامية. فقد تجاوز عدد مستخدمي الهواتف الذكية 3 مليارات¹ ومن المتوقع أن يصل عدد القوى العاملة المتنقلة العالمية إلى 1.87 مليار بحلول عام 2022.²
تعمل الشبكات اللاسلكية التي تستخدم أبراجًأ خلوية موزعة على تمكين الأجهزة المحمولة (الهواتف الخلوية) من تبديل الترددات تلقائيًا والتواصل دون انقطاع عبر مناطق جغرافية واسعة. وتتيح نفس قدرة التحويل الأساسية للشبكات الخلوية استيعاب العديد من المستخدمين عبر عدد محدود من ترددات الراديو.³
هي معيار الخدمة الخلوية الحالي لمعظم الاتصالات اللاسلكية. وإنها تستخدم تقنية تبديل الحزم، التي تنظم البيانات إلى أجزاء أو حزم لإرسالها وإعادة تجميع المعلومات في الوجهة. ويشير حرف "G" في (4G) إلى الجيل، وتفيد التقارير أن الجيل الرابع أسرع 10 مرات من تقنية الجيل الثالث. ولا تزال شبكة الجيل الخامس (5G)، وهي شبكة أسرع بكثير، في طريقها للانتشار. تستخدم شبكة الجيل الخامس 5G مجموعة من نطاقات الترددات المجمعة لإلغاء قفل عرض النطاق الترددي وهي أسرع بنحو 20 ضعفًا من شبكة الجيل الرابع.
تُسمى موجات الراديو، التي تربط الأجهزة بالإنترنت من خلال أجهزة توجيه محلية، نقاط الاتصال. وتعتبر شبكات WiFi، والتي تُعد اختصارًا لكلمتي wireless fidelity، مثل الأبراج الخلوية للوصول إلى الإنترنت، ولكنها لا توفر الخدمة تلقائيًا دون إنشاء اتصال wifi أولاً. وتسمح معظم الأجهزة المحمولة بالتبديل التلقائي بين شبكات wifi والشبكات الخلوية حسب التوافر وتفضيلات المستخدم.⁴
مواصفة صناعية في قطاع الاتصالات لربط الأجهزة على مسافات قصيرة باستخدام موجات راديو قصيرة الطول الموجي. وتتيح تقنية Bluetooth للمستخدمين توصيل الأجهزة أو إقرانها بسرعة مثل سماعات الرأس ومكبرات الصوت والهواتف والأجهزة الأخرى.⁵
تُعد شبكة الجيل الخامس (5G) شبكة الجيل الخامس من التقنية اللاسلكية الخلوية. مثل شبكة الجيل الرابع (4G)، فإنها تستخدم ترددات تشكل جزءًا من طيف الراديو، لكن شبكة الجيل الخامس (5G) تستخدم ترددات عالية جدًا توفر المزيد من عرض النطاق الترددي. وهذا يعني تسليم المزيد من البيانات بسرعات أعلى إلى المزيد من الأجهزة. تخيل بث مقاطع الفيديو على هاتف ذكي، شبكة جيل خامس (5G)، ستجعل الأمر أفضل 10 مرات ليس فقط للفرد، ولكن لأي شخص يبث مقاطع الفيديو في الوقت نفسه.
باستخدام تطبيق Road Day على الأجهزة المحمولة لرفع معلومات المطالبات من الميدان، حققت شركة Amica Mutual للتأمين مكاسب تقديرية في الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50% لعمليات سير العمل الخاصة بها. ويتيح التطبيق للقائمين بالتدقيق التعاون بشكل وثيق مع العملاء في هذا المجال، وتحسين دقة المطالبات ومساعدة العملاء على الشعور بمزيد من المشاركة.
تختفي الضفادع في أستراليا، 4 من أصل 240 نوعًا معروفًا. ولحمايتها، احتاج العلماء إلى نموذج أسرع لجمع البيانات. يمكّن تطبيق FrogID، وهو جزء من نهج جمع المعلومات الجماعي، الأستراليين من إجراء تسجيلات صوتية لنداءات الضفادع الفريدة وتحميلها إلى قاعدة بيانات على الإنترنت. ويستخدم التطبيق أيضًا إحداثيات نظام GPS لرسم خريطة لمجموعات الضفادع.
تستخدم City Furniture التقنية المحمولة لخلق تجربة تسوق شبه مثالية. ويمكن للعملاء الجمع بين البحث عبر الإنترنت والقدرة على لمس المنتجات فعليُا والتفاعل مع موظفي المبيعات. يصل تطبيق الأجهزة المحمولة الذي يستخدمه موظفو المبيعات على جهاز لوحي إلى البيانات الفورية، ويعالج المدفوعات، ويجدول عمليات التسليم، وكل ذلك دون أن يترك جانب العميل.
قابلية التوسع: إنشاء حلول نقاط لا تتوسع عبر المؤسسة يمكن أن يكون مكلفًا من حيث التطوير والإدارة والصيانة ويجب تصميم التطبيقات بشكل شامل مع مراعاة خطوط الأعمال والعمليات والبيئات التقنية.
التكامل: يُعد ربط منطق التشغيل وخدمات البيانات بالتطبيق أمرًا حساسًا، سواء كان هذا المنطق وتلك البيانات موجودين محليًا، أو على السحابة، أو في بيئات هجينة.
إعادة الاستخدام: تم تحميل أكثر من 105 مليار تطبيق للأجهزة المحمولة في عام 2018.⁶ ويمكن تعديل العديد منها أو دمجها لتطبيقات الأعمال. ويُسرع استخدام التطبيقات الحالية من الوقت المناسب للقيمة ويحسن كفاءة التكلفة من خلال الاستفادة من الخبرة المكتسبة والصناعية المدمجة في التطبيق.
التطوير القائم على السحابة: توفر السحابة منصة فعالة لتطوير التطبيقات واختبارها وإدارتها. ويمكن للمطورين استخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) لربط التطبيقات ببيانات الخلفية والتركيز على وظائف الواجهة الأمامية. ويمكنهم إضافة المصادقة لتعزيز الأمن، والوصول إلى الذكاء الاصطناعي (AI) والخدمات المعرفية.
إدارة التنقل: مع نشر التقنية المحمولة، تتجه المجموعات إلى حلول إدارة التنقل المؤسسي (EMM) لتكوين الأجهزة والتطبيقات؛ وتتبع استخدام الأجهزة والمخزون؛ وتتحكم في البيانات وحمايتها؛ وتدعم وحل المشكلات وتستكشفها وتحلها.
(BYOD): يُعد نظام أحضر جهازك معك (BYOD) سياسة تكنولوجيا معلومات تسمح للموظفين باستخدام الأجهزة الشخصية للوصول إلى البيانات والأنظمة. وإذا تم اعتماده بشكل فعال، يمكن لنظام أحضر جهازك معك (BYOD) تحسين الإنتاجية، وزيادة رضا الموظفين، وتوفير المال. وفي الوقت نفسه، يطرح هذا النظام أسئلة حول الأمن وإدارة الأجهزة التي يجب معالجتها.
الأمن: تعتبر معركة الأجهزة المحمولة شاقة من حيث الحجم والتعقيد. ويبرز الذكاء الاصطناعي (AI) كسلاح رئيسي لتمييز الحالات الأمنية الشاذة في كميات هائلة من البيانات. يمكن أن ساعد في كشف ومعالجة حوادث البرامج الضارة أو التوصية بإجراءات لتلبية المتطلبات التنظيمية من لوحة المعلومات المركزية.
حوسبة الحافة: من أهم مزايا 5G أنها تقرب التطبيق من مصادر بياناتها أو خوادم الحافة. ويمكن أن يوفر القرب من البيانات عند مصدرها فوائد للشبكة مثل تحسين أوقات الاستجابة وتوفر النطاق الترددي الأفضل. ومن منظور الأعمال، توفر حوسبة الحافة فرصة لإجراء تحليل بيانات أكثر شمولا والحصول على رؤى أعمق بشكل أسرع.
