أجهزة مصممة خصيصاً لهذا الغرض
قم بالتوحيد القياسي عبر الأجهزة، والتطبيق والبيانات وتمكين العاملين في الخطوط الأمامية بمساعدة ®MaaS360
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حركة ما بعد نقطة النهاية الأساسية للإدارة

قم بتمكين العاملين في الخطوط الأمامية من استخدام أجهزتهم بطريقة محمية أينما كانوا. تقوم شركة ibm maas360 بإدارة الأجهزة المصممة خصيصاً لهذا الغرض، والأجهزة المتينة وغير المتصلة بنظام GMS وأجهزة مشروع أندرويد مصدر مفتوح (AOSP) من نفس وحدة التحكم مثل أجهزة نقطة النهاية الأخرى, ويحميهم من خلال قدرات مدمجة لإدارة التهديدات ضد التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي الداخلي وغير ذلك الكثير.

سواء كانت فرقك تستخدم الماسحات الضوئية في المستودعات أو تلتقط الصور في التصنيع مرفقًا أو تتعامل مع شاشات عرض غرف الاجتماعات أو تستخدم أجهزة متينة في عملها اليومي، فإن maas360 يضمن لك إدارة هذه الأجهزة بدقة مثل الأجهزة القياسية والحفاظ عليها بما يتماشى مع سياسات الأمان ومعايير الصناعات الخاصة بك.

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السمة الرئيسية
تسجيل الأجهزة غير التابعة لنظام إدارة GMS بسرعة قم بتسجيل الأجهزة المملوكة للشركة وغير المملوكة لنظام إدارة المحتوى في وضع مالك الجهاز (DO) ®عبر توفير رمز الاستجابة السريعة باستخدام maas360. يمكن للمسؤولين تسجيل أجهزة Android الخاصة بالشركة في وضع DO عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR. يسمح استخدام DO للأجهزة المصممة لغرض معين لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بفرض السياسات والتحميل المسبق للتطبيق قبل إصدار المستخدم. يتم تثبيت وكيل maas360 تلقائيًا عند إعادة تعيين الأجهزة. شاهد ندوة الإنترنت عند الطلب
إدارة التطبيقات والتهيئة قم بتثبيت تحديثات التطبيق وإدارتها بسرعة على الأجهزة غير المسجلة في نظام إدارة المحتوى (maas360). يتم دفع التكوينات مباشرةً إلى نظام التشغيل (OS) من خلال تطبيق maas360 التطبيق. كما يتم دعم توزيع وتثبيت التطبيق الخاص بالمؤسسات. يمكن للعاملين في الخطوط الأمامية استخدام كتالوج التطبيق لتثبيت تطبيق المؤسسة. تشمل الأجهزة المصممة لغرض معين RealWear وAmazon FireOS وSantok وZebra وغيرها. طلب عرض توضيحي مباشر
تبسيط إجراءات الإدارة المتباينة قم بتشخيص وحل مشكلات الجهاز والمستخدم والتطبيق باستخدام ibm maas360، مما يوفر لفرق المعلوماتية رؤية وتحكمًا تفصيليًا في فرق العمل في شركة تكنولوجيا المعلومات مما يسهل إنتاجية المستخدم المثلى. يعمل هذا على تبسيط الدعم من خلال السماح لك بما يلي: تأمين الجهاز من خلال تحديد الموقع الجغرافي للموقع، ودفع تحديثات نظام التشغيل للحفاظ على أمان الجهاز، وتحديد موقع الأجهزة المفقودة أو المسروقة، ومساعدة المستخدمين من خلال بوابة الخدمة الذاتية، وغير ذلك الكثير. انظر خيارات التسعير
إدارة الهوية والوصول (إدارة الهوية والوصول (IAM)) تقديم تسجيل الدخول الموحد (SSO) والمصادقة متعددة العوامل (MFA) للسحابة والتطبيق المؤسسي باستخدام هوية maas360، التي يتم توفيرها خارج الصندوق من خلال التكامل مع IBM Cloud Identity. عند استخدامها بالاقتران مع قواعد الامتثال التلقائية، يمكن تكوين نُهج الوصول المشروط (CA) القائمة على المخاطر لضمان عدم تفاعل المستخدمين الخطرين مع البيانات الحساسة أو الموارد الأخرى للشركة. شاهد المزيد من التفاصيل
أمثلة على الأجهزة المصممة لهذا الغرض
الأجهزة غير الخاضعة لنظام إدارة GMS

أي جهاز غير GMS يمكنه التسجيل من خلال رمز الاستجابة السريعة أو أوامر ADB.

 
سانتوك

تدير شركة maas360 مجموعة واسعة من أجهزة Santok غير التابعة لنظام إدارة المحتوى والأجهزة المتينة التي تغطي مجالات الرعاية الصحية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
أجهزة Amazon FireOS من أمازون

تم تصميم نظام التشغيل FireOS على نظام أندرويد، وهو نظام تشغيل مدعوم ومدار من قبل maas360 للعديد من أنواع أنظمة التشغيل.
ريل وير

لقد تم استخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي على نطاق واسع في الصناعات التحويلية من قبل عمال الخطوط الأمامية ويدعم maas360 أجهزة RealWear المتينة.
سيناريوهات النشر Google Play وخدمات Google Play غير متوفرة

لا تسمح خدمات Google أو لعب تخزين حيث يجب إدارة أجهزة Android. على سبيل المثال، الأجهزة المستخدمة في دولة مثل الصين.

الوصول المقيد إلى الإنترنت المقيد

العملاء الذين لديهم قواعد وصول صارمة تسمح بالوصول إلى الشبكة الداخلية فقط. على سبيل المثال، الأجهزة في مركز التصنيع أو مركز التخزين الذي يتطلب وصولاً مغلقًا.

 الأجهزة غير المعتمدة من Google

تستخدم العديد من الشركات أجهزة AOSP المصممة خصيصًا لحالة معينة غير معتمدة من Google. على سبيل المثال، جهاز لوحي في غرفة الاجتماعات يستخدم لحجز المعلومات التي لا تتطلب خدمات متقدمة أخرى.
يتوقع الناس فقط أن تكون التقنية موجودة وتعمل. وقد ساعدنا نظام maas360 في تحقيق ذلك بأقل تكلفة تشغيلية. المدير محمول العمليات والدعم شركة عالمية للأدوية
دراسات الحالة

تقوم مجموعة الرعاية الصحية غير الربحية بتأمين المعلومات الشخصية لـ 400,000 عضو في تكنولوجيا المعلومات.
شركة أدوية عالمية

تستخدم إحدى شركات الأدوية العالمية المدرجة في قائمة ثروة 100 شركة عالمية للأدوية نظام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) لدعم العديد من المنصات المختلفة من خلال وحدة تحكم إدارية واحدة.
الحلول ذات الصلة
إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة البيانات الرئيسية)

أساس أي برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نشر برنامج إدارة البيانات الرئيسية. على الرغم من أن حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) توفر مجموعة غنية من أدوات الأمان والإنتاجية لأي جهاز، إلا أن أياً من ذلك لا يهم إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. توفر حلول برنامج إدارة البيانات الرئيسية السياسة القائمة على واجهة برمجة التطبيقات والدعم في نفس اليوم لجميع أنظمة التشغيل الشائعة, وقواعد الامتثال وتوزيع التطبيق التي تشكل العمود الفقري لأي منصة برنامج إدارة البيانات الرئيسية.
إدارة نقاط النهاية الموحدة (نقاط النهاية الموحدة (uem))

توفر إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نهجاً مبسطاً وموحداً لإدارة الأجهزة. تكنولوجيا المعلومات هي تتويج لسياسة الجهاز المتوفرة في إدارة البرامج الرئيسية وأمن البيانات والهوية المقدمة من خلال إدارة التنقل المؤسسي نشر نشر الأجهزة. تضيف إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) إلى تلك القدرات من خلال وضع طبقات دفاعية ضد التهديدات والذكاء الاصطناعي التحليلات وإدارة أي جهاز - سواء كان هاتفًا ذكيًا, أو جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي أو إنترنت الأشياء (IOT) - الذي يستخدم أيًا من أنظمة التشغيل الشائعة.
إدارة التنقل المؤسسي (إدارة التنقل المؤسسي)

وتمثل حلول إدارة التنقل المؤسسي تطورًا من حلول إدارة التنقل المؤسسي التي تمثل تطورًا من برنامج إدارة البيانات الرئيسية، وهي نقطة منتصف الطريق إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة الكاملة (UEM) مع التركيز على تجربة المستخدم وأمن البيانات. ضمن maas360 تتضمن إدارة التنقل المؤسسي ميزة تحديد آلية الوصول الآمن - وهي آلية مشفرة مثبتة على أجهزة المستخدم المجهزة مع مكان العمل التطبيق-بالإضافة إلى أدوات الهوية وسياسات إدارة تطبيق الأجهزة المحمولة للتطبيق المؤسسي.
خدمات نجاح التنقُّل الناجحة

تساعدك عروض خدمات التنقل على تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في ماس 360 طوال دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM). IBM أمن خدمات نجاح التنقل أمن خدمات نجاح التنقل تتدرج ارتباطات مختبرات خبير الأمن من العروض المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مشاريع المؤسسات الكبيرة.

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