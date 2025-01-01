قم بتمكين العاملين في الخطوط الأمامية من استخدام أجهزتهم بطريقة محمية أينما كانوا. تقوم شركة ibm maas360 بإدارة الأجهزة المصممة خصيصاً لهذا الغرض، والأجهزة المتينة وغير المتصلة بنظام GMS وأجهزة مشروع أندرويد مصدر مفتوح (AOSP) من نفس وحدة التحكم مثل أجهزة نقطة النهاية الأخرى, ويحميهم من خلال قدرات مدمجة لإدارة التهديدات ضد التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي الداخلي وغير ذلك الكثير.
سواء كانت فرقك تستخدم الماسحات الضوئية في المستودعات أو تلتقط الصور في التصنيع مرفقًا أو تتعامل مع شاشات عرض غرف الاجتماعات أو تستخدم أجهزة متينة في عملها اليومي، فإن maas360 يضمن لك إدارة هذه الأجهزة بدقة مثل الأجهزة القياسية والحفاظ عليها بما يتماشى مع سياسات الأمان ومعايير الصناعات الخاصة بك.
أي جهاز غير GMS يمكنه التسجيل من خلال رمز الاستجابة السريعة أو أوامر ADB.
تدير شركة maas360 مجموعة واسعة من أجهزة Santok غير التابعة لنظام إدارة المحتوى والأجهزة المتينة التي تغطي مجالات الرعاية الصحية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
تم تصميم نظام التشغيل FireOS على نظام أندرويد، وهو نظام تشغيل مدعوم ومدار من قبل maas360 للعديد من أنواع أنظمة التشغيل.
لقد تم استخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي على نطاق واسع في الصناعات التحويلية من قبل عمال الخطوط الأمامية ويدعم maas360 أجهزة RealWear المتينة.
لا تسمح خدمات Google أو لعب تخزين حيث يجب إدارة أجهزة Android. على سبيل المثال، الأجهزة المستخدمة في دولة مثل الصين.
العملاء الذين لديهم قواعد وصول صارمة تسمح بالوصول إلى الشبكة الداخلية فقط. على سبيل المثال، الأجهزة في مركز التصنيع أو مركز التخزين الذي يتطلب وصولاً مغلقًا.
تستخدم العديد من الشركات أجهزة AOSP المصممة خصيصًا لحالة معينة غير معتمدة من Google. على سبيل المثال، جهاز لوحي في غرفة الاجتماعات يستخدم لحجز المعلومات التي لا تتطلب خدمات متقدمة أخرى.
تقوم مجموعة الرعاية الصحية غير الربحية بتأمين المعلومات الشخصية لـ 400,000 عضو في تكنولوجيا المعلومات.
تستخدم إحدى شركات الأدوية العالمية المدرجة في قائمة ثروة 100 شركة عالمية للأدوية نظام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) لدعم العديد من المنصات المختلفة من خلال وحدة تحكم إدارية واحدة.
أساس أي برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نشر برنامج إدارة البيانات الرئيسية. على الرغم من أن حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) توفر مجموعة غنية من أدوات الأمان والإنتاجية لأي جهاز، إلا أن أياً من ذلك لا يهم إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. توفر حلول برنامج إدارة البيانات الرئيسية السياسة القائمة على واجهة برمجة التطبيقات والدعم في نفس اليوم لجميع أنظمة التشغيل الشائعة, وقواعد الامتثال وتوزيع التطبيق التي تشكل العمود الفقري لأي منصة برنامج إدارة البيانات الرئيسية.
توفر إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نهجاً مبسطاً وموحداً لإدارة الأجهزة. تكنولوجيا المعلومات هي تتويج لسياسة الجهاز المتوفرة في إدارة البرامج الرئيسية وأمن البيانات والهوية المقدمة من خلال إدارة التنقل المؤسسي نشر نشر الأجهزة. تضيف إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) إلى تلك القدرات من خلال وضع طبقات دفاعية ضد التهديدات والذكاء الاصطناعي التحليلات وإدارة أي جهاز - سواء كان هاتفًا ذكيًا, أو جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي أو إنترنت الأشياء (IOT) - الذي يستخدم أيًا من أنظمة التشغيل الشائعة.
وتمثل حلول إدارة التنقل المؤسسي تطورًا من حلول إدارة التنقل المؤسسي التي تمثل تطورًا من برنامج إدارة البيانات الرئيسية، وهي نقطة منتصف الطريق إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة الكاملة (UEM) مع التركيز على تجربة المستخدم وأمن البيانات. ضمن maas360 تتضمن إدارة التنقل المؤسسي ميزة تحديد آلية الوصول الآمن - وهي آلية مشفرة مثبتة على أجهزة المستخدم المجهزة مع مكان العمل التطبيق-بالإضافة إلى أدوات الهوية وسياسات إدارة تطبيق الأجهزة المحمولة للتطبيق المؤسسي.
تساعدك عروض خدمات التنقل على تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في ماس 360 طوال دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM). IBM أمن خدمات نجاح التنقل أمن خدمات نجاح التنقل تتدرج ارتباطات مختبرات خبير الأمن من العروض المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مشاريع المؤسسات الكبيرة.