لتعزيز مرونتها في مواجهة الطقس غير المتوقع في فلوريدا، عقدت CITY Furniture شراكة مع IBM لترحيل أنظمتها المحلية إلى IBM® i على IBM Power® Virtual Server على منصة ®IBM Cloud. إن الأداء المتميز لشركة IBM والدعم الموثوق به والبنية التحتية القوية جعلتها الشريك المثالي لهذه الخطوة الاستراتيجية، والتي شكَّلت نقطة تحوُّل في تطوُّر تكنولوجيا المعلومات في CITY Furniture.

بفضل IBM Power Virtual Server، يمكن لشركة CITY Furniture الآن تشغيل عدة أعباء عمل بأمان وكفاءة، مع استخدام تكامل السحابة الهجينة للاتصال بأنظمتها الأمامية على Amazon Web Services وغيرها من المنصات السحابية. يوفر IBM Power Virtual Server، المزوَّد بأحدث معالج Power11، أداءً محسَّنًا وأمانًا متقدِّمًا للتطبيقات الحيوية، بما في ذلك أنظمة نقاط البيع (POS) وإدارة سلسلة التوريد وإدارة المخازن. بالإضافة إلى ذلك، تساعد المرونة والقدرة على التكيف المدمجة في المنصة السحابية وتكرار التخزين عبر المناطق وتقنية النسخ الجغرافي IBM PowerHA® SystemMirror على ضمان استمرارية الأعمال.

من أبرز مميزات هذا التحول هو خطة CITY Furniture لتنفيذ تبديل احتياطي ربع سنوي بين مراكز بيانات IBM Cloud في دالاس وواشنطن العاصمة، ما يساهم في ضمان استمرار الخدمة ويُبرز نهجًا استباقيًا للتعافي من الكوارث (DR). توفِّر قدرات تجاوز الفشل لشركة CITY Furniture القدرة على التوسع أو التقلص لتلبية احتياجات أعمالها خلال فترات الذروة. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى نموذج التميز التشغيلي (OpEx) المرن والميزات الأمنية المدمجة مع الأهداف الاستراتيجية لشركة CITY Furniture، بينما تضع القدرات المتقدمة، مثل الجاهزية للذكاء الاصطناعي والسعة الكبيرة للذاكرة، الشركة على مسار الابتكار المستقبلي.

في هذه البنية التحتية السحابية القابلة للتطوير والمصممة للاستمرارية والنمو، لا تستطيع مجموعة التكنولوجيا الخاصة بشركة CITY Furniture تحمُّل الظروف القاسية فحسب، بل يمكنها أيضًا التكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال اليوم وفي المستقبل.