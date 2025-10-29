التحول الاستراتيجي لشركة CITY Furniture إلى السحابة الهجينة يساعدها على ضمان استمرارية الأعمال في ولاية فلوريدا المعرَّضة لتقلبات الطقس.
تُعَد CITY Furniture شركة بيع بالتجزئة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات ولديها صالات عرض في أكثر من 39 موقعًا في جميع أنحاء فلوريدا. تشتهر الشركة العائلية بالتزامها بالجودة ورضا العملاء والمرونة التشغيلية والمشاركة المجتمعية.
تعمل الشركة في واحدة من أكثر المناطق في الولايات المتحدة تقلُّبًا مناخيًا، وواجهت تحديًا فريدًا. كان عليها حماية مركز البيانات وأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) الحيوية من الظروف الجوية القاسية مثل ضربات الصواعق والأمطار الغزيرة والأعاصير ورياح الأعاصير. فأي توقف في الأنظمة قد يؤدي إلى تعطل العمليات، وتأثُّر الإيرادات والإضرار برضا العملاء.
احتاجت شركة CITY Furniture إلى بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات أكثر مرونة ومصممة استراتيجيًا لحماية استمرارية أعمالها ودعم النمو المستقبلي.
في تكاليف تشغيل تكنولوجيا المعلومات
في النفقات العامة لتكنولوجيا المعلومات للاستعداد والتحضير للأعاصير
على التكيف بالزيادة أو النقصان خلال فترات الذروة.
لتعزيز مرونتها في مواجهة الطقس غير المتوقع في فلوريدا، عقدت CITY Furniture شراكة مع IBM لترحيل أنظمتها المحلية إلى IBM® i على IBM Power® Virtual Server على منصة ®IBM Cloud. إن الأداء المتميز لشركة IBM والدعم الموثوق به والبنية التحتية القوية جعلتها الشريك المثالي لهذه الخطوة الاستراتيجية، والتي شكَّلت نقطة تحوُّل في تطوُّر تكنولوجيا المعلومات في CITY Furniture.
بفضل IBM Power Virtual Server، يمكن لشركة CITY Furniture الآن تشغيل عدة أعباء عمل بأمان وكفاءة، مع استخدام تكامل السحابة الهجينة للاتصال بأنظمتها الأمامية على Amazon Web Services وغيرها من المنصات السحابية. يوفر IBM Power Virtual Server، المزوَّد بأحدث معالج Power11، أداءً محسَّنًا وأمانًا متقدِّمًا للتطبيقات الحيوية، بما في ذلك أنظمة نقاط البيع (POS) وإدارة سلسلة التوريد وإدارة المخازن. بالإضافة إلى ذلك، تساعد المرونة والقدرة على التكيف المدمجة في المنصة السحابية وتكرار التخزين عبر المناطق وتقنية النسخ الجغرافي IBM PowerHA® SystemMirror على ضمان استمرارية الأعمال.
من أبرز مميزات هذا التحول هو خطة CITY Furniture لتنفيذ تبديل احتياطي ربع سنوي بين مراكز بيانات IBM Cloud في دالاس وواشنطن العاصمة، ما يساهم في ضمان استمرار الخدمة ويُبرز نهجًا استباقيًا للتعافي من الكوارث (DR). توفِّر قدرات تجاوز الفشل لشركة CITY Furniture القدرة على التوسع أو التقلص لتلبية احتياجات أعمالها خلال فترات الذروة. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى نموذج التميز التشغيلي (OpEx) المرن والميزات الأمنية المدمجة مع الأهداف الاستراتيجية لشركة CITY Furniture، بينما تضع القدرات المتقدمة، مثل الجاهزية للذكاء الاصطناعي والسعة الكبيرة للذاكرة، الشركة على مسار الابتكار المستقبلي.
في هذه البنية التحتية السحابية القابلة للتطوير والمصممة للاستمرارية والنمو، لا تستطيع مجموعة التكنولوجيا الخاصة بشركة CITY Furniture تحمُّل الظروف القاسية فحسب، بل يمكنها أيضًا التكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال اليوم وفي المستقبل.
أسفر تحوُّل بنية CITY Furniture التحتية لتكنولوجيا المعلومات عن نتائج قابلة للقياس على صعيد العمليات ومرونة الأعمال ورضا العملاء.
تمكَّنت الشركة من تخفيض التكاليف التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 35% بفضل نموذج التميز التشغيلي الاقتصادي، كما تمكَّنت من تقليل المصاريف الإضافية للتحضير للأعاصير والاستعداد لها بنسبة 80%. بالإضافة إلى ذلك، أثبت التبديل الاحتياطي ربع السنوي قدرتها على الحفاظ على الخدمة دون انقطاع، حتى أثناء الظروف الجوية القاسية. كما تطورت بيئة العمل اليومية بشكل كبير. يعمل تتبُّع المبيعات في الوقت الفعلي الآن على تمكين أكثر من 780 موظفًا من الحصول على رؤى فورية، ما ساعد على تعزيز صناعة القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية. يدعم التكامل السلس مع خدمات Amazon Web Services وتطبيقات نقاط البيع الخاصة بالعملاء، والتي تم تصميمها بالتعاون مع IBM وApple، نموذج السحابة الهجينة وتطبيقات تشغيل المبيعات الخاصة بشركة CITY Furniture. وقد أتاح هذا التكامل نظامًا بيئيًا لتكنولوجيا المعلومات أكثر مرونة واستجابة يتكيف مع احتياجات العمل والتحديات البيئية، ما يوفر قدرة كاملة على التوسع أو التقلص بنسبة 100% خلال فترات الذروة.
لقد تحسَّنت تجربة العملاء أيضًا. أصبح بإمكان الشركة الآن الحفاظ على سير العمليات خلال الظروف الجوية القاسية، ما يساهم في حماية الإيرادات وتعزيز ثقة العملاء. بعيدًا عن المكاسب الداخلية، يشكِّل التحول الاستراتيجي لشركة CITY Furniture نموذجًا يُحتذى به للشركات العاملة في المناطق شديدة التقلبات المناخية. فنجاحها يُبرز أهمية إدارة المخاطر بشكل استباقي وتصميم بنية تكنولوجيا معلومات مرنة.
كما يوضِّح Chad Simpson، المدير التنفيذي للمعلومات في CITY Furniture: "لقد طوَّرنا عمليتنا بحيث نتمكن من تنفيذ تبديل الأدوار كل ربع سنة. تمنحنا هذه القدرة ثقة كبيرة في مستوى استمرارية أعمالنا. إنها ميزة قوية - وكل ذلك بفضل IBM Cloud وIBM Power Virtual Server". ويضيف: "لم نَعُد نتفاعل مع الطقس فقط - بل أصبحنا مستعدين له. فبنيتنا التحتية مصممة لضمان استمرار الأعمال مهما كانت الظروف".
أصبحت CITY Furniture الآن جاهزة لاستخدام بنيتها التحتية القابلة للتوسع والمهيأة للذكاء الاصطناعي لدعم التوسع خارج فلوريدا واستكشاف إمكانية الإقامة المشتركة مع IBM Power Virtual Server. مع IBM كشريك موثوق به، أصبحت الشركة في موقع قوي لدعم النمو المستمر والابتكار.
تُعَد CITY Furniture شركة عائلية للبيع بالتجزئة والتصنيع، تقدِّم خدماتها لجنوب فلوريدا وخارجها. مع انتشار صالات العرض من ميامي إلى تامبا، تمكَّنت الشركة من تأسيس حضور إقليمي قوي وتحتل مرتبة بين أفضل 20 متجر أثاث في أمريكا. تلتزم الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة وتجربة عملاء متميزة، وتُعَد مرونة عمليات الشركة ميزة تنافسية رئيسية تمكِّنها من مواجهة تقلُّبات الطقس في ولاية مقرها.
استكشِف كيف يمكن لخادم IBM Power Virtual Server مساعدة شركتك في الحفاظ على استمرارية العمليات في مواجهة الأحداث المناخية القاسية.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025. تُعَد IBM وشعار IBM وIBM Cloud وPower علامات تجارية لشركة IBM Corp، مسجَّلة في العديد من الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.