ما هو التحجيم التلقائي؟

يُستخدم التحجيم التلقائي لضمان حصول التطبيقات على الموارد التي تحتاجها للحفاظ على توفر ثابت وتحقيق أهداف الأداء، بالإضافة إلى تعزيز الاستخدام الفعال لموارد الحوسبة السحابية وتقليل تكاليفها.

وفقًا لمستند فني صادر عام 2023 عن شركة Infosys، فإن المؤسسات التي تهاجر إلى الحوسبة السحابية تهدر حوالي 32% من تكلفة الحوسبة السحابية الخاصة بها.1 وبسبب تركيزها على الاستخدام الفعال للموارد، يعد التحجيم التلقائي مكونًا مفيدًا في ممارسة العمليات المالية (FinOps) الناجحة.

عندما تقوم المؤسسات بتهيئة البنية التحتية السحابية، فإنها توفر الموارد وفقًا لـ "أساس" من احتياجات موارد الحوسبة والتخزين والشبكات. ولكن الطلب يتقلب، على سبيل المثال، مع ارتفاعات أو انخفاضات في حركة مرور الشبكة أو استخدام التطبيقات. تتيح ميزات التحجيم التلقائي زيادة أو تقليل الموارد لتلبية الطلب في الوقت الفعلي وفقًا لمقاييس محددة مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية أو توفر النطاق الترددي، دون تدخل بشري.

يمكن استخدام التحجيم التلقائي لتحسين تخصيص الموارد من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل. على سبيل المثال، يستخدم التحجيم التنبؤي البيانات التاريخية للتنبؤ بالطلب المستقبلي. أو التحجيم الديناميكي، الذي يتفاعل مع احتياجات الموارد في الوقت الفعلي على النحو الذي تحدده سياسات التحجيم التلقائي للمؤسسة.

تعمل سياسات التحجيم التلقائي على أتمتة دورات حياة مثيلات الحوسبة السحابية، وتشغيل وإنهاء الآلات الافتراضية حسب الحاجة لتلبية الطلب على الموارد. غالبًا ما يتم استخدام التحجيم التلقائي جنبًا إلى جنب مع موازنة التحميل المرنة للاستفادة الكاملة من الموارد السحابية المتاحة.