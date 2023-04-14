حلول IBM Cloud
قم بتشغيل أعباء المهمات الحساسة على مستوى المؤسسات في IBM Cloud
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لمحة عامة
ابحث عن الحل الذي يناسبك

حلول السحابة والشريك والمنصة التي تناسب تحولك الرقمي.

تعرَّف على كيفية استخدام IBM Cloud لإنشاء بنية تحتية قابلة للتوسع بتكلفة أقل، ونشر التطبيقات الجديدة على الفور، وتوسيع نطاق أحمال التشغيل بناءً على الطلب- كل ذلك ضمن منصة غنية بالأمان.
المزايا

اعتماد الحلول الصناعية العنيدة في دقائق معدودة.
سرعة التحكم في جميع التطبيقات، من خلال الحوكمة والامتثال المضمنين.

الإدارة عبر البيئات والمنصات السحابية كرمز برمجي، وعلى نطاق واسع، للصناعات الخاضعة للوائح التنظيمية.

تنفيذ وأتمتة أفضل الممارسات المستمرة عبر طبقات التكامل والنشر والامتثال.

تتبع اتجاهات الأمان على مستوى جميع بيئات الخدمات السحابية وبيئات السحابة المتعددة الهجينة في واجهة مستخدم (UI) واحدة.

تقليل تكاليف التشغيل المتعلقة بالتطبيقات التي تم تكوينها بشكل خاطئ.

أحتاج إلى التأكد من أن أحمال التشغيل التي استخدمها داخل منظمتي تمتثل لأفضل ممارسات التنظيم والأمان من خلال وضع حدود فاصلة حول ما يمكن لفرق التطبيقات القيام به، ومن خلال المراقبة المستمرة لوضع الأمان والامتثال وتحديد الانتهاكات، ومن خلال جمع الأدلة لعمليات التدقيق دون تعطيل عمليات التطوير الذكية أو توفّر التطبيق. – عميل IBM Financial Services إن إمكانية نشر إثبات للمفاهيم عبر الاستعانة بمستودع تعليمات برمجية في بضع خطوات لأمر رائع جدًا. كما أن الكثير من الخدمات السحابية لم أراها تحاول القيام بذلك. إنه لأمر مدهش أن يتحقق ذلك بهذه السرعة، إذ أن إثبات المفاهيم قد يستغرق شهورًا في حالات معينة. – مهندس حلول في إحدى الشركات الاستشارية

الهياكل المميّزة القابلة للنشر

المنطقة المقصودة لـ VPC

يتم نشر شبكة VPC آمنة دون موارد حوسبة
المنطقة المقصودة لـ VSI on VPC

تنشئ بنية تحتية آمنة تضم خوادم افتراضية لتنفيذ أحمال التشغيل لديك على شبكة VPC.
DevSecOps Application Lifecycle Management

يوفر أسلوب التطوير والأمن والعمليات (DevSecOps) مجموعة محدّدة مسبقًا من قوالب سلسلة أدوات التكامل المستمر والنشر المستمر والامتثال المستمر.
المنطقة المقصودة لـ Red Hat OpenShift Container Platform on VPC

تنشئ مجموعات أحمال تشغيل Red Hat OpenShift على شبكة VPC آمنة.
تطوير التطبيقات

بناء تطبيقات على مجموعة تقنية حديثة

 تحديث التطبيقات

تحديث تطبيقات الأعمال القديمة

 الترحيل السحابي

الحصول على المساعدة في نقل البنية التحتية لتقنية المعلومات لديك إلى السحابة

 السحابة الأصلية

بناء التطبيقات التي يمكنك نشرها بسهولة على أي سحابة

 عمليات التطوير

أتمتة وتحسين عمليات بناء النظام ونشره

 اختبار برمجيات عمليات التطوير

اختبار الأنظمة بشكل مستمر وتلقائي

 تكامل البرمجيات كخدمة (SaaS)

ربط التطبيقات والبيانات ودمجها عبر الشبكات
الذكاء الاصطناعي

حل المشكلات باستخدام الذكاء الاصطناعي من IBM Watson

 الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء

تحويل الدعم القياسي إلى تجربة عملاء استثنائية

 روبوت المحادثة

إنشاء ونشر نماذج التعلم الآلي

 علم البيانات

إنشاء روبوت محادثة مخصص للنطاق باستخدام Watson

 التعلم الآلي

إنشاء مساعد خدمة مخصص باستخدام Watson
الصناعة

الحصول على حلول تناسب صناعتك

 الأوساط الأكاديمية

الحصول على موارد للطلاب والمعلمين

 الخدمات المالية

إدارة المخاطر والامتثال باستخدام عناصر تحكم مكونة مسبقًا

 الألعاب

توفير بنية تحتية عالية الأداء من أجل الألعاب

 الحكومة

إدارة الأمن والامتثال باستخدام عناصر تحكم مكونة مسبقًا

 الرعاية الصحية

تحسين عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالنقاط محل الاهتمام باستخدام السحابة

 التجزئة

تلبية طلبات المستهلكين وتعزيز النمو

 الاتصالات السلكية واللاسلكية

تغذية مستقبل الاتصالات على السحابة
البنية التحتية(تقنية المعلومات)

الإنشاء والتوسع باستخدام البنية التحتية التي يوفرها IBM Cloud

 النسخ الاحتياطي والاسترداد

أتمتة النسخ الاحتياطي للسحابة وأنظمة التعافي من الكوارث

 الترحيل السحابي

الحصول على مساعدة في ترحيل البنية التحتية لديك إلى السحابة

 استراتيجية التقنيات السحابية

الحصول على مساعدة في صياغة استراتيجية سحابة لمؤسستك

 الامتثال

إدارة الامتثال التنظيمي والحوكمة الداخلية

 الحوسبة السرية

حماية بياناتك أثناء تخزينها وأثناء نقلها وأثناء استخدامها

 ترحيل البيانات

نقل بياناتك إلى السحابة باستخدام أدوات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) الحديثة

 استضافة مخصصة

الحصول على عزل وتحكم كاملين لأحمال التشغيل الحساسة

 عمليات التطوير

أتمتة وتحسين عمليات بناء النظام ونشره

 حوسبة الحافة

إدارة ونشر موارد حوسبة الحافة

 الحوسبة السحابية

إدارة البنية التحتية، بينما تقوم بإدارة البيئة لديك

 استضافة الألعاب

استضافة لعبتك على خوادمنا ذات الأداء الأمثل

 حوسبة وحدات معالجة الرسومات (GPU)

توفير وحدات معالجة الرسومات NVIDIA على خوادم IBM Cloud

 الحوسبة عالية الأداء

تشغيل المشكلات التي تتطلب حوسبة مكثفة على IBM Cloud

 إدارة السحابة الهجينة

الحصول على مساعدة في بناء التطبيقات على مجموعة تقنية حديثة

 إدارة البنية التحتية

إدارة البنية التحتية

 SAP

تنفيذ أحمال تشغيل SAP والتأكد من أمنها وتوفُّرها

 الأمان

تأمين تطبيقات وبيانات السحابة العامة

 الخوادم الخاصة الافتراضية

الحصول على أقصى قدر من المرونة دون التضحية بالأمان

 VMware

نقل أحمال تشغيل VMware إلى IBM Cloud

 مواقع الويب

تحسين أداء تطبيقاتك وقابليتها للتوسع

 تعرف على المزيد
الخدمات السحابية

يتم تقديم مجموعة كاملة من الخدمات الذاتية والخدمات المدارة عبر منصة IBM Cloud

 البنية التحتية كخدمة (IaaS)

خوادم افتراضية وخوادم بدون نظام تشغيل

 المنصة كخدمة (PaaS)

تتضمن Red Hat OpenShift on IBM Cloud، وهي منصة OpenShift Contain Platform (OCP) مُدارة بالكامل لنشر أحمال التشغيل على مستوى المؤسسة في مجموعات Kubernetes

 الحوسبة بدون خادم

تشغيل الحاوية أو التعليمات البرمجية للتطبيق أو مهمة مجمّعة ضمن وقت تشغيل حاوية مُدارة بالكامل.
العمليات

أتمتة عمليات أعمالك وعمليات تقنية المعلومات

 الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء

إنشاء مساعد خدمة عملاء باستخدام Watson

 إدارة عمليات الأعمال

تحسين وأتمتة عمليات شركتك

 روبوت المحادثة

إنشاء روبوت محادثة مخصص للنطاق باستخدام Watson

 إدارة القرارات

استخدام قواعد الأعمال والذكاء الاصطناعي لأتمتة قرارات العمل

 معالجة الوثائق

تصنيف واستخراج المعلومات من المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي

 إدارة المحتوى في المؤسسة

تخزين بيانات الأعمال وتحليلها والتصرف بناءً عليها

 التكامل

الأتمتة على مستوى الأنظمة باستخدام الذكاء الاصطناعي

 تخطيط العمليات

نمذجة وتحليل عمليات الأعمال

 سير العمل

استخدام المنطق القائم على القواعد لأتمتة العمل اليدوي

 تعرف على المزيد
نوع المنظمة

الحصول على حلول مخصصة تناسب مجال عملك

 السوق متوسطة الحجم

خيارات السحابة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم

 شريك

العمل مع IBM Cloud لتقديم خدمة أفضل لعملائك

 الشركات الناشئة

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