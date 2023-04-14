حلول السحابة والشريك والمنصة التي تناسب تحولك الرقمي.
تعرَّف على كيفية استخدام IBM Cloud لإنشاء بنية تحتية قابلة للتوسع بتكلفة أقل، ونشر التطبيقات الجديدة على الفور، وتوسيع نطاق أحمال التشغيل بناءً على الطلب- كل ذلك ضمن منصة غنية بالأمان.
اعتماد الحلول الصناعية العنيدة في دقائق معدودة.
الإدارة عبر البيئات والمنصات السحابية كرمز برمجي، وعلى نطاق واسع، للصناعات الخاضعة للوائح التنظيمية.
تنفيذ وأتمتة أفضل الممارسات المستمرة عبر طبقات التكامل والنشر والامتثال.
تتبع اتجاهات الأمان على مستوى جميع بيئات الخدمات السحابية وبيئات السحابة المتعددة الهجينة في واجهة مستخدم (UI) واحدة.
تقليل تكاليف التشغيل المتعلقة بالتطبيقات التي تم تكوينها بشكل خاطئ.
يتم نشر شبكة VPC آمنة دون موارد حوسبة
تنشئ بنية تحتية آمنة تضم خوادم افتراضية لتنفيذ أحمال التشغيل لديك على شبكة VPC.
يوفر أسلوب التطوير والأمن والعمليات (DevSecOps) مجموعة محدّدة مسبقًا من قوالب سلسلة أدوات التكامل المستمر والنشر المستمر والامتثال المستمر.
تنشئ مجموعات أحمال تشغيل Red Hat OpenShift على شبكة VPC آمنة.
بناء تطبيقات على مجموعة تقنية حديثة
تحديث تطبيقات الأعمال القديمة
الحصول على المساعدة في نقل البنية التحتية لتقنية المعلومات لديك إلى السحابة
بناء التطبيقات التي يمكنك نشرها بسهولة على أي سحابة
أتمتة وتحسين عمليات بناء النظام ونشره
اختبار الأنظمة بشكل مستمر وتلقائي
ربط التطبيقات والبيانات ودمجها عبر الشبكات
حل المشكلات باستخدام الذكاء الاصطناعي من IBM Watson
تحويل الدعم القياسي إلى تجربة عملاء استثنائية
إنشاء ونشر نماذج التعلم الآلي
إنشاء روبوت محادثة مخصص للنطاق باستخدام Watson
إنشاء مساعد خدمة مخصص باستخدام Watson
الحصول على حلول تناسب صناعتك
الحصول على موارد للطلاب والمعلمين
إدارة المخاطر والامتثال باستخدام عناصر تحكم مكونة مسبقًا
توفير بنية تحتية عالية الأداء من أجل الألعاب
إدارة الأمن والامتثال باستخدام عناصر تحكم مكونة مسبقًا
تحسين عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالنقاط محل الاهتمام باستخدام السحابة
تلبية طلبات المستهلكين وتعزيز النمو
تغذية مستقبل الاتصالات على السحابة
الإنشاء والتوسع باستخدام البنية التحتية التي يوفرها IBM Cloud
أتمتة النسخ الاحتياطي للسحابة وأنظمة التعافي من الكوارث
الحصول على مساعدة في ترحيل البنية التحتية لديك إلى السحابة
الحصول على مساعدة في صياغة استراتيجية سحابة لمؤسستك
إدارة الامتثال التنظيمي والحوكمة الداخلية
حماية بياناتك أثناء تخزينها وأثناء نقلها وأثناء استخدامها
نقل بياناتك إلى السحابة باستخدام أدوات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) الحديثة
الحصول على عزل وتحكم كاملين لأحمال التشغيل الحساسة
أتمتة وتحسين عمليات بناء النظام ونشره
إدارة ونشر موارد حوسبة الحافة
إدارة البنية التحتية، بينما تقوم بإدارة البيئة لديك
استضافة لعبتك على خوادمنا ذات الأداء الأمثل
توفير وحدات معالجة الرسومات NVIDIA على خوادم IBM Cloud
تشغيل المشكلات التي تتطلب حوسبة مكثفة على IBM Cloud
الحصول على مساعدة في بناء التطبيقات على مجموعة تقنية حديثة
إدارة البنية التحتية
تنفيذ أحمال تشغيل SAP والتأكد من أمنها وتوفُّرها
تأمين تطبيقات وبيانات السحابة العامة
الحصول على أقصى قدر من المرونة دون التضحية بالأمان
نقل أحمال تشغيل VMware إلى IBM Cloud
تحسين أداء تطبيقاتك وقابليتها للتوسع
يتم تقديم مجموعة كاملة من الخدمات الذاتية والخدمات المدارة عبر منصة IBM Cloud
خوادم افتراضية وخوادم بدون نظام تشغيل
تتضمن Red Hat OpenShift on IBM Cloud، وهي منصة OpenShift Contain Platform (OCP) مُدارة بالكامل لنشر أحمال التشغيل على مستوى المؤسسة في مجموعات Kubernetes
تشغيل الحاوية أو التعليمات البرمجية للتطبيق أو مهمة مجمّعة ضمن وقت تشغيل حاوية مُدارة بالكامل.
أتمتة عمليات أعمالك وعمليات تقنية المعلومات
إنشاء مساعد خدمة عملاء باستخدام Watson
تحسين وأتمتة عمليات شركتك
إنشاء روبوت محادثة مخصص للنطاق باستخدام Watson
استخدام قواعد الأعمال والذكاء الاصطناعي لأتمتة قرارات العمل
تصنيف واستخراج المعلومات من المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي
تخزين بيانات الأعمال وتحليلها والتصرف بناءً عليها
الأتمتة على مستوى الأنظمة باستخدام الذكاء الاصطناعي
نمذجة وتحليل عمليات الأعمال
استخدام المنطق القائم على القواعد لأتمتة العمل اليدوي