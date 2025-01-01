مراكز بيانات IBM Cloud العالمية

تشغيل أكثر سلاسة مع خيارات نشر متنوعة لكل حمل من أحمال التشغيل. تتمتع شبكتنا بالمرونة والوفرة والإتاحة بمعدل مرتفع.
تعرّف على أمن البيانات
الأجهزة والخوادم المعروضة المتوفرة في مركز بيانات دالاس
النشر محليًا وعلى نطاق واسع عالميًا

توفر IBM Cloud، التي تم تصميمها من أجل الوصول المحلي، وزمن الانتقال القصير والأمان المعتمد، مجموعة من الاختيارات حول مكان وكيفية تشغيل بياناتك وأحمال التشغيل لديك، حيث إن تصميم منطقة التوفُّر يجعل التطبيقات وقواعد البيانات متوفرة بدرجة كبيرة وتتحمل الأعطال وقابلة للتوسع.
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المزايا
المرافق المبنية على أفضل الممارسات

يتم تحسين المساحة، والطاقة، والشبكة، والموظفين، والبنية التحتية الداخلية، على مستوى جميع المواقع.
البنية التحتية الأفضل في فئتها

لتوفير الاستقرار، يجري بانتظام التأكد من وجود مورِد احتياطي إضافي إلى جانب موارد الطاقة والتبريد المطلوبة.
معدلات أفضل في الطاقة واتساع النطاق والأداء

بادر بالتشغيل على IBM Cloud Bare Metal Server للحصول على ميزة الأداء المرتفع التي يحظى بها المستأجر الواحد.
أمان بالموقع على مدار الساعة، من خلال عناصر التحكم

يتم تأمين جميع المواقع، مع تقييد الوصول إلى غرفة الخادم وفحص عناصر التحكم بواسطة المدققين.
مراكز بيانات الاستضافة المخصصة المميّزة عرض الكل أمريكا الشمالية
أوروبا
آسيا وأوقيانوسيا
مراكز بيانات استضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS) المميّزة عرض الكل أمريكا الشمالية
أوروبا
آسيا وأوقيانوسيا
مراكز بيانات IBM Cloud الفيدرالية
بنية تحتية مبنية وفقًا للمواصفات الحكومية

يجب أن تلتزم الخوادم ومراكز البيانات والمرافق والشبكات التابعة لوكالات وهيئات حكومية في الولايات المتحدة بلوائح تنظيمية صارمة. توفر IBM Cloud البنية التحتية السحابية والامتثال الحكومي الذي يلبي هذه المتطلبات الفريدة.

  • تم تصميمها لتلبية معايير الخصوصية والأمان التي ينص عليها كل من FedRAMP وFISMA
  • متصلة ببعضها البعض من خلال شبكة خاصة مستقلة وعالية السرعة
مناطق IBM Cloud
ينصب التركيز على تطبيقك، وليس على البنية التحتية التي تستضيفه

يمكنك نشر التطبيقات في مناطق مختلفة لأسباب أمنية أو تتعلق بزمن الانتقال، وذلك من خلال خيار النشر في منطقة واحدة أو عدة مناطق، واحصل على:

  • القدرة على إنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتوسيع نطاقها
  • قوة المعالجة لإجراء تغييرات مستمرة في التطبيقات
  • نماذج وخدمات برمجة مناسبة للأغراض المختلفة
  • سهولة إدارة الخدمات والتطبيقات
  • أحمال تشغيل محسّنة تتمتع بالمرونة
 النشر في منطقة واحدة أو عدة مناطق
الخطوة التالية

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