دعم IBM Cloud

لإعادة تعيين كلمة مرور حسابك، انتقل إلى أيقونة الأفاتار > الملف الشخصي والإعدادات. بعد ذلك، انقر فوق تغيير أو إعادة تعيين من مربع معلومات مستخدم الحساب.
لإعادة تعيين كلمة مرور VPN الخاصة بك، أكمل الخطوات التالية:
يمكنك تغيير معلوماتك الشخصية، مثل الاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف بالانتقال إلى أيقونة الأفاتار > الملف الشخصي والإعدادات. لا يمكنك تغيير IBMid الخاص بك، ولكن يمكنك إنشاء حساب جديد إذا كان ذلك مناسبًا. يتوفر مكتب مساعدة IBMid في جميع أنحاء العالم للمساعدة فيما يتعلق بالأسئلة العامة حول المعرفات التي لا تخص حسابك على IBM Cloud.
إذا كان لديك حساب "دفع حسب الاستخدام" أو حساب "اشتراك"، فيمكنك عرض فاتورتك بالنقر فوق إدارة > الفوترة والاستخدام وتحديد الفواتير. من خارج وحدة التحكم، يمكنك أيضًا عرض الفواتير على موقع فواتير دعم العملاء.
انتقل إلى إدارة > الوصول (إدارة الهوية والوصول (IAM)) وحدد اسمك في صفحة المستخدمين. بعد ذلك، اعتمادًا على الوصول الذي تبحث عنه، افتح علامات التبويب المختلفة:
تشبه عملية تحديث بطاقتك الائتمانية عملية إضافة بطاقة جديدة تمامًا. انتقل إلى المدفوعات، وفي القسم إضافة طريقة دفع ، أدخل معلومات الفوترة الخاصة ببطاقتك الجديدة، ثم انقر فوق إضافة بطاقة ائتمان. للتبديل إلى طريقة دفع مختلفة، حدد الدفع باستخدام طريقة أخرى ، ثم انقر فوق إرسال طلب التغيير. سيتم إنشاء حالة دعم لتغيير طريقة الدفع الخاصة بك.
بالنسبة إلى المبادرات التعليمية أو المناسبات الخاصة، قد تتلقى رمزًا مميزًا، والذي يضيف مزيدًا من القدرات إلى حسابات Lite. لاسترداد هذا الرمز الترويجي، انتقل إلى إعدادات الحساب، ثم انقر فوق تطبيق الرمز.
بالنسبة إلى عمليات شراء البنية التحتية، قد تتلقى رمزًا ترويجيًا من فريق المبيعات للحصول على خصم على طلبك. أدخل هذه الرموز الترويجية الخاصة بالبنية التحتية في بوابة العميل عند إتمام الشراء.
قد يتم إلغاء تنشيط حسابك للأسباب التالية:
إذا كنت تعتقد أنه قد تم إلغاء تنشيط حسابك عن طريق الخطأ، فتحدث مع فريق الدعم لدينا.
خطة Lite هي خطة خدمة مجانية تعتمد على الحصص. يمكنك استخدام خطة Lite لخدمة ما لإنشاء تطبيق دون تحمّل أي رسوم. وقد تُقدَّم خطة Lite على أساس دورة شهرية تُجدَّد كل شهر أو على أساس استخدام لمرة واحدة. يمكن أن يكون لديك مثيل واحد لكل خدمة خطة Lite. تتوفر خطط تسعير Lite في جميع الحسابات. لمزيد من المعلومات حول حسابات Lite، راجع أنواع الحسابات.
انقر فوق الدعم في شريط قائمة وحدة التحكم للوصول إلى "مركز الدعم". ومن هناك، ابدأ بالاستفادة من قائمة الأسئلة الشائعة. إذا لم تجد الإجابات التي تحتاجها، فراجع القسم هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟ للاتصال بدعم IBM Cloud.
بدء حالة خدمة IBM Cloud لطلبات الحساب وتسجيل الدخول وإعداد الفواتير