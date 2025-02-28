دعم IBM Cloud

بالنسبة إلى المبادرات التعليمية أو المناسبات الخاصة، قد تتلقى رمزًا مميزًا، والذي يضيف مزيدًا من القدرات إلى حسابات Lite. لاسترداد هذا الرمز الترويجي، انتقل إلى إعدادات الحساب، ثم انقر فوق تطبيق الرمز.

بالنسبة إلى عمليات شراء البنية التحتية، قد تتلقى رمزًا ترويجيًا من فريق المبيعات للحصول على خصم على طلبك. أدخل هذه الرموز الترويجية الخاصة بالبنية التحتية في بوابة العميل عند إتمام الشراء.