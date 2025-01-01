منصة IBM Turbonomic الخاصة بمنصة IBM Turbonomic إدارة موارد التطبيقات (الرهن العقاري القابل للتعديل (ARM)) تقدم القدرات حلاً للتحديات التي تواجهها الشركات بسبب تزايد تعقيدات التطبيق. وباستخدام الأتمتة في الوقت الحقيقي، يمكن للفرق تحسين تخصيص الحوسبة والتخزين وموارد الشبكة بشكل استباقي في كل طبقة من طبقات مجموعة الأدوات. هذه القدرات تلغي الحاجة إلى اتخاذ تدابير تفاعلية والإفراط في التزويد، مما يوفر الوقت والمال في نهاية المطاف.
من خلال الفهم الشامل للطلب على التطبيق ونموذج البيانات المشترك، تضمن منصة ®Turbonomic إجراءات توفير الموارد التطبيقية المستمرة وإجراءات التشغيل. تُمكّن المنصة الشركات من إدارة عملياتها الحالية والمستقبلية بثقة - سواء في السحابة أو في الحافة على مدار 24 ساعة في اليوم وعلى مدار العام.
اكتشف كيف يمكنك تشغيل التطبيقات بسلاسة واستمرارية وفعالية من حيث التكلفة للمساعدة في تحسين الأداء وخفض التكاليف.
من خلال التحليل المستمر لاستخدام الموارد في كل طبقة من طبقات التجهيزات، ®يحدد برنامج Turbonomic أوجه القصور ويولد إجراءات لتحسين تخصيص الموارد. يساعد هذا النهج الاستباقي فرق العمل على توفير بيئاتها بدقة وبشكل تلقائي، مما يقلل من النفقات غير الضرورية المرتبطة بالموارد الخاملة أو غير المستغلة بشكل كافٍ.
تحديد الاختناقات والقيود المحتملة في الوقت الحقيقي من خلال تحليل أداء التطبيق والمعرفة المعلوماتية الكامنة في الموارد الأساسية. تأكد من أن التطبيق لديه ما يلزم من الحوسبة والتخزين وموارد الشبكة للعمل في ذروة الأداء من خلال إنشاء إجراءات لتخصيص الموارد بشكل ديناميكي. تبسيط تجربة المستخدم وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد.
اتباع نهج استباقي في إدارة موارد الموارد، والذي يحدد المشكلات المحتملة ويحلها قبل أن تؤثر على الأداء, يحسّن سير العمل من خلال تقليل الوقت الذي تقضيه الفرق في استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات. ®كما يعمل برنامج Turbonomic للقدرات الأوتوماتيكية على تقليل الوقت المستغرق في العمليات اليدوية بشكل كبير.
وباستخدام منصة ®Turbonomic ومنصة تكنولوجيا المعلومات الأتمتة الأتمتة القدرات ، حسّنت SulAmérica الأداء والكفاءة. وكجزء من هذا المعيار الجديد للتحكم، قام الفريق أيضاً بإدارة الموارد بشكل ديناميكي عبر دورة حياة التطبيق.
قامت كوماتسو بتنفيذ مدعوم بالذكاء الاصطناعي الأتمتة في سحابة عامة مع IBM Turbonomic ، وتحسين تكنولوجيا المعلومات سحابة العامة، وتحسين الأداء، وتقليل النفايات، وتقليل شكاوى المستخدمين.
هاجرت شركة Fortune 500 الرائدة في مجال النقل بأمان من السحابة إلى أخرى وضمنت التطبيق العملي IBM Turbonomic. استفادت ج. ب. هانت من رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل) ومدعوم بالذكاء الاصطناعي قرارات توفير الموارد، للحد من الهدر وضمان تطبيق الأداء.
استخدم حلول مدعوم بالذكاء الاصطناعي الأتمتة وتحسين السحابة لمنصة ®Turbonomic من أجل المساعدة بشكل مستمر في ضمان التطبيق العملي (سواء التقليدي أو السحابة الأصلية) وتحسين تكاليف البنية التحتية السحابة.
®يعمل برنامج Turbonomic تلقائيًا على تحسين مستويات الموارد في التطبيق الخاص بك تلقائيًا مع توسيع نطاقه ديناميكيًا مع احتياجات العمل في الوقت الفعلي. مع تحديث الاستراتيجية الاستراتيجية تحصل على مركز بيانات أكثر كفاءة ونتائج أعمال أفضل.
®يقوم برنامج Turbonomic تلقائيًا بتحديد إجراءات تخصيص الموارد المناسبة - ومتى يتم القيام بها - للمساعدة في ضمان حصول بيئات Kubernetes ومهمة حساسة التطبيق على ما يحتاجونه بالضبط لتلبية معايير مستوى الخدمة القياسية الخاصة بك.