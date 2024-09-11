ما البرامج الثابتة؟

تعتمد العديد من الأجهزة على البرامج الثابتة لتعمل، بما في ذلك أجهزة التلفزيون والكاميرات والهواتف المحمولة والطابعات ومحركات الأقراص والمزيد. وتوجد البرامج الثابتة في الذاكرة غير المتطايرة للجهاز، حيث يمكن تخزين المحتوى عند إيقاف تشغيل الجهاز. كما يمكن كتابة البرامج الثابتة على أنواع مختلفة من الذاكرة بما في ذلك ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة القراءة فقط (ROM) وذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح والبرمجة (EPROM) وذاكرة الفلاش.

تساعد البرامج الثابتة الأجهزة على أداء وظائفها المقصودة بعدة طرق مهمة، بما في ذلك تقديم الإرشادات الخاصة بكيفية بدء تشغيل الجهاز، وكيفية تفاعله مع الأجهزة الأخرى—مثل أجهزة توجيه الإنترنت أو أجهزة التحكم عن بُعد—وكيفية أداء مهام حساسة للإدخال/الإخراج (I/O). تقوم العديد من الشركات المصنعة للأجهزة، مثل Apple وLG Electronics وMicrosoft والمزيد ، بتضمين البرامج الثابتة في منتجاتها بحيث تعمل بشكل مشابه لنظام تشغيل الكمبيوتر (OS).

ويقال إن مصطلح "البرامج الثابتة" استخدم لأول مرة من قِبل العالم الأمريكي Ascher Opler في عام 1967 لوصف برنامج قال إنه "بين الأجهزة والبرمجيات1". اليوم، تُعد البرامج الثابتة جزءًا أساسيًا من العديد من الأجهزة، بدءًا من أجهزة iPhone أو Mac أو جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، وصولاً إلى أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) على الأقمار الصناعية والسيارات من دون سائق. وعلى الرغم من تشابه البرامج الثابتة والبرامج، إلا أن هناك اختلافات مهمة تستحق الدراسة عند تقييم مدى ملاءمتها لاحتياجات العمل.