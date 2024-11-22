مقارنة بين مستوى التحكم ومستوى البيانات

في سياق شبكات الكمبيوتر، يصف مصطلح "مستوى" طبقة من بنية الشبكة تُنفذ فيها مهام محددة مرتبطة بعمليات الشبكة. المستويات ليست عناصر مادية فعلية، بل هي مفاهيم تساعد المطورين والمهندسين على فهم كيفية تدفق حركة البيانات عبر الشبكة. توجد ثلاثة أنواع من مستويات الشبكة:

يدير مستوى التحكم تخطيط الشبكة.

تخطيط الشبكة. يرسل مستوى البيانات البيانات ويستقبلها.

البيانات ويستقبلها. يهيئ مستوى الإدارة الأجهزة المتصلة عبر الشبكة ويراقبها

اليوم، سنلقي نظرة عن كثب على مستويي التحكم والبيانات وكيفية عملهما معًا لتعزيز أداء الشبكة وكفاءتها وأمانها.