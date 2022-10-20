بفضل تخطيط الشبكة هذا، اكتسبت فرق تقنية المعلومات رؤية كاملة لمكونات الشبكة ومراقبة أداء التطبيقات والبنية الأساسية لتقنية المعلومات ذات الصلة. تتيح لهم هذه الرؤية إمكانية تتبع سلامة الشبكة بشكل عام، وتحديد الإشارات التحذيرية وتحسين تدفق البيانات.

يراقب نظام مراقبة الشبكة أجهزة الشبكة المعطلة والموارد المحملة بشكل زائد. يقوم النظام بذلك بغض النظر عما إذا كانت موارد الشبكة محلية أو في مركز بيانات أو مستضافة بواسطة موفر خدمات سحابية أو جزء من نظام بيئي مختلط. على سبيل المثال، قد يجد وحدات المعالجة المركزية المحملة بشكل زائد على الخوادم، أو معدلات خطأ عالية على المحولات وأجهزة التوجيه، أو يجد ارتفاعات مفاجئة في حركة مرور الشبكة. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج NPM في تنبيه مسؤولي الشبكة عند اكتشاف مشكلة في الأداء.



تقوم أنظمة مراقبة الشبكة أيضًا بجمع البيانات لتحليل تدفق حركة المرور وقياس الأداء والتوافر. تتمثل إحدى طرق مراقبة مشكلات الأداء والاختناقات في تكوين العتبات، بحيث تتلقى تنبيهات فورية عند حدوث انتهاك للعتبة. بعض العتبات هي عتبات ثابتة بسيطة. ومع ذلك، تستخدم أنظمة NPM الحديثة التعلم الآلي (ML) لتحديد الأداء الطبيعي عبر جميع مقاييس الشبكة استنادًا إلى وقت محدد من اليوم ويوم محدد من الأسبوع. تعمل أنظمة NPM مع خطوط الأساس التي تعتمد على التعلم الآلي (ML) على إنشاء تنبيهات عادةً ما تكون أكثر قابلية للتنفيذ.

تراقب المنظمات غالبًا الشبكة داخل مركز عمليات الشبكة (NOC)، والذي يراقب أجهزة الشبكة والاتصالات بين جميع التبعيات دون أن يعرف المستخدمون النهائيون أن NOC يعمل خلف الكواليس.