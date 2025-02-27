ما المقصود بتنسيق سير العمل؟

تلعب التقنية دوراً محورياً في سير العمل من خلال أتمتة المهام الروتينية وصناعة القرار وضمان التكامل بين الأنظمة ومن خلال استخدام هذه التطورات، يمكن للمؤسسات تحقيق كفاءة أعلى واستخدام أفضل للموارد وزيادة المرونة في العمليات.

أدوات ومنصات أتمتة سير العمل: تعتمد عملية التنسيق الحديثة على منصات إدارة سير العمل، بما في ذلك الأدوات منخفضة/بدون كود وبرمجيات التنسيق المخصصة، لتصميم وأتمتة سير العمل. تعمل المنصات القائمة على السحابة، مثل Amazon Web Services (AWS) و™IBM® watsonx Orchestrate وMicrosoft - أو المنصات مفتوحة المصدر مثل Apache Airflow وPrefect وKubernetes على تمكين المستخدمين من تخطيط العمليات وتحديد القواعد والتكامل مع الأنظمة الأخرى دون خبرة واسعة في البرمجة. تعمل الموصلات المدمجة على توحيد التطبيقات المتعددة وتمكين توفير موارد السحابة والموارد المحلية تلقائيًا ومن خلال توصيل التطبيقات مثل CRMs وERP وأنظمة البريد الإلكتروني، فإنها تعمل على تكوين عمليات سير العمل ودمجها بكفاءة وأتمتة تنفيذ المهام وتساعد على ضمان إنجاز الخطوات بالتسلسل. كما أنها تسهل عملية التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات والأنظمة الخارجية لتدفق البيانات بسلاسة.

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: يعمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على تعزيز تنسيق سير العمل، وخاصةً بالنسبة لأحمال العمل المتعلقة بالبيانات الضخمة، ما يساعد في توقع بالأعطال وتحسين سير العمل بشكل ديناميكي. كما يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين سير العمل من خلال تمكين صناعة القرار وسير العمل التكيفي. وتحلل خوارزميات التعلم الآلي البيانات من سير العمل لتكشف الأنماط والتنبؤ بالنتائج والتوصية بالتحسينات. وبإمكان الذكاء الاصطناعي أيضًا توجيه المهام ديناميكيًا استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا أو إدخال في الوقت الفعلي، مثل تحديد أولويات طلبات العملاء العاجلة أو إعادة تخصيص الموارد لمعالجة الاختناقات، فعلى سبيل المثال، في سير عمل خدمة العملاء، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل التذاكر الواردة لتصنيفها حسب الأولوية، وتخصيصها إلى الوكيل الأكثر ملاءمة واقتراح الحلول بناءً على البيانات التاريخية.



معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وروبوتات المحادثة: تمكّن أنظمة معالجة اللغة الطبيعية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أنظمة سير العمل من التفاعل مع المستخدمين باللغة الطبيعية، ما يحسّن من إمكانية الوصول ويقلل من التعقيد. كما يمكن لروبوتات المحادثة تشغيل سير العمل بناءً على إدخال المستخدم مثل اعتماد طلبات الإجازات أو إنشاء التقارير. وقد يبدأ روبوت المحادثة المدمج في نظام الموارد البشرية سير العمل عندما يعين المدير موظف جديد، فضلاً عن أتمتة خطوات مثل إعداد الحسابات وجدولة التوجيه.

أتمتة عمليات روبوتات المحادثة (RPA): غالبًا ما يتم دمج أتمتة عمليات روبوتات المحادثة في سير العمل للتعامل مع المهام المتكررة المستندة إلى القواعد مثل إدخال البيانات أو إنشاء التقارير أو تحديثات النظام. وتعمل أتمتة عمليات روبوتات المحادثة مع منصات التنسيق لأداء المهام في الأنظمة القديمة أو التطبيقات التي تفتقر إلى واجهات برمجة التطبيقات أو خصائص قدرات الأتمتة المدمجة. تعمل تقنية أتمتة عمليات روبوتات المحادثة على تحسين الدقة والسرعة في إنجاز المهام ذات الحجم الكبير، ما يتيح للعاملين البشريين بالتركيز على المزيد من الأنشطة الاستراتيجية.

تقنيات تكامل البيانات وتنظيمها: تستخدم منصات التنسيق تقنيات تكامل البيانات للمساعدة في ضمان قدرة سير العمل على إعداد بيانات دقيقة في الوقت الفعلي. ويعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين تنسيق البيانات من خلال تحويل البيانات وتنقيتها وتحليلها، ما يضمن أن تكون عمليات سير العمل مدعومة برؤى موثوقة. كما قد يعمل تنسيق البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي على تجميع بيانات المبيعات من منصات متعددة، ما يوفر معلومات محدثة لعمليات سير العمل الخاصة بالفواتير الآلية أو لوحات معلومات المبيعات في الوقت الفعلي.



المراقبة والتحليلات: تساعد التحليلات وأدوات تصحيح الأخطاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تنفيذ سير العمل بسلاسة من خلال توفير رؤية في الوقت الفعلي. وتُنشيء أدوات تنسيق سير العمل هذه رؤى حول معدلات إنجاز المهام والاختناقات واستخدام الموارد، ما يتيح التحسين المستمر. يمكن للتحليلات التنبؤية التنبؤ بالتأخير أو الإخفاق المحتمل، ما يسمح بإجراء تعديلات استباقية. كما يعزز الذكاء الاصطناعي أيضًا من الكفاءة من خلال تحديد فرص التحسين، مثل إعادة تعيين المهام أو إعادة تشكيل تدفقات العمل لتجنب الأخطاء المتكررة.