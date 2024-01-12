ما هي بنية السحابة الهجينة؟

يتضمن نهج الحوسبة السحابية الهجينة اليوم منصة موحدة لاكتشاف وتشغيل وإدارة بيانات وموارد السحابة الخاصة والسحابة العامة والبيئة المحلية. يوحد مزيج من منصات السحابة الهجينة وأدواتها وظائف الحوسبة والتخزين وتحليلات قواعد بيانات الشبكة ووظائف الأمان لتوفير الاتساق والموثوقية في جميع أنحاء مشهد السحابة الهجينة المتنوع.

تشمل منصات السحابة الهجينة الشائعة التي تتميز بأجهزة وبرمجيات وخدمات معدة مسبقاً كلاً من AWS Outposts وGoogle Cloud Platform وVMware Hybrid Cloud وRed Hat OpenShift. عادة ما تحتوي كل منصة على تقنيات سحابية قياسية مثل Kubernetes لتنسيق خدمات الحاوية والميزات الأخرى القائمة على البرمجيات. تُقدم هذه الأدوات الموحدة المخصصة لمراقبة هذه الموارد وتخصيصها وإدارتها من خلال لوحة معلومات واحدة، استراتيجية لإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الشبكة تستخدم لدمج أدوات المراقبة المتعددة وتغذية البيانات في واجهة واحدة.

فيما يلي ملخص للوظائف الحساسة المرتبطة بمنصة إدارة السحابة الهجينة:

إدارة الموارد: تساعد أدوات الخدمة المدارة من خلال السحابة الهجينة الأطراف المعنية على تخصيص وإعادة تخصيص الموارد عبر البيئات المحلية والسحابية بناء على متطلبات التطبيق. على سبيل المثال، يمكن لمؤسسة مثل مؤسسة مالية استخدام سحابة خاصة للاحتفاظ بمعلومات العملاء الحساسة واستخدام السحابة العامة لاختبار التطبيقات الجديدة، مثل التطبيقات المصرفية على الهاتف المحمول.

أحمال التشغيل: تستخدم البنى السحابية الهجينة أدوات تنسيق الحاويات (مثل Kubernetes أو Docker Swarm) لأتمتة أحمال التشغيل القائمة على الحاويات. تساعد هذه التقنيات المطورين على نشر وتشغيل ومزامنة حاوياتهم بسرعة على مجموعات من الخوادم في مواقع مختلفة. كما تعزز قابلية التوسع في أحمال التشغيل القائمة على الحاويات، مما يعني أن فرق عمليات التطوير والفرق الأخرى يمكنها إضافة مجموعات Kubernetes التي تشغل التطبيقات القائمة على الحاويات تلقائياً حسب الحاجة، مما يؤدي إلى تقليل فترة التعطل وتحقيق الأداء الأمثل.

تكامل البيانات: تجمع البيئات الهجينة البيانات من مصادر متنوعة ومتعددة وتعالجها، ما يتطلب تكامل البيانات—، وهي عملية دمج البيانات من أنظمة متعددة المصادر لإنشاء رؤية موحدة.

تشمل حلول إدارة البيانات للسحابة الهجينة منصات برمجيات التحليلات التي تجمع البيانات وتنظمها وتحللها باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تتضمن العديد من أدوات تكامل البيانات هذه مفهوم تصميم نسيج البيانات، الذي يعمل على رأس التقنيات المتنوعة في بيئة هجينة، حيث يجمع البيانات من أنظمة مصادر متعددة لإنشاء رؤية موحدة.

إدارة البيانات: توفر أدوات إدارة البيانات طبقة تقنية أخرى في السحابة الهجينة للمجموعات لإنشاء وتعديل سياسات وبروتوكولات تحدد كيفية تخزين بياناتها وإدارتها واستخدامها وفقًا للمعايير التنظيمية والامتثالية.

الأمان: يتضمن أمن السحابة الهجينة التقنيات وأفضل الممارسات المستخدمة لحماية المعلومات الحساسة للمؤسسة في بيئة تتدفق فيها البيانات والتطبيقات عبر مزيج من المنصات المحلية والسحابة الخاصة والسحابية العامة. تشمل طبقة الأمان في بنية السحابة الهجينة ضوابط تقنية مثل التشفير، ومصادقة الشبكة، وبرمجيات الإدارة: