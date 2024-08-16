ما المقصود بنهج من دون رمز؟

وهو يستخدم واجهات مرئية وأدوات السحب والوضع التي تمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء برامج وظيفية من دون معرفة برمجة تذكر.

تكمن قوة التطوير من دون رموز في قدرته على تمكين أي شخص من إنشاء البرامج وتمكين مستخدمي الأعمال من تطوير حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة بسرعة. على سبيل المثال، تخيل فريق تسويق يتطلع إلى إنشاء تطبيق لاستطلاع آراء العملاء. باستخدام منصة من دون رمز، يمكنهم تجميع التطبيق في ساعات بدلاً من أسابيع عن طريق سحب وحدات مثل حقول الأسئلة والأزرار وأدوات جمع البيانات ووضعها على لوحة مرئية.

تستخدم المنصات من دون رمز واجهات السحب والوضع ومهام سير العمل المرئية وعناصر ما قبل البناء لتمكين المستخدمين غير التقنيين (المعروفين أيضًا باسم المطورين المواطنين أو تقنيي الأعمال) من تصميم حلول مخصصة وبناءها واختبارها وإطلاقها من دون إشراك تقنية المعلومات.

يعمل نهج التطوير السريع للتطبيقات هذا على تسريع عملية وضع النماذج الأولية للتطبيقات ونشرها، ما يمكّن الشركات من اختبار الأفكار وتنفيذ الحلول بسرعات غير مسبوقة. كما أنه يعزز الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق ويقلل من تكاليف التطوير والعبء على فرق تقنية المعلومات ويوفر الموارد التقنية لمشاريع أكثر تعقيدًا. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات الابتكار بشكل أسرع والتكيف بكفاءة أكبر مع المتطلبات المتغيرة.

يعيد التطوير من دون رمز تشكيل المشهد التقني من خلال وضع أدوات التطوير في أيدي مستخدمي الأعمال ذوي المهارات التقنية المحدودة. تتوقع شركة التحليل الصناعي Gartner أن 70% من التطبيقات الجديدة ستخضع للتطوير باستخدام تقنيات الرمز منخفض/من دون رمز بحلول عام 2025، مقارنة بأقل من 25% في عام 2020 (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com).

يعزز هذا التحول ثقافة الابتكار على كل المستويات التنظيمية، من التسويق إلى العمليات. وبينما تواجه الشركات ضغوطًا متزايدة لرقمنة مهام سير العمل وأتمتة العمليات، تقدم المنصات من دون رمز حلًا قابلًا للتوسع وفعالاً من حيث التكلفة. تساعد هذه الأدوات قادة الأعمال على تحقيق أهدافهم في التحول الرقمي من دون الحاجة إلى خبرة واسعة في الترميز أو موارد تقنية إضافية.