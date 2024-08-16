ما المقصود بنهج من دون رمز؟

تاريخ النشر: 16 أغسطس 2024
المساهمون: Tasmiha Khan, Michael Goodwin
من دون رمز هو نهج لتطوير البرامج يمكّن المستخدمين من إنشاء التطبيقات وأتمتة العمليات التجارية دون كتابة رمز.
وهو يستخدم واجهات مرئية وأدوات السحب والوضع التي تمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء برامج وظيفية من دون معرفة برمجة تذكر.
تكمن قوة التطوير من دون رموز في قدرته على تمكين أي شخص من إنشاء البرامج وتمكين مستخدمي الأعمال من تطوير حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة بسرعة. على سبيل المثال، تخيل فريق تسويق يتطلع إلى إنشاء تطبيق لاستطلاع آراء العملاء. باستخدام منصة من دون رمز، يمكنهم تجميع التطبيق في ساعات بدلاً من أسابيع عن طريق سحب وحدات مثل حقول الأسئلة والأزرار وأدوات جمع البيانات ووضعها على لوحة مرئية.
تستخدم المنصات من دون رمز واجهات السحب والوضع ومهام سير العمل المرئية وعناصر ما قبل البناء لتمكين المستخدمين غير التقنيين (المعروفين أيضًا باسم المطورين المواطنين أو تقنيي الأعمال) من تصميم حلول مخصصة وبناءها واختبارها وإطلاقها من دون إشراك تقنية المعلومات.
يعمل نهج التطوير السريع للتطبيقات هذا على تسريع عملية وضع النماذج الأولية للتطبيقات ونشرها، ما يمكّن الشركات من اختبار الأفكار وتنفيذ الحلول بسرعات غير مسبوقة. كما أنه يعزز الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق ويقلل من تكاليف التطوير والعبء على فرق تقنية المعلومات ويوفر الموارد التقنية لمشاريع أكثر تعقيدًا. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات الابتكار بشكل أسرع والتكيف بكفاءة أكبر مع المتطلبات المتغيرة.
يعيد التطوير من دون رمز تشكيل المشهد التقني من خلال وضع أدوات التطوير في أيدي مستخدمي الأعمال ذوي المهارات التقنية المحدودة. تتوقع شركة التحليل الصناعي Gartner أن 70% من التطبيقات الجديدة ستخضع للتطوير باستخدام تقنيات الرمز منخفض/من دون رمز بحلول عام 2025، مقارنة بأقل من 25% في عام 2020 (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
يعزز هذا التحول ثقافة الابتكار على كل المستويات التنظيمية، من التسويق إلى العمليات. وبينما تواجه الشركات ضغوطًا متزايدة لرقمنة مهام سير العمل وأتمتة العمليات، تقدم المنصات من دون رمز حلًا قابلًا للتوسع وفعالاً من حيث التكلفة. تساعد هذه الأدوات قادة الأعمال على تحقيق أهدافهم في التحول الرقمي من دون الحاجة إلى خبرة واسعة في الترميز أو موارد تقنية إضافية.
تعود أصول التطوير من دون رموز إلى أدوات البرمجة المرئية ولغات البرمجة من الجيل الرابع (4GLs) في الثمانينيات والتسعينيات. ومع ذلك، اكتسبت حركة من دون رمز الحديثة زخمًا حقيقيًا في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مدفوعةً بالتطورات في الحوسبة السحابية وتصميم واجهة المستخدم.
شهدت بدايات عام 2010 ظهور أدوات إنشاء التطبيقات المرئية التي أرست الأساس لمشهد نهج من دون رمز اليوم. ومع تقدم العقد، ظهرت طفرة من أدوات من دون رمز المتخصصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة من إنشاء المواقع الإلكترونية إلى أتمتة عمليات الأعمال. وقد شهد منتصف عام 2010 تحسينات كبيرة في واجهات السحب والوضع وعناصر ما قبل البناء، ما جعل هذه المنصات في متناول المستخدمين غير التقنيين بشكل متزايد.
وقد سرع النمو في الاعتماد على نهج من دون رمز من تطور هذه المنصات، ما جعلها أكثر قوة وتنوعًا من أي وقت مضى. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات أن تبتكر بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ما يؤدي إلى دفع عجلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات من دون الاعتماد فقط على الخبرة التقليدية في مجال الترميز.
تُحدث منصات من دون رمز ثورة في تطوير البرامج من خلال تجريد لغات الترميز والمنطق وبناء الجمل وتمكين المستخدمين غير التقنيين من بناء التطبيقات من خلال واجهات السحب والوضع سهلة الاستخدام. مصطلح "من دون رمز" هو تسمية غير دقيقة بعض الشيء من حيث أن الواجهات والعناصر التي يتفاعل معها المستخدمون على منصات من دون رمز مبنية بأسطر من الرموز.
الفرق هو أن المستخدم ليس مضطرًا لكتابة الرموز—فهي مدمجة مسبقًا في المنصة. وبدلاً من ذلك، يصمم المستخدمون التطبيقات من خلال ترتيب العناصر المرئية مثل النماذج والقوائم والأزرار على لوحة. تولد هذه الإجراءات الرمز اللازم تلقائيًا، وتتعامل مع تخزين البيانات واسترجاعها ومعالجتها في الخلفية.
يسمح هذا التجريد للمستخدمين بالتركيز على الوظائف والتصميم بينما تحول المنصة تكويناتهم إلى رمز وظيفي. وتُبسط معالجة البيانات باستخدام نماذج بيانات منظمة وموصلات ما قبل البناء، ما يسهل التكامل السلس مع الأنظمة الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات.
تُبسط عملية النشر بخيارات النقرة الواحدة، ما يتيح طرح التطبيقات بسرعة من دون إعدادات معقدة. وتتولى المنصات إدارة توفير الخوادم وتوسيع نطاقها وتحديثها، ما يحافظ على أمان التطبيقات وتحديثها.
بينما تستمر المنصات من دون رمز في التطور وتقديم المزيد من الميزات المتقدمة، تكمن قوتها الأساسية في تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات ومهام سير عمل بسيطة نسبيًا من دون الحاجة إلى الترميز.
تكمل أدوات من دون رمز تطوير البرامج التقليدية بدلاً من استبدالها. في حين أن بعضها يمكنه التعامل مع المهام الأكثر تعقيدًا، فالتطوير التقليدي أو حلول الرمز المنخفض غالبًا ما تكون أفضل وضرورية للحلول الأكثر تعقيدًا.
وفقًا لتقرير (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) صادر عن شركة التحليل الصناعي McKinsey، فإن المؤسسات التي تتبنى منصات الرمز المنخفض أو منصات من دون رمز لتمكين المطورين المواطنين تُظهر نتائج ابتكار أعلى بنسبة 33% مقارنة بالشركات التي تحتل أدنى مستوى. ويرجع هذا التأثير الكبير إلى العديد من الميزات الرئيسية للتطوير من دون رموز:
توفر المنصات من دون رمز أدوات تصميم تطبيقات مرئية سهلة الاستخدام لتطوير التطبيقات بكفاءة. وتوفر منصات من دون رمز مكتبة شاملة من عناصر ما قبل البناء، مثل النماذج والأزرار وجداول البيانات التي تسمح بالتجميع السريع للتطبيقات الوظيفية والجمالية.
توفر المنصات من دون رمز أدوات فعالة لأتمتة سير العمل تعمل على تبسيط العمليات التجارية. وتمكّن هذه الأدوات المؤسسات من أتمتة المهام والعمليات المتكررة، ما يقلل من الأخطاء اليدوية ويعزز الكفاءة. وبفضل واجهات السحب والوضع سهلة الاستخدام، يمكن للشركات بسهولة إنشاء مهام سير عمل آلية لوظائف مثل عمليات الموافقة والإشعارات وتعيين المهام. تساعد هذه الأتمتة على تبسيط العمليات وتقليل الأخطاء اليدوية وتحسين الكفاءة الإجمالية.
توفر المنصات من دون رمز أدوات لإنشاء لوحات معلومات مخصصة وتقارير تفاعلية. تُمكن هذه المنصات المستخدمين من تصميم لوحات معلومات للتحليلات ببضع نقرات وسحب البيانات من مصادر مختلفة لإنشاء عرضًا مصورًا لمقاييس الأداء وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). يعمل ذلك على تبسيط عملية تحليل البيانات، ما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بسرعة وكفاءة.
توفر المنصات من دون رمز دعم واجهة برمجة التطبيقات وقدرات تكامل الأطراف الخارجية، ما يتيح اتصالات سلسة مع الأنظمة والخدمات الخارجية. وتدعم هذه المنصات كلاً من استخدام واجهة برمجة التطبيقات والنشر لتسهيل عمليات التكامل الداخلية والخارجية. وهي مزودة بوصلات ما قبل البناء وأدوات سهلة الاستخدام لواجهة برمجة التطبيقات، ما يتيح للمستخدمين ربط تطبيقاتهم بأنظمة مثل قواعد البيانات ومنصات إدارة علاقات العملاء وبوابات الدفع وغيرها من البرامج.
تدمج المنصات من دون رمز على مستوى المؤسسات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) في عروضها، ما يتيح للشركات الاستفادة من هذه التقنيات من دون الحاجة إلى خبرة متخصصة. وتتيح قدرات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي ميزات قوية مثل التحليلات التنبؤية ومعالجة اللغة الطبيعية وتصنيف البيانات وتخصيص السياق.
يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي المدمجة الشركات على اكتشاف الأنماط الخفية والتنبؤ بالاتجاهات السائدة وتحسين العمليات تلقائيًا. يعزز هذا التكامل تحليل البيانات من خلال تجاوز مجرد وصف الأحداث الماضية إلى التنبؤ بالنتائج المستقبلية واقتراح خطوات قابلة للتنفيذ. فهو يساعد المؤسسات على وضع تنبؤات واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات والاستفادة من المعارف التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
تشترك كل من المنصات من دون رمز ومنصات الرمز المنخفض في ميزات مشتركة تهدف إلى تسريع عملية التطوير. فهي تستخدم واجهات مرئية وعناصر ما قبل البناء ووظيفة السحب والوضع، ما يتيح للمستخدمين إنشاء التطبيقات بسرعة وكفاءة.
في حين أن كلاً من منصات الرمز المنخفض والمنصات من دون رمز تهدف إلى تبسيط عملية تطوير التطبيقات، فإنها تستهدف مجموعات مختلفة من المستخدمين. بشكل عام، صُممت المنصات من دون رمز للمستخدمين غير التقنيين في مجال الأعمال، ما يتيح لهم بناء التطبيقات من دون أي معرفة بالترميز.
قد يتمكن بعض المطورين المواطنين من العمل مع منصات الرمز المنخفض. ومع ذلك، فإن هذه المنصات موجهة للمطورين المحترفين ومستخدمي الأعمال ذوي الخبرة في مجال التقنية الذين لديهم بعض مهارات البرمجة ولكنهم يريدون الاستفادة من السرعة والكفاءة التي توفرها حلول الرمز المنخفض.
توفر منصات تطوير الرمز المنخفض بيئة تطوير مرئية تقلل من كمية الترميز اليدوي المطلوبة، ولكنها لا تزال تسمح للمطورين بالوصول إلى الرموز الأساسية وتعديلها عند الحاجة. وتوفر هذه الإمكانية مزيدًا من المرونة وخيارات التخصيص، ما يجعل أدوات الرمز المنخفض مناسبة للتطبيقات الأكثر تعقيدًا التي تتطلب تخصيصات محددة. وعلى النقيض من ذلك، فإن منصات من دون رمز، رغم محدودية التخصيص، تتفوق في التطوير السريع لتطبيقات الأعمال القياسية.
تتيح المنصات من دون رمز التطوير السريع باستخدام عناصر التوصيل والتشغيل، ما يقلل من أخطاء الترميز ويقلل من الوقت اللازم للتسويق. تتطلب منصات الرمز المنخفض المزيد من التدريب وبعض المعرفة التقنية نظرًا للحاجة إلى كتابة بعض الرموز. ومع ذلك، لا يزال من الممكن نشر تطبيقات الرمز المنخفض بشكل أسرع من البرامج المطورة بالطرق التقليدية وتوفر توازنًا أكبر بين السرعة والتخصيص. وهذا التوازن بين السرعة والمرونة يجعل كلا النهجين ذا قيمة في التطوير الحديث.
في المشهد التقني الحديث للمؤسسات، يتعايش هذان النهجان معًا حيث يقدمان مجموعة من الحلول لمختلف احتياجات التطوير. وغالبًا ما تستخدم الشركات حلول من دون رمز للنماذج الأولية السريعة والتطبيقات الإدارية البسيطة. وتستخدم منصات تطوير الرمز المنخفض لتطبيقات أكثر تعقيدًا وقابلة للتوسع التي تتطلب بعض التخصيص.
لمقارنة أكثر تفصيلاً بين الرمز المنخفض ومن دون رمز، اقرأ "مقارنة بين الرمز المنخفض ومن دون رمز: ما الفرق بينهما؟"
تتيح المنصات من دون رمز إمكانية التطوير السريع للتطبيقات عبر مختلف احتياجات العمل. وتتضمن بعض حالات الاستخدام الرئيسية للتطوير من دون رموز ما يأتي:
تُعد أدوات من دون رمز أساسية لإنشاء نماذج أولية وظيفية والحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVPs) بسرعة. ويمكن للشركات الناشئة وفرق الابتكار التحقق بسرعة من صحة الأفكار واختبار مدى ملاءمتها للسوق وتكرار تصميمات المنتجات من دون الحاجة إلى ترميز مكثف. تقلل دورة التطوير السريع هذه من وقت الوصول إلى السوق وتسمح بإجراء تجارب فعالة من حيث التكلفة.
توفر المنصات من دون رمز قدرات قوية لأتمتة سير العمل، ما يتيح للمستخدمين إنشاء عمليات الأعمال وتحسينها وأتمتتها عبر مختلف وظائف المؤسسة مثل الموارد البشرية والشؤون المالية والعمليات. ومن خلال رقمنة عمليات المكاتب الخلفية الداخلية ومهام سير العمل التي تركز على العملاء، يمكن للمؤسسات تبسيط العمليات وتقديم تجارب مخصصة وتعزيز الكفاءة وتقليل الأخطاء وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف.
على سبيل المثال، يمكن للشركات استخدام المنصات من دون رمز لأتمتة عملية تأهيل الموظفين. ويمكن لأقسام الموارد البشرية إعداد مهام سير العمل حيث يُكمل الموظفون الجدد النماذج الرقمية التي تُوجه تلقائيًا إلى الأقسام ذات الصلة للموافقة عليها ومعالجتها. وهذا يقلل من الجهد اليدوي ويسرع عملية التأهيل.
مثال آخر هو إدارة المخزون. يمكن لشركات البيع بالتجزئة استخدام المنصات من دون رمز لأتمتة عمليات تتبع المخزون وإعادة التخزين. وعندما تنخفض مستويات المخزون عن الحد المحدد، يمكن للنظام تقديم الطلبات تلقائيًا مع الموردين وتحديث مستويات المخزون وإخطار الموظفين المعنيين، مع التأكد من توفر المنتجات دائمًا من دون تدخل يدوي.
توفر المنصات من دون رمز قدرات شاملة لإدارة البيانات للتكامل بسلاسة مع قواعد بيانات وأنظمة المؤسسة الحالية. ومع وجود وصلات ما قبل البناء وخيار إنشاء وصلات مخصصة، يمكن للتطبيقات من دون رمز الوصول إلى بيانات المؤسسة بفعالية.
في سياق المؤسسة، توفر الحلول من دون رمز ميزات مثل التحقق من صحة البيانات وتحويلها وتخزينها الآمن والحفاظ على تكامل البيانات عبر مختلف مهام سير عمل الأعمال. من خلال تبسيط إدارة البيانات وتكاملها، تساعد المنصات من دون رمز المستخدمين على إنشاء تطبيقات متطورة قائمة على البيانات وتدعم اتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى معلومات في الوقت الفعلي. يؤدي ذلك في النهاية إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية في كل أنحاء المؤسسة.
يتزايد استخدام الحلول من دون رمز لإنشاء تطبيقات موجهة للعملاء مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب الأمامية ومنصات الخدمة الذاتية. وتحظى هذه الأدوات بشعبية خاصة بين الشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة لتقنية المعلومات. فهي تُمكن الشركات من نشر الحلول التي تركز على العملاء وتكرارها بسرعة، ما يعزز تجربة المستخدم ومشاركته.
تُستخدم الحلول من دون رمز لإنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع استفسارات العملاء وتقديم الدعم الفوري. يساعد ذلك على توفير وكلاء بشريين للمشكلات الأكثر تعقيدًا. ويمكن لمقدمي خدمات الرعاية الصحية استخدام هذه الأدوات لتطوير روبوتات محادثة تجيب على استفسارات المرضى الشائعة وتوفر تذكيرات بالمواعيد وتقدم المشورة الصحية.
يمكن للأدوات من دون رمز أيضًا أتمتة الحصول على عملاء جدد ومهام المتابعة. على سبيل المثال، يمكن لفرق التسويق إعداد مهام سير العمل حيث يتابع المساعدون الرقميون العملاء الجدد من الحملات تلقائيًا. تعمل هذه الأتمتة على تعزيز الاستجابات في الوقت المناسب وتحسين معدلات التحويل.
توفر الأدوات من دون رمز قدرات قوية لاستخراج البيانات ومعالجتها من وثائق الأعمال المختلفة. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات تعمل على أتمتة استخراج المعلومات الأساسية من الفواتير أو الإيصالات أو العقود. وتعمل هذه الأتمتة على تقليل الإدخال اليدوي للبيانات وتحسين الدقة وتسريع مهام سير عمل معالجة الوثائق.
يمكن للمنصات من دون رمز تبسيط إدارة سلسلة التوريد من خلال أتمتة مزامنة البيانات بين منصات التجارة الإلكترونية والأنظمة الخلفية. وباستخدام أدوات السحب والوضع المرئية، يمكن للشركات أتمتة عمليات سلسلة التوريد مثل إنشاء مهام سير العمل التي تحدث أنظمة إدارة المخزون تلقائيًا عند تقديم الطلبات عبر الإنترنت. وهذا يُمكن الشركات من الحفاظ على مستويات المخزون والتسعير ومعلومات الشحن بدقة من دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا. ونتيجة لذلك، تعمل على تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء.
تتجاوز أتمتة العمليات التجارية (BPA) باستخدام أدوات البرامج من دون رمز إلى ما هو أبعد من مجرد أتمتة المهام البسيطة لمعالجة العمليات الأكثر تطلبًا والمتعددة الوظائف. ويمكن للمؤسسات استخدام أدوات من دون رمز لتخطيط مهام سير العمل بالكامل وتحديد أوجه القصور وتنفيذ الحلول الآلية عبر أقسام متعددة.
على سبيل المثال، يمكن للشركة تبسيط عملية الشراء لديها من خلال أتمتة مهام سير عمل الموافقة والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP). وهذا يسهل تقديم الطلبات والموافقات في الوقت المناسب ويساعد على تقليل حالات التأخير وتعزيز التنسيق بين الإدارات.
مثال آخر هو أتمتة عمليات إعداد التقارير المالية. يمكن استخدام الحلول من دون رمز لدمج البيانات من مصادر مختلفة والتحقق من صحتها والإبلاغ عنها تلقائيًا. يساعد ذلك على تقليل سير العمل اليدوي للإدخال والأخطاء المرتبطة به.
تعمل المنصات من دون رمز على تبسيط تصميم تطبيقات البرامج والعمليات التجارية وتطويرها وأتمتتها. تمكن هذه المنصات المؤسسات من دفع الابتكار وتعزيز الكفاءة وتسريع التحول الرقمي. وتشمل المزايا الرئيسية للتطوير من دون رمز ما يأتي:
تقلل المنصات من دون رمز بشكل كبير من تكاليف تطوير البرامج من خلال تقليل الحاجة إلى خبرة الترميز التقليدية. يمكن للشركات الاستفادة من الموظفين الحاليين لإنشاء بعض التطبيقات وتعديلها، ما يقلل من الاعتماد على فرق التطوير. وبفضل فترات المشروعات الأقصر ونماذج الاشتراك المرنة، تجعل الحلول من دون رمز البرامج المخصصة متاحة للمؤسسات من كل الأحجام.
تقلل المنصات من دون رمز من منحنى التعلم لتطوير التطبيقات، ما يتيح للمستخدمين أن يصبحوا منتجين بسرعة. تساعد هذه القدرة المؤسسات على رفع مستوى مهارات الموظفين الحاليين بسرعة وتسريع إطلاق المشروعات وتعزيز المشاركة الأوسع في المبادرات الرقمية. كما أن تقليل وقت التدريب يعزز ثقافة التعلم المستمر والابتكار داخل الشركة.
تقلل المنصات من دون رمز بشكل كبير من وقت تطوير التطبيقات وتساعد الشركات على تحويل الأفكار بسرعة إلى منتجات وظيفية. وتتيح هذه السرعة للشركات الاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق واغتنام الفرص. يمكن للمؤسسات وضع نماذج أولية للتطبيقات واختبارها وإطلاقها في غضون أيام أو أسابيع. وهذه السرعة أمر بالغ الأهمية في المشهد الرقمي اليوم، حيث يمكن أن تكون سرعة الابتكار عاملًا رئيسيًا في التمييز.
تعزز المنصات من دون رمز الإنتاجية المؤسسية من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء حلول لاحتياجاتهم الخاصة من دون انتظار توفر قسم تقنية المعلومات. يساعد نهج الخدمة الذاتية هذا لتطوير التطبيقات مستخدمي الأعمال على أتمتة مهام سير العمل وتبسيط العمليات وحل المشكلات بسرعة.
تتمتع المنصات من دون رمز الرائدة بسجل حافل من الرموز المتسقة وعالية الجودة التي تلتزم بأفضل الممارسات. تساعد الرموز عالية الجودة على تقليل مخاطر الأخطاء والثغرات الأمنية وتتطلب صيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أقل ويمكن أن تساعد المؤسسات على تقليل الديون التقنية. ويمكن للمنصة من دون رمز القوية أن تمكّن الشركات من تكييف الحلول البرمجية مع الاحتياجات المتطورة من دون القلق بشأن الديون التقنية.
توفر المنصات من دون رمز الحديثة قابلية توسع ومرونة قوية تمكّن الشركات من البدء بتطبيقاتها على نطاق صغير وتوسيعها مع نمو الاحتياجات. إن القدرة على تعديل التطبيقات من دون رمز وتكييفها بسرعة استجابةً لمتطلبات العمل المتغيرة تجعل الحلول من دون رمز فعالة في بيئات العمل الديناميكية.
على الرغم من أن مزايا منصات التطوير من دون رموز جذابة للمؤسسات، فإنه من الضروري النظر في العيوب المحتملة والمخاطر الخفية. فما يبدو حلاً فعالاً من حيث التكلفة في البداية قد يؤدي إلى تعقيدات غير متوقعة في المستقبل. من الضروري تقييم التكلفة الإجمالية للملكية منذ بداية أي مشروع برامج، بما في ذلك تلك التي تستخدم منصات من دون رمز.
يمكن أن يساهم ظهور المنصات من دون رمز عن غير قصد في تقنية المعلومات الظلية داخل المؤسسات. ونظرًا لأن المستخدمين غير التقنيين ينشئون تطبيقات من دون إشراف تقنية المعلومات، فقد يؤدي ذلك إلى نقص في التوحيد القياسي والثغرات الأمنية المحتملة وتحديات التكامل.
يمكن أن يؤدي هذا النهج اللامركزي إلى وجود صوامع بيانات وتجارب مستخدمين غير متسقة في كل أنحاء المؤسسة. ويعد تنفيذ الحوكمة المناسبة والسياسات الواضحة أمرًا ضروريًا للتخفيف من هذه المخاطر مع الاستفادة من مزايا التطوير من دون رموز.
على الرغم من أن المنصات من دون رمز توفر وظائف مثيرة للإعجاب، فإنها قد لا تفي بالمطلوب عندما تنشأ متطلبات محددة أو معقدة للغاية. كما أن العناصر والقوالب المعدة مسبقًا التي تجعل التطوير من دون رموز متاحًا تحد أيضًا من درجة التخصيص والتكامل الممكنة.
بالنسبة للشركات ذات العمليات المميزة أو الاحتياجات المتخصصة، قد يتطلب هذا القيد تقديم تنازلات في الوظائف أو تجربة المستخدم. كما يمكن أن يؤدي الاعتماد على منصة من دون رمز محددة إلى الاحتكار لمنتج معين، ما يجعل من الصعب الانتقال إلى أنظمة أو منصات أخرى في المستقبل.
يمكن أن تشكل المنصات من دون رمز تحديات في الحفاظ على إدارة البيانات وبروتوكولات الأمان القوية. ويمكن أن تؤدي سهولة إنشاء التطبيقات إلى عدم الاهتمام الكافي بحماية البيانات ومتطلبات الامتثال وضوابط الوصول.
ومن دون رقابة مناسبة، قد تتعرض المعلومات الحساسة للكشف أو قد يُساء التعامل معها، ما قد يؤدي إلى انتهاكات تنظيمية أو حالات اختراق أمن البيانات. يجب على المؤسسات تنفيذ سياسات صارمة لإدارة البيانات والتأكد من أن التطوير من دون رموز يتماشى مع معايير أمن تقنية المعلومات بشكل عام للتخفيف من هذه المخاطر.
إن IBM® Cloud Pak® for Business Automation مجموعة معيارية من عناصر البرامج المتكاملة، صُممت لأي بيئة سحابية هجينة، ومصممة لأتمتة العمل وتسريع نمو الأعمال.
يمكنك زيادة الإنتاجية باستخدام برنامج أتمتة سير العمل الذي يعمل على تبسيط مجموعة كبيرة من العمليات والمهام.
يساعدك عرض IBM Robotic Process Automation على أتمتة المزيد من الأعمال وعمليات تقنية المعلومات على نطاق واسع مع نفس سهولة وسرعة أتمتة العمليات الآلية التقليدية. يمكن للبرامج التلقائية أو روبوتات البرامج، العمل استنادًا إلى معارف الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام من دون أي تأخير وتمكينك من تحقيق التحول الرقمي.
يُعدُّ ™IBM watsonx Assistant حلاً من الجيل التالي مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الحواري، ويتيح للفرق التصميم السهل لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي الذين يقدمون تجارب خدمة ذاتية للعملاء من خلال أي جهاز أو قناة، ويساعدون في زيادة إنتاجية الموظفين، وتوسيع نطاق أعمالك.