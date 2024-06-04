ما هي المشتريات؟

يشير مصطلح "المشتريات" إلى كيفية حصول الشركات على السلع والخدمات التي تحتاج إليها في عمليات أعمالها. تُعد عملية تنفيذ المشتريات الفعالة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى المؤسسات لضمان حصولها على الموارد المناسبة للعمل بكفاءة وتحقيق أهدافها. تتضمن عملية المشتريات سلسلة من الخطوات بما في ذلك ما يلي:

- تحديد احتياجات العمل

- تحديد مصادر موردين موثوقين

- التفاوض على العقود

- إدارة العلاقات مع الموردين

- الاحتفاظ بسجلات لكل خطوة

نظرًا لأن تبسيط هذه العمليات يمكن أن يزيد من الربحية، فإن الهدف من المشتريات هو الحصول على المنتجات أو الخدمات اللازمة بأفضل قيمة ممكنة مع تحقيق التوازن بين عوامل مثل الجودة ووقت التسليم. إنها عملية مستمرة - حيث تقوم العديد من الشركات بإجراء فحوصات دورية لضمان الجودة وتحليلات للأداء، والتي يمكن أن تؤدي نتائجها إلى إعادة التفاوض على عقود الموردين أو البحث عن موردين بديلين.

في شركة أصغر حجمًا، قد تتم إدارة المشتريات بواسطة شخص واحد. غالبا ما يكون لدى الشركات الكبرى قسم مشتريات يقوده كبير مسؤولي المشتريات الذي يشرف على العمليات. يعد التواصل والتعاون الفعال بين مختلف الأطراف المعنيين، بما في ذلك المتخصصين في مجال المشتريات والفرق القانونية والمالية والمستخدمين النهائيين، ضروريَيْن لتحقيق نتائج ناجحة في مجال المشتريات.

على سبيل المثال، تسمح الشراكة بين المشتريات والشؤون المالية لفريق الشؤون المالية بفهم أفضل لكيفية اختيار السلع والخدمات المناسبة لزيادة الأرباح إلى أقصى حد. مما يؤدي إلى وضع ميزانية وتوقعات أكثر دقة. غالبًا ما تكون الشراكة الداخلية للأعمال في مجال تحديث التقنية أمرًا ضروريًا لضمان التحسين المستمر وتطبيق التقنيات التي تعود بالفائدة على مشغلي المشتريات والشؤون المالية والحسابات وسلسلة التوريد. ويمكنهم معاً تحسين سير العمل بشكل كامل باستخدام البيانات الموثوقة والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة. ويُعد الالتزام بالمعايير الأخلاقية أمرًا بالغ الأهمية في جميع مراحل عملية المشتريات. كما يجب اتباع المعايير القانونية أيضًا، بما يضمن اتباع الممارسات الأخلاقية وتخفيف المخاطر وحماية سلامة عمليات المؤسسة.

تتنوع أنواع المنتجات والخدمات التي يحصل عليها فريق المشتريات وتعتمد على مهمة المؤسسة واحتياجاتها. ومن الأمثلة على ذلك المستلزمات، والمعدات، والأثاث، والمواد الخام للتصنيع، والآلات، والمرفق، والعمال المتعاقدين، وخدمات التوظيف، والخدمات المتعلقة بالسفر، ومواد التسويق، وغير ذلك.