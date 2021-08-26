ما المقصود بإدارة المخاطر؟

إذا كان حدث غير متوقع يلفت انتباه مؤسستك، فقد يكون التأثير طفيفًا مثل تأثير صغير على تكاليفك العامة. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يكون الأمر كارثيًا وله تداعيات خطيرة، مثل عبء مالي كبير أو حتى إغلاق نشاطك.

لتقليل المخاطر، تحتاج المؤسسة إلى استخدام الموارد اللازمة لتقليل تأثير الأحداث السلبية ومراقبتها والتحكم فيها مع زيادة الأحداث الإيجابية إلى أقصى حد. يمكن أن يساعد اتباع نهج متسق ومنهجي ومتكامل لإدارة المخاطر في تحديد أفضل السبل لتحديد المخاطر الكبيرة وإدارتها والتخفيف من حدتها.