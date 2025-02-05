ما المقصود باكتشاف واجهة برمجة التطبيقات؟

يُنشئ اكتشاف واجهة برمجة التطبيقات (API) مخزونًا من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المستخدمة، ووظائفها، ومن يملك أذونات الوصول، وغير ذلك الكثير. كما يُساعد على اكتشاف أي واجهات برمجة تطبيقات مخفية أو منسية، وهو أمرٌ مهمٌّ للحدّ من مخاطر الأمان.

تشكل واجهات برمجة التطبيقات جزءًا حيويًا من تطوير البرامج الحديثة وتوفر تبادلاً ثنائي الاتجاه: فهي تمكن المطورين والتطبيقات من طلب البيانات وإضافة الخدمات والاستفادة من القدرات من التطبيقات الأخرى، كما تمنح مالكي التطبيقات طريقة لمشاركة المنتجات ونشرها وتسويقها. مع هذه الوظيفة الأساسية تظهر المزيد من التعقيدات والثغرات.

تُعد إدارة واجهات برمجة التطبيقات أمرًا بالغ الأهمية لتأمين هذه الثغرات الأمنية والتأكد من أن نظام واجهة برمجة التطبيقات يعمل كما هو مقصود. من المهم معرفة عدد واجهات برمجة التطبيقات وأنواعها ومدى شعبيتها، من أجل أمن واجهة برمجة التطبيقات والمصادقة والكفاءة وحماية البيانات الحساسة والحفاظ على رؤية شاملة لكيفية استخدام التطبيق. ولكن كيف يمكن لمالك التطبيق اكتشاف كل هذه المعلومات؟ هنا يأتي دور اكتشاف واجهة برمجة التطبيقات.