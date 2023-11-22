وتحديدًا، تشمل مراقبة واجهات برمجة التطبيقات (API) تقييم استجابات الواجهات أثناء التشغيل الفعلي (In Production) لضمان توافقها مع معايير الأداء الخاصة بالمؤسسة، مع إرسال التنبيهات إلى الجهات المعنية عند حدوث أي خلل.ومع توجه الشركات بشكل متزايد نحو بُنى تحتية رقمية لتكنولوجيا المعلومات (IT)، أصبحت قابلية الاتصال السلسة بين الأطراف والأنظمة أمرًا بالغ الأهمية، وهنا يأتي دور واجهات برمجة التطبيقات.

تُشكّل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) اللبنات الأساسية لمعظم تطبيقات الهاتف المحمول والويب، وتُعد بمثابة مركز تنسيق البيانات للعمليات والبروتوكولات والتطبيقات التي تُشكّل معظم النظام البنائي لتكنولوجيا المعلومات. فهي تُسهّل التواصل بين التطبيقات، وبين التطبيقات والعملاء، مما يُمكّن من التكامل السلس لمجموعة متنوعة من الخدمات.

أكثر من 75% من الشركات أفادت بوجود 26 واجهة برمجة تطبيقات (API) في المتوسط لكل تطبيق مُستخدم.1كما أفاد أكثر من ثلث الشركات بأن جميع تطبيقاتها تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (API)، وهي نسبة يُتوقّع أن ترتفع إلى أكثر من 50% خلال السنوات القادمة.1

لهذا السبب، يُعتبر أداء واجهات برمجة التطبيقات مصدر قلق حقيقي لغالبية الشركات. ففي حال عدم إدارة الواجهات بشكل صحيح، يمكن أن تُؤثّر الواجهات المخترقة أو غير المحدّثة بشكل كبير على تجربة المستخدم ووظائف التطبيقات، بل وحتى على النتائج المالية للمؤسسة.تساعد ممارسات المراقبة الصارمة لواجهات برمجة التطبيقات الشركات على معالجة مشكلات الأداء والوظائف في الوقت المناسب، قبل أن تتفاقم أو تتحول إلى أزمات حقيقية.