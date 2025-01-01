مراقبة واجهات برمجة التطبيقات
تتيح لك مراقبة واجهات برمجة التطبيقات باستخدام IBM Instana Observability تعزيز مدى توفُّر واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك وموثوقيتها وأدائها للحصول على تجربة رقمية سلسة
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رسم توضيحي يوضح عناصر لوحات معلومات مراقبة واجهات برمجة التطبيقات

من تعزيز تجربة العملاء إلى تسليح الموظفين بأدوات جديدة، تعد واجهات برمجة التطبيقات عنصرًا أساسيًا لتطبيقات الويب الحديثة اليوم. إذا كانت أي واحدة من واجهات برمجة التطبيقات التي يستدعيها تطبيق ما غير متوفرة أو بطيئة في الاستجابة، فيمكن أن تؤثر بشدة في أدائها وتؤدي إلى إحداث عوائق تجابه المستخدمين النهائيين. من دون فهم حقيقي لما يحدث خلف الكواليس، قد يكون عزل هذه المشكلات ومعالجتها أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا.

توفر مراقبة واجهات برمجة التطبيقات باستخدام IBM Instana Observability مراقبة شاملة لكشف وتشخيص وحل المشكلات المتعلقة بالواجهات الخاصة بالمهام الحساسة. من خلال تقديم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والسياق والذكاء، يكشف Instana تلقائيًا نقاط تكامل واجهة برمجة التطبيقات، ويراقب أداء واجهات برمجة التطبيقات ويتتبع عمليات استدعاء واجهة برمجة التطبيقات على مستوى طبقات الخدمة المختلفة.
تعزيز قابلية الملاحظة لتبسيط تحديث التطبيقات
الفوائد
تحديد مدى توفُّر واجهات برمجة التطبيقات الحساسة

يوفر Instana رؤية شاملة للتأكد من أن جميع نقاط واجهة برمجة التطبيقات تقوم بإرجاع الاستدعاءات بشكل صحيح، ويتم تعظيم مدة التشغيل وتبقى تجربة المستخدمين سلسة.
تعزيز أداء واجهات برمجة التطبيقات الحساسة

يقوم Instana تلقائيًا بتتبع مقاييس أداء واجهات برمجة التطبيقات عن طريق متابعة تدفقات الطلب والاستجابة من خلال الخدمات المصغرة المتعددة للتأكد من أنها تقدم نتائج موثوقة ومتسقة للمستخدمين النهائيين.
الحصول على إشعارات فورية حول مشكلات واجهات برمجة التطبيقات

في حالة وجود أخطاء في توفُّر واجهات برمجة التطبيقات (أو بطء الأداء، يرسل Instana تنبيهات تلقائية مع سياق تفصيلي بحيث تكون جميع البيانات المطلوبة لاستكشاف المشكلة وإصلاحها متاحة ويمكن تقليل فترة التعطل إلى الحد الأدنى.
المزايا
لوحة معلومات شاملة يوفر Instana رؤية شاملة لأداء واجهات برمجة التطبيقات وحالتها من خلال جمع بيانات القياس عن بُعد من مصادر مختلفة مثل السجلات والتتبعات والمقاييس. من خلال توفير رؤية في الوقت الفعلي لتبعيات واجهات برمجة التطبيقات، والأخطاء، وأوقات الاستجابة والمقاييس الرئيسية الأخرى، يمكنك تحديد المشكلات وحلها بشكل استباقي.
خرائط الخدمات بإمكان Instana إنشاء خرائط الخدمات التي توضح العلاقات بين الخدمات المصغرة المختلفة، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات الداخلية والعامة والتابعة للشركاء والجهات الخارجية. يساعد ذلك فرق العمل على تحديد المشكلات والتبعيات المحتملة.
التتبع الموزع باستخدام التتبع الموزع في Instana يمكنك تتبع استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات على مستوى خدمات مختلفة ومعرفة المدة التي تستغرقها كل خدمة للاستجابة. يساعدك ذلك على تحديد الاختناقات بسرعة وتحسين أداء واجهات برمجة التطبيقات.
التشخيصات العميقة على مستوى التعليمات البرمجية عند حدوث مشكلات، بإمكان Instana توفير تشخيصات عميقة على مستوى التعليمات البرمجية والتي تساعد المطورين على تحديد السبب الأساسي لأخطاء واجهات برمجة التطبيقات أو مشكلات زمن الانتقال. يتضمن ذلك تحديد الأسطر المحددة من التعليمات البرمجية التي تسبب المشكلات.
إننا بحاجة إلى التأكد من أن كل عميل يتمتع بتجربة جيدة. إذا كان العميل ينتظر أكثر من ثانيتين، فقد يغادر. توم فيت كبير مهندسي الواجهة الخلفية شركة Exavault اقرأ دراسة الحالة
أكثر من 300 تقنية مدعومة

يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

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الموارد مراقبة التجربة الرقمية

مراقبة تجربة المستخدم وتحسينها عبر النقطة النهائية باستخدام أدوات التجارب الرقمية المصممة لمراقبة السحابة الأصلية

 ما المقصود بالتتبع الموزع؟

تعرَّف على كيفية استخدام التتبع الموزع لتتبع طلبات التطبيقات ومراقبتها أثناء تحركها من خلال الأنظمة الموزعة أو بيئات الخدمات المصغرة.
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح الحل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.

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