تتيح خدمة IBM Cloud® Databases for MongoDB للمطورين الاستفادة من أحدث ميزات MongoDB: ومستندات JSON الثرية بالمعلومات، ولغة الاستعلامات القوية، والمعاملات متعددة المستندات، وواجهات برمجة التطبيقات الموثوق بمصدرها الأصلي.
إن تقديم MongoDB كخدمة يعني أن IBM تتولى العديد من مهام إدارة قواعد البيانات مثل النُسخ الاحتياطية، والتوفر العالي، والتسجيل، والمراقبة، والتزويد بالأجهزة، بالإضافة إلى تصحيح البرامج والميزات الأمنية.
تم تصميم عمليات نشر MongoDB لتحقيق توفر عالٍ، باستخدام ثلاث مناطق فرعية منفصلة تضمها منطقة واحدة أساسية؛ لإتاحة التوفر العالي الذي يساعد على تطبيق اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%. تنتقل كافة النُسخ الاحتياطية تلقائيًّا إلى IBM Cloud Object Storage ويمكن استعادتها إلى مناطق IBM Cloud الأخرى.
توفر IBM Cloud تشفير البيانات أثناء تنقلها من خلال TLS وتشفير البيانات الساكنة على القرص والنُسخ الاحتياطية. توفر كل قاعدة بيانات تكاملًا مع IBM Key Protect أو IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services.
تُعَدّ إصدارات Standard وEnterprise من IBM Cloud Databases for MongoDB متوافقة مع قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) ومتوافقة مع معايير PCI-DSS، وSOC 2 Type 2، وISO 27001، وISO 27017، وISO 27018.
استفد من القوة الكاملة لـ MongoDB لتطبيقات المؤسسات، وخاصةً للبيئات الخاضعة للتنظيم التي تحتاج إلى قدرات تشفير بيانات قوية وقابلية التدقيق.
يمكن تتبع أنشطة نشر المستخدمين والتطبيقات المتعددة من خلال تسجيل تحديثات المخطط، والمصادقة، وعمليات إدارة البيانات.
تشفير حقول البيانات المحددة داخل قاعدة البيانات. مع Mongo Enterprise، يمكن لقاعدة البيانات تشفير الحقول تلقائيًّا من جانب العميل دون حاجة إلى تكوين أو تعليمات من جانب الخادم.
يوفر منصة إدارة لمسؤولي قواعد البيانات مع رؤية ثرية للأداء من خلال استخدام مجموعة قوية من أدوات تحليل الاستعلامات، والتشخيص، والمراقبة.
انتقل إلى النطاق العالمي باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز، مثل IBM Cloud Schematics مع Terraform ودعم Red Hat® Ansible® بدون أي تكلفة إضافية.
ركز على كتابة التعليمات البرمجية، وليس على إدارة البنية التحتية، مع منصة IBM Cloud المُدارة بالكامل وبدون خادم.
منصة بث الأحداث مبنية على Apache Kafka® مفتوح المصدر. وهي متاحة كخدمة مُدارة بالكامل على IBM Cloud أو محليًّا كجزء من أتمتة الأحداث (Event Automation) أو كجزء من CP4I.
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