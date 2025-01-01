يجعل نموذج بيانات المستندات MongoDB تخزين ودمج بيانات الهياكل المتنوعة أمرًا سهلًا، مع إمكانية الوصول المرن إلى البيانات ووظائف الفهرسة الثرية بالميزات. تتيح لك قاعدة البيانات المُدارة بالكامل من IBM التفرغ للتركيز على بناء تطبيقات قابلة للتوسع باستخدام ابتكارات تقنية مفتوحة المصدر. تعمل قواعد بيانات IBM Cloud Databases for MongoDB على تحسين تقدم تطبيقات الويب والتطبيقات المحمولة التي لا تحتاج التثبيت المسبق.