أطلق العنان للابتكار مع قدرات قاعدة البيانات كخدمة (DBaaS) الآمنة للغاية والمدارة بالكامل على IBM Cloud®.
حلول IBM Cloud® Database تعني تحقيق النتائج

باستخدام خدمات IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS)، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم وصيانة نسخ قواعد بيانات جاهزة للاستخدام وعالية التوفر، ما يسمح للمطورين وموظفي تكنولوجيا المعلومات بالتركيز على المهام ذات القيمة المضافة، وتحديثات برامج قواعد البيانات، وعمليات البنية التحتية، والنسخ الاحتياطي. يقدِّم خبراء IBM® Cloud Database المتخصصون مثيلات قواعد بيانات جاهزة للاستخدام ومتاحة بشكل كبير ويتولون صيانتها، ما يوفر وقت المطورين وموظفي تقنية المعلومات للتركيز على أولويات أخرى.

تدعم IBM® Cloud مجموعة واسعة من قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية (No-SQL) وغير العلائقية (Non-SQL) والتكاملات لدعم بناء أو ترحيل مجموعة واسعة من أنواع التطبيقات عبر جميع الصناعات. تقوم قواعد البيانات العلائقية بتنظيم البيانات في تنسيق جدولي مع مخطط ثابت، بينما تستخدم قواعد البيانات غير العلائقية مخططات مرنة، وتنظِّم البيانات بشكل مختلف اعتمادًا على نوع قاعدة البيانات. بصرف النظر عن نوع قاعدة البيانات غير العلائقية، فإنها تهدف جميعها إلى حل مشكلات المرونة وقابلية التوسع المتأصلة في النماذج العلائقية التي ليست مثالية لتنسيقات البيانات غير المنظمة، مثل النصوص والفيديو والصور.
الفوائد
مجموعة شاملة من قواعد البيانات السحابية الأصلية

تدعم قواعد بياناتنا التجارية والمفتوحة المصدر أي بيانات تجلبها إلى IBM Cloud: البيانات المهيكلة وغير المهيكلة وSQL وNoSQL وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتلة وغيرها. 

 

 
قواعد بيانات مدارة بالكامل

تسمح BM Cloud® Databases للمطورين وفرق تكنولوجيا المعلومات بالتركيز على تطوير تطبيقاتهم بينما تقوم IBM بعمليات البنية التحتية وتحديثات برامج قواعد البيانات والنسخ الاحتياطي.
قواعد البيانات السحابية التي تم اختبارها على مستوى المؤسسات

تتمتع BM Cloud® Databases بفلسفة تصميم سحابي عالمي هجين على نطاق السحابة للاستفادة من مرونة IBM Cloud.
الأمان والامتثال الجاهز

تشفير البيانات أثناء النقل عبر بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS) وتشفير البيانات المخزنة للبيانات على القرص والنسخ الاحتياطية من خلال التكامل مع IBM® Key Protect أو IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services.
IBM Cloud متكامل بالكامل

تكامل كامل مع خدمات IBM Cloud في الحوسبة، والمراقبة، وإدارة الهوية والوصول لتجربة مطور شاملة.
الحلول IBM Cloud Databases for PostgreSQL
قاعدة بيانات قوية ومفتوحة المصدر وعلائقية للكائنات وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مع توفُّر عالٍ وتنسيق النسخ الاحتياطي والاسترداد في نقطة زمنية محددة (PITR) وقراءة النسخ المكررة بسهولة.
IBM Cloud Databases for MySQL
أنشئ تطبيقات الويب الحساسة المهمة التي توفِّر أداءً عاليًا مع قابلية التوسع والأمن. يُعَد MySQL المعيار الفعلي لتطبيقات الويب والمواقع، وهو جزء من مجموعة LAMP.
IBM Db2 on Cloud
الجيل التالي من قاعدة البيانات الانتقالية. اعتمِد على فريق عمليات مخصص والاسترداد في نقطة زمنية محددة (PITR) والتعافي من الكوارث عالي التوفر (HADR) مع دعم مناطق متعددة والتوسع المستقل. 
Databases for MongoDB
مخزن مستندات NoSQL بتنسيق JSON مع  إطار عمل غني للاستعلام والتجميع.
Databases for Redis
أفضل قاعدة بيانات في الذاكرة لسرعة فائقة وإنتاجية استثنائية.
Cloudant®
قاعدة بيانات مستندات NoSQL JSON قابلة للتوسع للويب والمحمول وإنترنت الأشياء والتطبيقات التي تعمل دون خادم، استنادًا إلى Apache CouchDB.
Databases for Elasticsearch
الحل المعتمَد لتحديات التخزين والاسترجاع المعتمِد على البحث ومع أحجام بيانات كبيرة: البحث النصي الكامل، ومخزن المتجهات.
Event Streams
منصة بث الأحداث المبنية على Apache Kafka مفتوح المصدر. وتتوفر كخدمة مُدارة بالكامل على IBM® Cloud أو محليًا كجزء من Event Automation.
Messages for RabbitMQ
وسيط رسائل (طبقة وسيطة) يتميز بالمتانة العالية وهو الأوسع انتشارًا في الأنظمة الموزعة.
حالات الاستخدام التطبيقات التشغيلية

تُستخدم التطبيقات التشغيلية قواعدَ البيانات المُدارة للتعاملِ معَ العملياتِ التجارية اليومية من خلالِ التقاط وتخزين البيانات الآنية للأحداث التشغيلية، مما يُتيحُ اتخاذ قرارات فعالة. ينطبق هذا النهج في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية.

 التطبيقات التحليلية

تُحلّل التطبيقات التحليلية البيانات وتُفصّلها لتوفير المعلومات اللازمة واتخاذ قرارات الأعمال في جميع الصناعات القائمة على البيانات. تُعد هذه التطبيقات حيوية لمهام مثل التسعير والتعبئة في التجارة الإلكترونية، والتخطيط وإدارة الموارد في التصنيع، وإدارة العملاء وذكاء الأعمال في التحليلات، وعمليات إنترنت الأشياء (IOT) في الخدمات اللوجستية، وغيرها.

دراسات حالة

2mee Ltd.

ساعدت كل من IBM Cloud وIBM Garage™ شركة 2mee على تعزيز التواصل البشري من خلال عرض صور مجسمة (هولوجرامية) على الأجهزة الرقمية.
شركة Etihad Airways

نفذت الاتحاد للطيران مشروعًا طموحًا للرقمنة لخلق تجارب سفر لا تنسى لضيوفها. وتحقق ذلك من خلال IBM Public Cloud.
شركة Happiest Minds

تقوم شركة Happiest Minds مع IBM Cloud بإنشاء حل مبني على منصة إدارة دورة حياة التطبيقات (DCM) الخاصة بهم باستخدام حلول kubernetes و IBM Cloud Databases، والتي تعمل بتوافر بنسبة 99.95%، وقد أدت إلى تجديدات عملاء جدد بنسبة 20% ونمو في الإيرادات بنسبة 25%.
OverBliq

تحقق منصة OverBliq المهتمة بتقديم تجربة جذابة وحديثة لتطبيقات المحمول وقتًا أسرع في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بنسبة 50٪ مع تقليل التكاليف بنسبة 80% مقارنة بالتكاليف التقليدية للتطوير الداخلي.
Booking.com

نظرًا لقلقها بشأن التنسيقات المسجلة الملكية والاحتكار لمنتج معين على منصتها السحابية الفردية، تدير Booking.com ترحيل أحمال التشغيل الحساسة، مثل إجراء الحجوزات والتقارير المالية، إلى مزود خدمات سحابية مفتوح المصدر.
CRM.COM

في سعيها للحصول على شراكة مع مورد يوفر سحابة قوية وآمنة وموثوقة لاستضافة برامجها، وجدت CRM.COM في IBM Cloud® PaaS منصة سحابية أصلية غنية بالأمن وقابلة للتوسع ومتاحة لدعم أعداد كبيرة من المشتركين ومعالجة المعاملات عبر الإنترنت.
