قاعدة بيانات IBM Db2
تم تحسين قاعدة بيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي المحسّنة للمعاملات الدائمة عبر أي سحابة أو قاعدة بيانات محلية.
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اثنان من رجال الأعمال يناقشان مشروعًا على كمبيوتر محمول مع عرض مصورات للبيانات المحيطة بهما
مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين الاستعلام

صُممت لتشغيل مهمة حساسة أحمال التشغيل في العالم, IBM Db2 يدعم انتقال زمني قصير وتحليلات فورية لتمكين المؤسسات من دعم معاملات البيانات الحديثة وتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي سحابة هجينة.

IBM Db2 هي قاعدة بيانات السحابة الأصلية التي تتمتع بخبرة تمتد لعقود من الزمن. تدعم تكنولوجيا المعلومات المعلومات التشغيل المختلط للمعاملات والتحليلات المختلطة، مما يوفر منصة موحدة لمسؤولي قواعد البيانات (DBAs), ومهندسي المؤسسات والمطورين لتشغيل التطبيق، وتخزين البيانات والاستعلام عنها وتبسيط عملية التطوير. اجعل التطبيق الخاص بك آمنًا وعالي الأداء ومرنًا ®، بغض النظر عن حجم المعاملات أو تعقيدها.

 
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ميزة

Enterprise يمكن للمهندسين المعماريين ومديري إدارة الأعمال والمطورين استخدام محرك واحد من السحابة الأصلية للجيل القادم من البيانات ومستند إلى الذكاء الاصطناعي التطبيق. 

    تحسين الاستعلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوفر و DR أمان عالٍ الأداء العالي ينشر في أي مكان عمليات التكامل صفر-ETL صفر-ETL
    المزايا
    تحسين الاستعلام بشكل أسرع

    تحسين الاستعلام بشكل أسرع وضبط يدوي أسرع حتى بالنسبة إلى أحمال التشغيل المعقدة 
    تطوير التطبيق المبسط

    تطوير التطبيق المبسط بدعم من رقاقة Apple Silicon Chip (M1/M2/M3) وVisual Studio 2022
    زيادة كفاءة DBA المتزايدة

    زيادة كفاءة مدير إدارة قواعد البيانات بنسبة 20% من خلال استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وإدارة مبسطة لقاعدة البيانات مع التشغيل الذاتي المدمج 
    سرعة اتخاذ القرارات

    سرعة في اتخاذ القرار بمساعدة تحليلات تنبؤات تنبؤات وذكاء الرؤى
    الانتقال السلس

    الترحيل السلس من Oracle إلى Db2 مما يؤدي إلى خفض رسوم الترخيص وتكاليف البنية التحتية، وتحسين الأداء والكفاءات التشغيلية بنسبة 30%.
    التوافر المستمر

    التوافر المستمر من التعافي من الكوارث والتوافر المستمر بنسبة 99.999% الذي يعمل في أي مكان وفي أي وقت

    حالة الاستخدام

    تحديث مهمة حساسة التطبيق ®السلطة التالية-ذكاء الاصطناعي التوليدي المساعدين بناء السحابة الأصلية التطبيق مع قاعدة بيانات مُدارة تشغيل برامج المؤسسات

    دراسات الحالة

    بروفايل سينتيفو أوينز-إيلينوي بنك أوف إنديا ستيت بنك أوف إنديا AKIDS نويس
    اتخذ الخطوة التالية

    البدء IBM Db2 إصدار المجتمع مجاناً أو جرب Db2 على السحابة مجاناً.

         تنزيل إصدار المجتمع Db2 Community Edition بدء تشغيل إصدار تجريبي مجاني
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