قاعدة بيانات IBM Db2

صُممت لتشغيل مهمة حساسة أحمال التشغيل في العالم, IBM Db2 يدعم انتقال زمني قصير وتحليلات فورية لتمكين المؤسسات من دعم معاملات البيانات الحديثة وتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي سحابة هجينة.



IBM Db2 هي قاعدة بيانات السحابة الأصلية التي تتمتع بخبرة تمتد لعقود من الزمن. تدعم تكنولوجيا المعلومات المعلومات التشغيل المختلط للمعاملات والتحليلات المختلطة، مما يوفر منصة موحدة لمسؤولي قواعد البيانات (DBAs), ومهندسي المؤسسات والمطورين لتشغيل التطبيق، وتخزين البيانات والاستعلام عنها وتبسيط عملية التطوير. اجعل التطبيق الخاص بك آمنًا وعالي الأداء ومرنًا ®، بغض النظر عن حجم المعاملات أو تعقيدها.