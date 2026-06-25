IBM Db2 12.1.5 متوفر الآن: نقل الذكاء الاصطناعي إلى المكان الذي توجد فيه بياناتك الحيوية بالفعل

Db2 12.1.5 يوفر ميزة الفهرسة المتجهة DiskANN، واستدعاء نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل أصلي باستخدام لغة SQL، والتوافق مع معيار FIPS 140-3، وتوسعة نطاق طوبولوجيات HADR، بالإضافة إلى سلسلة من التحسينات التشغيلية.
في 25 يونيو 2026، أعلنت IBM عن التوافر العام لـ Db2 12.1.5 لأنظمة Linux و UNIX و Windows. صُممت أحدث حزمة تعديلات لمساعدة المؤسسات على تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الأداء والقابلية للتوسع والتوافر والأمان المطلوبة لأحمال التشغيل الحيوية.
يعتمد هذا الإصدار على أساس الذكاء الاصطناعي Db2 12.1، حيث يقدم فهرسة لبيانات المتجهات، وتكاملًا أعمق مع نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية وتحسينات واسعة النطاق على مستوى التوافر العالي والأمان والكفاءة التشغيلية.
Db2 12.1.5 يتضمن الآن GSKit 9، مما يرفع معيار الامتثال إلى FIPS 140-3، مما يضمن تلبية الوحدات التشفيرية لمتطلبات الأمان الكمومي الصارمة. يقدم GSKit 9 دعمًا كاملاً لآليات تغليف المفاتيح الحديثة، حيث يدعم استخدام كل من الخوارزميات الكلاسيكية والخوارزميات الآمنة من التهديدات الكمومية لحماية بياناتك من التهديدات المباشرة وتعزيز الحماية ضد المخاطر الكمومية المستقبلية.
تتضمن تحسينات الأمان واجهة جديدة باسم ADMIN_GET_TLS_CERT لاسترجاع معلومات سلسلة شهادات TLS من جانب الخادم بسهولة باستخدام استعلام SQL. يمكن للمستخدمين مراقبة شهادات الخادم بسهولة من حيث تاريخ انتهاء صلاحيتها وصيانتها، وذلك لضمان استمرارهم في الاتصال بالخادم دون انقطاع. تماشيًا مع أفضل الممارسات الأمنية الحديثة ومتطلبات الامتثال، تتيح ميزة استرداد المفاتيح عبر الإنترنت تحديث مفاتيح التحقق من صحة توقيعات JWT (JSON Web Token) دون توقف قاعدة البيانات، مما يقلل من الجهد الذي يبذله المستخدم لإدارة مخزن المفاتيح المحلي. تم توسيع أذونات الملفات المقيدة لتشمل إعدادات "قابل للقراءة للجميع" و"قابل للتنفيذ للجميع" في ملفات Db2، مما يمنح مسؤولي قواعد البيانات تحكماً أكبر في الوصول إلى الملفات. عند تسجيل تفاصيل خادم وقاعدة بيانات Db2 في LDAP، أصبح بإمكان المستخدمين الآن تحديد مسارات العميل لملفات قاعدة البيانات الأساسية وملفات التخزين المؤقت، مما يؤدي إلى تبسيط عملية إعداد العميل.
تساعد هذه القدرات المؤسسات على تلبية متطلبات الامتثال المتطورة مع تقليل العبء الإداري.
Db2 12.1.5 يتم تحديث إمكانية البحث في النص الكامل من خلال التكامل مع اثنين من أفضل محركات البحث الخارجية ذاتية الاستضافة: OpenSearch و Elasticsearch. إنها تعمل بالطريقة التي يعمل بها المستخدمون بالفعل. الأوامر والأساليب هي نفسها سواء تم البحث باستخدام البحث عن النص الأصلي أو OpenSearch أو Elasticsearch. يتيح ذلك للمستخدمين بدء الانتقال من محرك البحث النصي الأصلي إلى تقنيات OpenSearch أو Elasticsearch الحديثة، مما يوفر أداء أفضل، وقابلية توسع محسنة، ووصولا إلى الابتكار المستمر في المصدر المفتوح. في هذا الإصدار، سيتمكن العملاء من استخدام جميع محركات البحث الثلاثة لاختبار أداء الفهرسة وترحيل الفهارس مع مرور الوقت.
يُقدّم محرك البحث النصي الجديد إمكانات بحث متقدمة جاهزة للاستخدام، تشمل: البحث عن مصطلح بسيط، أو عبارة دقيقة، أو باستخدام الرموز النائبة، أو البحث التقريبي، أو البحث في نطاق معين، أو البحث المنطقي، أو البحث عن المرادفات؛ بالإضافة إلى ميزة البحث الصوتي الجديدة في هذا الإصدار، والتي تتيح مطابقة أسماء مثل ‘Meyer’ و‘Mayer’ و‘Meier’ مع بعضها البعض. يحصل المستخدمون على ميزة المطابقة غير الحساسة لحالة الأحرف بشكل افتراضي، بالإضافة إلى المعالجة اللغوية للغات CJK وغيرها من اللغات، ودعم غني للمستندات مثل ملفات PDF و Word و Excel و ZIP من خلال دمج Apache Tika. يضمن الاتصال الآمن عبر بروتوكول HTTPS مع مصادقة SSL جاهزية النظام للاستخدام المؤسسي.
يُقدم هذا الإصدار التثبيت القائم على RPM (Red Hat Package Manager)، مما يتيح استخدام أدوات Linux القياسية للنشر والتحديثات وإدارة التبعيات.
تم توسيع دعم المنصة بدعم PPCLE (Power Linux Little Endian) لمساحات الجداول البعيدة وبرنامج Datalake. يقدم الإصدار Db2 12.1.5 أيضًا دعم AWS SDK على AIX، مما يسمح بتعرج التخزين عن بعد والوصول إليه مباشرة من Db2. يتيح ذلك الوصول الأمثل إلى تخزين كائنات AWS S3 من AIX لعمليات مثل استيعاب البيانات، التحميل، النسخ الاحتياطي لأرشفة السجلات والتدقيق.
في الأنظمة الموحّدة، تدعم الإجراءات المخزّنة ذات المصادر الآن قيم المعلمات الافتراضية المحددة في قاعدة البيانات المصدر. يقلل هذا من الحاجة إلى إدخال المعلمات الصريحة، ويضمن سلوكًا متسقًا عبر البيئات البعيدة والموحدة ويحسن قابلية الاستخدام بشكل عام.
سيوفر IBM Db2 12.1.5 قدرات جديدة لتحسين تجربة مسؤول قاعدة البيانات عبر تطور المخططات والأداء والمراقبة:
Db2 12.1.5 تقدم تحسينات مهمة على جداول بحيرة البيانات Iceberg الأصلية في Db2، استنادًا إلى الإمكانات التي أُضيفت في الإصدار 12.1.4. تشمل هذه التحديثات دعم كتالوجات Iceberg REST المدمجة وتخزين Azure ADLS Gen2، مما يتيح التكامل السلس مع النظم البيئية الحديثة لبحيرات البيانات والتخزين الأصلي لشركات التخزين فائقة الحجم.
يمكن للمؤسسات الآن توسيع نطاق عمليات نشر DPF التقليدية للوصول مباشرةً إلى البيانات المخزنة في تنسيقات البيانات المفتوحة وتنسيق الجدول المفتوح Iceberg، مع الاستمرار في الاستفادة من التوافق مع ACID والأداء على مستوى فئة المؤسسات.
Db2 12.1.5 يوفر محرك قاعدة البيانات إمكانية الفهرسة المتجهة المدعومة بتقنية DiskANN، مما يتيح إجراء بحث سريع وقابل للتوسع عن أوجه التشابه في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي مثل البحث الدلالي ومحركات التوصيات والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG).
لتبسيط مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، يتيح Db2 إمكانية التكامل الأصلي مع نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية. يمكن للمطورين تسجيل النماذج من محركات watsonx.ai والمحركات المتوافقة مع OpenAI واستدعاؤها مباشرة باستخدام دوال SQL مثل TO_EMBEDDING و TEXT_GENERATION. وهذا يسمح للتطبيقات بإنشاء عمليات التضمين والنص دون نقل البيانات خارج قاعدة البيانات - مما يقلل من زمن الانتقال والتعقيد والمخاطر الأمنية.
تضع القدرات معًا Db2 كمنصة بيانات ذكاء اصطناعي متكاملة لأحمال التشغيل المتعلقة بالمعاملات والتحليلات والذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى قاعدة بيانات متجهات منفصلة أو مسارات بيانات معقدة.
يقدم الإصدار Db2 12.1.5 مرونة أكبر لمعدلات التوافر العالية وعمليات نشر التعافي من الكوارث. يمكن للمؤسسات نشر طوبولوجيات تعافي من الكوارث أكثر تطوراً مع أكثر من ثلاث عمليات احتياطية عبر مناطق جغرافية مختلفة، وعمليات احتياطية مخصصة لأحمال تشغيل التقارير وعمليات تكوين HADR المتتالية من أجل عمليات النشر العالمية.
يعمل التقليم التلقائي لسجل الأرشيف التلقائي للقطات Db2 غير المدمجة على تبسيط إدارة النسخ الاحتياطية عن طريق إزالة سجلات الأرشيف التي لم تعد هناك حاجة إليها للاسترداد تلقائيًا، مما يقلل من استهلاك التخزين والنفقات التشغيلية.
يقدم هذا الإصدار أيضا تحسينات كبيرة لأتمتة التوافر العالي في Db2 مع مدير المجموعة Pacemaker المدمج:
Db2 12.1.5 يعكس هذا تحولًا واضحًا نحو توفير قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرةً لبيانات المؤسسات، مما يقلل من الحاجة إلى البنى المجزأة ومسارات البيانات المعقدة.
من خلال الجمع بين البحث المتجه المتكامل، ودعم النماذج الخارجية، وبنية البيانات الحديثة، والمرونة على مستوى المؤسسات، يساعد Db2 المؤسسات على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التحكم في أحمال التشغيل الأكثر حساسية.
IBM Db2 12.1.5 سيتوفر في 25 يونيو 2026 كحزمة تعديلات لـ Db2 12.1 ويمكن تنزيله من Fix Central.
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