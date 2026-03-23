Db2 Genius Hub: دعم التجربة الذاتية

مدعوم بالذكاء الاصطناعي. قابل للتكيف. مصمم لمسؤولي قواعد البيانات الذين يسعون لتقليل الأزمات اليومية وزيادة التحكم.

جرِّب النسخة التجريبية في بيئة اختبار آمنة (Sandbox) جرّب مجاناً لمدة 30 يوماً
لقطة شاشة لواجهة منتج Db2 Intelligence Center
A minimalist icon representing a cloud database, featuring a gradient blue palette. The design includes a cloud outline and a cylindrical database symbol in the center. The visual style is clean and modern, suitable for tech-related contexts.
سجِّل اليوم

لمحة عامة

IBM Db2 Genius Hub هو تجربة تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على دعم قاعدة بيانات Db2 الذاتية بميزاتها الوكيلية. يعمل على ربط إشارات الأداء والسياق التشغيلي باستمرار عبر بيئتك في Db2. يمكن للفرق أن تفهم بسرعة ما الذي تغير، ولماذا حدث هذا التغيير، وما الذي يجب فعله بعد ذلك باستخدام توصيات مثلى مدعومة بخبرة IBM. يعمل هذا من خلال عملية ذاتية تعتمد على مشاركة الإنسان في العملية بحيث تكون آمنة ومحكومة، ما يمكن الفرق من تبني الاستقلالية بالسرعة التي تناسبهم مع الحفاظ على الشفافية والتحكم عبر بيئات الإنتاج.

صُمم Db2 Genius Hub لبناء الثقة المؤسسية، حيث يقلل من التكاليف اليدوية ويمكّن الفِرق من الانتقال من معالجة المشكلات بعد وقوعها إلى إدارتها بأسلوب استباقي، ما يساعد على تحسين مدة التشغيل وتقليل فترة التعطل.

news
رسم توضيحي لنموذج ورقي داخل دائرة غير مكتملة.
Db2 يضع معيارًا جديدًا كقاعدة بيانات ذاتية في عصر الوكلاء
إ، تجربة قاعدة البيانات الذاتية في Db2 تحدث ثورة في عمليات Db2 المدعومة من IBM Db2 Genius Hub الذي تم إصداره حديثًا
الميزات
صيانة القائمة على الوكلاء

انخفاض بنسبة 25% في تكاليف الإدارة

يمكنك أتمتة المهام الحساسة، مثل ضبط والتصحيح. كما يمكن مراقبة كل إجراء وعكسه، ما يضمن الاستقلالية التشغيلية من دون التضحية بالتحكم.

الأنشطة:

  • تثبيت المحرك وتحديثاته
  • تحسين أداء قواعد البيانات
  • فحص السلامة
  • النسخ الاحتياطية والاستعداد للاسترداد (قريبًا)
  • فحوصات السلامة والتنظيف (قريبًا)
الإصلاح القائم على الوكلاء

انخفاض بنسبة 30% في التدخل اليدوي

مراقبة أنماط الاستخدام باستمرار، واكتشاف حالات الخلل في وقت مبكر. وهذا يقلل من احتمالية وقوع حوادث SEV-1 ويضمن إعطاء الأولوية للعمل المخطط له على معالجة المشكلات.

الأنشطة:

  • الكشف عن حالات الخلل وحلها شاهد العرض التوضيحي
  • حل مشكلة منع الوصول
  • حل مشكلة نقل الاستعلامات إلى القرص
  • حل مشكلة ترتيب أحمال التشغيل
الاستجابة القائمة على الوكلاء

انخفاض بنسبة 30% في وقت حل المشكلات

عندما تظهر مشكلات، فسر ما حدث من تغيير، والسبب وراء أهميته، وكيفية معالجته، ما يوفر ساعات من تحليل السبب الأساسي. كل توصية قابلة للتدقيق، ما يساعد على بناء الثقة.

الأنشطة:

  • تحديد مشكلات الأداء
  • تحليل التغييرات في إدارة الحوادث شاهد العرض التوضيحي
  • القياس الحواري عن بُعد شاهد العرض التوضيحي
  • بحث متعمق باستخدام الاستدلال متعدد الخطوات
  • تقرير ملخص الحادث
  • Log Analysis لتحديد المشكلات المتقدمة

تعرَّف على رؤى خبرائنا التقنيين

اقرأ محتوى خبراء IBM المتخصصين، وتعلَّم من تجارب مستخدمي Db2 الآخرين، واغتنم الفرصة لمشاركة أفضل الممارسات الخاصة بك.

 اقرأ أحدث المدونات
اتخذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لتبسيط إدارة Db2 وتحسين الأداء في قاعدة بياناتك؟ اكتشِف كيفية الاستفادة من Db2 Intelligence Center لمساعدتك على ذلك.

  1. انضم إلى مجتمع Db2
  2. جرّب مجاناً لمدة 30 يوماً