يضع IBM Db2 معيارًا جديدًا كقاعدة البيانات المستقلة بذاتها لعصر الذكاء الاصطناعي الوكيل

على مدى عقود، كان Db2 هو المحرك الرئيسي لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة التي لا يمكن التنازل فيها عن الموثوقية ولا يُسمح فيها بأي توقف. يوفر Db2 Genius Hub عمليات تركز على الذكاء الاصطناعي في بيئات Db2 هذه، حيث يمكن لفرق البيانات الاستفادة من المزايا الآتية:

تخفيض تكاليف الإدارة بنسبة 25% بفضل الربط المبكر للإشارات للمساعدة على منع تصاعد الحوادث إلى تعطيل الأعمال.*

الربط المبكر للإشارات للمساعدة على منع تصاعد الحوادث إلى تعطيل الأعمال.* تخفيض التدخل السنوي بنسبة 30% مع تقليل ساعات العمل اليدوية المخصصة لمعالجة المشكلات، وتقليل التصعيد، وتحسين قابلية التنبؤ في التعامل مع الحوادث.*

مع تقليل ساعات العمل اليدوية المخصصة لمعالجة المشكلات، وتقليل التصعيد، وتحسين قابلية التنبؤ في التعامل مع الحوادث.* تخفيض الوقت اللازم لحل المشكلة بنسبة 35% مع تقليل الوقت المستغرق في ربط التنبيهات والسجلات ولوحات المعلومات، وزيادة الوقت المخصص لاتخاذ الإجراءات بناءً على السياق.*

لسنوات، ظلت عمليات قواعد البيانات محصورة في دائرة من العمل اليدوي "للحفاظ على التشغيل فقط". عندما يكون مسؤولو قواعد البيانات مقيدين بحلقات تنبيه لا تنتهي وبرمجيات نصية مجزأة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل تفاعلي، تفقد المؤسسة أهم أصولها: الوقت للابتكار. نحن ننتقل إلى ما بعد الصيانة نحو مستقبل من الاستقلالية المُدارة، حيث تتولى أنظمة قواعد البيانات المهام المحددة بوضوح مع الحفاظ على الحكم البشري في جوهر العملية، ما يتيح للفرق التركيز على العمل الذي يدفع الابتكار والمرونة.

قال Brad Shimmin، نائب الرئيس وقائد الممارسة في The Futurum Group: "في حين يكتفي العديد من المورّدين بوضع تسمية عامة "مدعوم بالذكاء الاصطناعي" على البنية التحتية القديمة ووصف ذلك بأنه تحديث، قامت IBM بالعمل الجوهري لدمج الاستدلال القائم على الوكلاء مباشرةً في تجربة إدارة قواعد البيانات من خلال IBM Db2 Genius Hub". "القدرات المتاحة اليوم ليست مجرد ترويج شكلي للذكاء الاصطناعي. تم تصميم Db2 Genius Hub ليعمل كعامل مضاعفة حقيقي ينقل دور مسؤول قاعدة البيانات من مراقبة لوحات المعلومات بشكل تفاعلي إلى الحوكمة الاستباقية. ومن خلال أتمتة جزء كبير من الأعمال التشغيلية الروتينية التي تستهلك وقت فرق البيانات اليوم، يقدّم هذا الإصدار استقلالية عملية، وهو بالضبط ما تحتاجه المؤسسات لتحقيق قيمة أعمال حقيقية."