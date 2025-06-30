الإعلان عن الإتاحة العامة لخدمة IBM Db2 Bring Your Own Cloud على Azure

30 يونيو 2025
نحن فخورون بالإعلان عن الإتاحة العامة لخدمة Db2 Bring Your own Cloud (BYOC) on Azure. هذه الحلول التحولية، المبنية على الفوائد الحالية لخدمة Db2 on Cloud، هي خدمة مُدارة تدعم أهم أعباء العمل ذات المهام الحساسة عالميًا على IBM Cloud وAWS، ونحن متحمسون لتقديم الخدمة على Azure.
تم بناء خدمتنا المُدارة من الأساس لتضمين تقنيات سحابية أصلية، ما يساعد العملاء على الاستفادة بسرعة من مزايا السحابة عند تحديث أنظمتهم. توفِّر خدمة IBM Db2 SaaS على Azure، مثل AWS وIBM Cloud، إمكانية التوسع المستقل للمعالجة والتخزين، وتضمن التوافر العالي من خلال عدة عُقَد تدعم تطبيقات العملاء، بالإضافة إلى المتانة عبر النسخ الاحتياطي المؤتمت واستعادة البيانات لنقطة زمنية محددة.
يمكن للعملاء الذين ينتقلون إلى VPC على Azure باستخدام Db2 الاستفادة من هذه الميزات الرئيسية:
نخطط أيضًا لإصدار بعض الميزات الإضافية بعد فترة وجيزة من التوفر العام. ويشمل ذلك ما يلي:
إطلاق هذه الخدمات على Azure كخدمة مُدارة مشتركة -أو بنموذج أحضِر سحابتك الخاصة (BYOC)- مع نشر مثيل قاعدة البيانات مباشرةً داخل الشبكة الافتراضية الخاصة (VPC) للعميل، يوفر إطار عمل متكامل للتكامل يتوافق بسلاسة مع البيئة السحابية الحالية للعميل.
سيتمكن عملاؤنا الآن من الاستفادة من المزايا التالية مع الاحتفاظ ببياناتهم داخل بيئتهم الخاصة:
تم تصميم IBM Db2 on Azure لتلبية جميع المتطلبات الحرجة للأعمال، ويعمل كحل ثوري للمؤسسات التي تسعى للانتقال إلى SaaS وجعل Azure مزوِّد السحابة الرئيسي لها.