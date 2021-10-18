ما هي فوائد الحوسبة السحابية؟

توفر الحوسبة السحابية مرونة وكفاءة وقيمة استراتيجية أكبر من خلال تمكين المؤسسات من استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات عبر الإنترنت بدلاً من تثبيتها وصيانتها محليًا.
فوائد الحوسبة السحابية بعيدة المدى. هنا، نقسمها إلى 3 فئات رئيسية:
اليوم، أصبحت الحوسبة السحابية منتشرة في كل مكان، وتُحدث تحولاً مستمراً في كيفية عمل الأفراد والمؤسسات—من الشركات الناشئة الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة. تعتمد الشركات على الحوسبة السحابية لتمكين العمل عن بُعد وتسخير التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وحوسبة الحافة.
تعتمد البنية التحتية للحوسبة السحابية على شبكة من مراكز البيانات البعيدة، والخوادم، وأنظمة التخزين التي يمتلكها ويديرها طرف ثالث يقدم الخدمات السحابية (CSP)، مثل Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud Platform و Microsoft Azure و IBM Cloud®.
هناك أربعة نماذج رئيسية لتسليم السحابة:
وبهذا النموذج، تُتاح موارد الحوسبة مثل تطبيقات البرامج الجاهزة للاستخدام، والأجهزة الافتراضية (VMs)، والبنية التحتية، ومنصات التطوير، من مُزوّد خارجي عبر الإنترنت العام. تتوقع دراسة لمؤسسة IDC أن يصل الإنفاق العالمي على الخدمات السحابية إلى 805 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وأن يتضاعف بحلول عام 2028.1
أنواع خدمات الحوسبة السحابية الأربعة الأكثر شيوعًا هي: البنية التحتية كخدمة (IaaS)، والمنصة كخدمة (PaaS)، والبرمجيات كخدمة (SaaS)، والحوسبة بدون خادم (Serverless). تستخدم معظم المؤسسات والشركات الكبرى مزيجًا من الأنواع الأربعة كجزء من حزمة تقديم الخدمات السحابية الخاصة بها:
بيئة السحابة الخاصة تخصص جميع موارد الأجهزة والبرامج لعميل واحد فقط. تختار الشركات التي تحتاج إلى تلبية معايير تنظيمية صارمة أو التعامل مع البيانات الحساسة (مثل المؤسسات المالية ومقدمي الرعاية الصحية) غالبًا إعدادات السحابة الخاصة.
تجمع بنية الحوسبة السحابية هذه بين السحابة العامة والسحابة الخاصة والبنية التحتية المحلية لإنشاء بنية تحتية واحدة لتكنولوجيا المعلومات. تفضل المؤسسات السحابة الهجينة لمرونتها، مما يسمح لها بالاستجابة للتغيير والاستفادة من فرص النمو من خلال توفير موارد الكمبيوتر بسرعة.
تدمج السحابة المتعددة الهجينة خدمات سحابية متعددة من أكثر من مزود واحد ضمن نفس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وفر هذه البنية للشركات المرونة اللازمة لإنشاء أفضل ما في عالمي الحوسبة السحابية لترحيل التطبيقات وبنائها وتحسينها عبر سحابات متعددة.
يُمكّن النظام البيئي السحابي الهجين المتعدد الحديث تطوير تطبيقات السحابة الأصلية (على سبيل المثال، الخدمات المصغرة) ويستخدم منصة تنسيق حاويات مفتوحة المصدر مثل Kubernetes لأتمتة نشر التطبيقات عبر مراكز البيانات المحلية، السحابة العامة، السحابة الخاصة، وإعدادات الحافة.
تشير المرونة إلى مدى سرعة تكيف المنتج أو الخدمة مع الاحتياجات والبيئات المتغيرة. المرونة تشمل المزايا التالية للحوسبة السحابية:
تتوسع البنية التحتية للسحابة حسب الطلب لدعم أحمال التشغيل المتقلبة. على سبيل المثال، يمكن لمزودي الخدمات السحابية تعديل عرض النطاق الترددي ديناميكيًا بناءً على الاستخدام الفعلي، حيث يتم التوسع تلقائيًا عند ارتفاع طلب العملاء بشكل مفاجئ (على سبيل المثال، في أوقات التخفيضات الكبيرة) والتقليص عندما ينخفض حجم حركة البيانات.
يمكن للمستخدمين اختيار خيارات التخزين السحابي العام أو الخاص أو الهجين اعتمادًا على تخزين البيانات والأمان والاحتياجات الأخرى. على سبيل المثال، تسمح خدمات النسخ الاحتياطي للبيانات والتعافي من الكوارث (BDR) للشركات بنسخ البيانات وتخزينها على خادم بعيد لحمايتها من الانقطاعات أو التلف. تساعد BDR الشركات على التعافي من تلف البيانات وهجمات البرامج الضارة والكوارث الأخرى للمساعدة في ضمان استمرارية الأعمال.
يمكن للمؤسسات تحديد مستوى تحكمها من خلال خيارات "كخدمة". بالإضافة إلى SaaS و PaaS و IaaS، يمكن للمؤسسات تخصيص خدماتها المستندة إلى السحابة بشكل أكبر باستخدام منصات مثل منصة التكامل كخدمة (iPaaS).
iPaaS هو مجموعة من الأدوات المستندة إلى السحابة تُستخدم لدمج البيانات من تطبيقات متعددة مستضافة في بيئات تكنولوجيا معلومات مختلفة. تساعد iPaaS المؤسسات على معالجة انتشار SaaS.
اليوم، يقدم مزودو الخدمات السحابية ميزات أمان سحابي قوية، مثل البرامج المتخصصة لحماية وتأمين البيانات والتطبيقات والبنية التحتية. تتضمن هذه العروض السحابة الخاصة الافتراضية (VPC)، ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) ومعلومات الأمان وإدارة الأحداث (SIEM) والمزيد.
الكفاءة في الحوسبة السحابية تشير إلى القدرة على استخدام موارد السحابة بأكثر الطرق مثالية لتقليل التكاليف، وتقليل الهدر، وزيادة النتائج التشغيلية إلى أقصى حد. تغطي الكفاءة المزايا التالية للحوسبة السحابية:
شبكة عالمية سحابية من المواقع تجعل التطبيقات والبيانات المستندة إلى السحابة قابلة للوصول من أي جهاز متصل بالإنترنت تقريبًا. تتيح هذه الفائدة للشركات نشر أحمال التشغيل في الموقع الأقرب إلى عملائها مع زمن انتقال قصير.
توفر المنصات السحابية بنية تحتية جاهزة، مما يتيح التطوير والنشر السريع للتطبيقات دون الحاجة لإدارة الأجهزة المادية. يمكن لفريق عمليات التطوير وفرق تكنولوجيا المعلومات الأخرى اختبار المنتجات والخدمات الجديدة وتكرارها وبدء تشغيلها بسرعة. وهذا يسمح للمؤسسات بطرح تطبيقاتها في السوق بسرعة.
في السحابة، تساعد النسخ الاحتياطية المتصلة بالشبكة على منع فقدان البيانات الناتج عن أعطال الأجهزة. يتيح أمن البيانات في السحابة للمؤسسات إدارة المعلومات الحساسة وحمايتها مركزيًا عبر شبكة موزعة. توفر منصات السحابة تدابير أمنية متقدمة مثل التشفير ومراقبة التهديدات، مما يساعد على تقليل مخاطر اختراق أمن البيانات مع ضمان الامتثال للوائح الصناعة.
الحوسبة السحابية تستخدم موارد بعيدة، مما يقلل من حجم البيانات التي تحتاجها المؤسسة. تقلل هذه الميزة تكلفة شراء وصيانة وتحديث الخوادم والمعدات الأخرى.
تُقدم معظم شركات خدمات الحوسبة السحابية الكبرى هيكل تكلفة "خدمي"، مما يعني أن المستخدمين يدفعون فقط مقابل الموارد التي يستخدمونها. يوفر تسعير الدفع حسب الاستخدام للعملاء إمكانية التحكم دون الحاجة إلى عقود أو التزامات طويلة الأجل.
وفقًا لدراسة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال، فإن القيمة المستمدة من تقنية منصة السحابة المتعددة الهجينة الكاملة ونموذج التشغيل على نطاق واسع هي ضعف ونصف القيمة المستمدة من نهج المورّد الواحد على منصة واحدة وسحابة واحدة. تشمل مزايا القيمة الاستراتيجية للحوسبة السحابية ما يلي:
يدير مقدمو الخدمة السحابية البنية التحتية الأساسية، مما يمكّن المؤسسات من التركيز على تطوير التطبيقات والأولويات الأخرى. تُساعد أدوات أتمتة السحابة، مثل لوحات المعلومات للإحصائيات في الوقت الفعلي وتحليلات البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، على تقليل المهام اليدوية وأعباء الإدارة الأخرى.
يقوم مزودو الخدمة السحابية بتحديث عروضهم بانتظام لمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى أحدث الترقيات والتقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمومية.
يعني الوصول إلى جميع أنحاء العالم أنه يمكن للفرق التعاون عن بُعد عبر مواقع واسعة الانتشار.
يمكن للمؤسسات أن تتحرك بخفة أكبر من المنافسين المتأخرين في رحلات الترحيل إلى السحابة والذين يجب عليهم تخصيص موارد تكنولوجيا المعلومات لإدارة البنية التحتية.
تساعد الخدمات السحابية الشركات على تقليل بصمتها الكربونية من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين استخدام المساحة، واستخدام تقنيات التبريد المتقدمة.
عند تبني تقنيات وممارسات التقنية السحابية، يجب على المؤسسات مراعاة ما يلي للمساعدة في تحقيق الفوائد الكاملة للسحابة:
تبدأ استراتيجية السحابة بتحليل الأنظمة والتطبيقات ومهارات القوى العاملة الحالية. حدد أحمال التشغيل ومكان وجودها، سواء في سحابة خاصة أو سحابة عامة.
تحديد حالات الاستخدام التجارية. على سبيل المثال، قد تحتاج شركة الرعاية الصحية إلى سحابة خاصة لتخزين بيانات العملاء الحساسة وسحابة عامة لاختبار تطبيق الأجهزة المحمولة لخدمة العملاء.
ابحث عن مزودي الخدمات الذين يمكنهم تقديم الخدمات التي ستحتاجها مع تطور بيئتك السحابية. ابحث عن الحلول التي يمكن أن تتكامل بشكل جيد مع منصات المزودين الآخرين إذا كنت بحاجة إلى تخصيص عقود سحابة هجينة مختلفة في بيئة سحابة متعددة.
راجع بعناية اتفاقيات مستوى الخدمة السحابية (SLAs)—العقود بين مزود الخدمة والعميل التي تحدد الخدمة السحابية والأداء المتوقع. تم تصميم اتفاقيات مستوى الخدمة لتلبية توقعات العملاء ومساءلة مقدمي خدمات السحابة والمساعدة في تحسين تجربة المستخدم النهائي. راجع الشروط والضمانات المتعلقة بزمن الانتقال وتوافر البيانات ومدة التشغيل وفترة التعطل.
أمان السحابة هو مسؤولية مشتركة بين المزود والعميل. في هذا النموذج، يتبع مزودو الخمة السحابية أفضل الممارسات الأمنية ويتخذون خطوات فعالة لحماية سلامة خوادمهم. على سبيل المثال، في نموذج المنصة كخدمة، يكون العميل مسؤولاً عن تأمين التطبيقات وأحمال التشغيل والبيانات، بينما يكون المزود مسؤولاً عن إدارة المنصة وتأمينها. قم بتنفيذ نموذج أمان الثقة الصفرية الذي يفرض سياسات الأمان لكل اتصال فردي بين المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات.
إن مراقبة المقاييس ومقارنة البيانات عند استخدام بائعي سحابة متعددين بلوحات معلومات مختلفة يمكن أن يؤدي إلى الانتشار السحابي. يوفر مزودو خدمات السحابة أدوات لإدارة تكاليف السحابة لمساعدتك في تتبع الفواتير والميزات والتكوينات الأخرى، مما يمكّنك من تحسين التكاليف.
احصل على فهم متعمق لكيفية مزج السحابة الهجينة بين السحابة الخاصة والسحابة العامة لتعزيز أعمالك. تعرّف على عناصرها وفوائدها وحالات استخدامها، واعرف كيف يمكن أن تقود التحول والابتكار في مؤسستك.
تعرّف على كيفية قيام DevOps بتبسيط عمليات التطوير والعمليات، وتعزيز التعاون والسرعة والجودة. استكشف الممارسات والأدوات الرئيسية لتحسين كفاءة مؤسستك.
اكتشف حلول الترحيل السحابي من IBM المصممة لتبسيط رحلتك إلى التقنية السحابية. تعرّف على أنواع الترحيل المختلفة والاستراتيجيات والمزايا التي تعزز الكفاءة وقابلية التوسع والابتكار.
استكشف الاختلافات الرئيسية بين الحلول السحابية العامة والخاصة والهجينة مع IBM. تعرّف على نموذج السحابة الذي يناسب احتياجات عملك بشكل أفضل لتعزيز المرونة والأمان وقابلية التوسع.
تعرّف على خمس طرق تساعدك فيها IBM Cloud على اتخاذ قرارات صحيحة بشأن وضع أعباء العمل استنادًا إلى المرونة والأداء والأمان والامتثال والتكلفة الإجمالية للملكية.
قم بإنشاء حساب IBM Cloud المجاني واحصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا، بما في ذلك واجهات برمجة تطبيقات IBM Watson.
IBM Cloud عبارة عن منصة سحابية للمؤسسات مصممة للصناعات الخاضعة لقيود تنظيمية، وتوفر حلولاً جاهزة للذكاء الاصطناعي وآمنة ومختلطة.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
اكتشف الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة باستخدام منصة IBM الآمنة والقابلة للتوسع. ابدأ باستكشاف حلولنا الجاهزة للذكاء الاصطناعي أو أنشئ حسابًا مجانيًا للوصول إلى المنتجات والخدمات المجانية دائمًا.