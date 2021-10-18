ما هي فوائد الحوسبة السحابية؟

اليوم، أصبحت الحوسبة السحابية منتشرة في كل مكان، وتُحدث تحولاً مستمراً في كيفية عمل الأفراد والمؤسسات—من الشركات الناشئة الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة. تعتمد الشركات على الحوسبة السحابية لتمكين العمل عن بُعد وتسخير التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وحوسبة الحافة.

تعتمد البنية التحتية للحوسبة السحابية على شبكة من مراكز البيانات البعيدة، والخوادم، وأنظمة التخزين التي يمتلكها ويديرها طرف ثالث يقدم الخدمات السحابية (CSP)، مثل Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud Platform و Microsoft Azure و IBM Cloud®.

هناك أربعة نماذج رئيسية لتسليم السحابة:

السحابة العامة

سحابة خاصة

السحابة الهجينة