ما المقصود بإدارة السحابة؟

نظرًا لتزايد عدد الشركات التي تعمل في البيئات السحابية وتعتمد على عدد متزايد من التطبيقات، من الضروري وجود سلسلة من الأدوات والإستراتيجيات والتقنيات لإدارة الزيادة المقابلة في البيانات والأنظمة وأعباء العمل والحفاظ على التحكم في موارد حوسبة السحابة.



توفر إستراتيجيات إدارة السحابة طريقة فعالة وقابلة للتوسع للحصول على رؤية واضحة عبر البيئات مع معارف رئيسية حول أداء خدمات السحابة وتكاليفها وامتثالها وأمنها.

غالبًا ما يتم استضافة التطبيقات على بيئات سحابية مختلفة، مثل:



السحابة العامة: نوع من البيئة السحابية يتحمل فيها مزود خدمة تابع لجهة خارجية مسؤولية البنية الأساسية للسحابة والخدمات.



السحابة الخاصة: عادة ما يتم استضافة البنية الأساسية للسحابة محليًا، مع مزود خدمة سحابية مخصص أو على خادم تابع لجهة خارجية يتم تشغيله حصريًا لشركة واحدة.



السحابة الهجينة: بنية أساسية سحابية تستخدم بيئات سحابية عامة وخاصة.



السحابة المتعددة: تستخدم هذه البيئات خدمات السحابة من أكثر من مزود سحابة واحد.

يؤدي استخدام الخدمات السحابية المختلفة إلى إنشاء مصادر بيانات متباينة يُمكن أن تتسبب، إذا تُركت من دون إدارة، في دفع المؤسسات مقابل الموارد السحابية غير الضرورية وفتحها لمخاطر أمنية مثل اختراق أمن البيانات.



وتساعد إدارة السحابة على الحد من هذه المخاطر من خلال توفير رؤية واضحة لاستخدام السحابة وتخصيص الموارد وأمن السحابة وجميع البيانات ذات الصلة المستندة إلى السحابة من خلال بوابات الخدمة الذاتية. تساعد ممارسة إدارة السحابة الفعالة التي تتميز بمنصات مركزية لمراقبة البنية الأساسية للسحابة أقسام تقنية المعلومات على تطوير بيئات سحابية آمنة وفعالة من حيث التكلفة والحفاظ على التشغيل الفعال للتطبيقات.