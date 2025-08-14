ما المقصود بالشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)؟

8 دقائق
الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) هي تطبيق أو خدمة تجعل الاتصال بالإنترنت خاصًا عن طريق توجيه حركة الإنترنت عبر خادم VPN آمن.
تعمل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) على تشفير البيانات الشخصية وإخفاء الأنشطة على الإنترنت من الأطراف الثالثة غير المصرح لها، ما يوفر للمستخدمين اتصال إنترنت آمنًا وخاصًا.
وقد كان لها دور أساسي في نمو شبكات الكمبيوتر وانتشار الإنترنت، وتستخدمها بعض أكبر المؤسسات وأكثرها نجاحًا في العالم.
مع تسارع شبكات الكمبيوتر واستخدام الإنترنت في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ازدادت الحاجة إلى حلول أمنية تحمي خصوصية الأفراد والشركات المعتمدة عليها. كانت OpenVPN، شبكة افتراضية خاصة مفتوحة المصدر تم إصدارها في 2001، واحدة من أولى شبكات VPN المستخدمة على نطاق واسع. وقد أصبحت شائعة؛ بسبب تشفيرها القوي وقدرتها على تجاوز جدران الحماية، وهي الحواجز الأمنية بين الاتصالات الخاصة والعامة بالإنترنت.
اليوم، هناك شبكات VPN مجانية وخدمات VPN تتطلب اشتراكًا شهريًا. بعض مستخدمي VPN مستعدون لدفع مقابل ميزات أمنية إضافية مثل مفاتيح الإيقاف التي تغلق اتصال الإنترنت إذا انقطع اتصال VPN.
يمكن تنزيل معظم شبكات VPN كتطبيقات (تطبيقات VPN) من متجر التطبيقات وتثبيتها بسهولة على أجهزة Mac أو هواتف Android. يمكن أيضًا تثبيتها كملحقات للمتصفح على المتصفحات الشهيرة مثل Chrome أو Firefox. تم تصميم شبكات VPN الحديثة لتعمل مع جميع أنظمة التشغيل، بما في ذلك Windows وLinux (Android) وMac (OS وiOS).
الشبكات الحاسوبية هي أنظمة من الأجهزة المترابطة مثل الأجهزة المحمولة، وأجهزة التوجيه، ومراكز البيانات، مصممة للتواصل ومشاركة الموارد.
كي تعمل شبكات الكمبيوتر، تعتمد على بروتوكولات الاتصال، وهي قواعد تحدِّد كيفية إرسال الأجهزة أو تبادل البيانات عبر الشبكة.
تدعم شبكات الكمبيوتر الحديثة معظم التجارب الرقمية، بدءًا من التواصل الشخصي والترفيه إلى عمليات الأعمال الحيوية لدى أنجح الشركات في العالم.
الحوسبة السحابية هي الوصول عند الطلب إلى المعلومات وموارد الحوسبة (المادية والافتراضية) عبر الإنترنت بنموذج تسعير على أساس الاستخدام.
تشمل هذه الموارد مجموعة واسعة من العناصر مثل الخوادم، وتخزين البيانات، والبرمجيات، وأجهزة الشبكات، وأدوات تطوير التطبيقات، والمزيد.
مكَّنت الحوسبة السحابية المؤسسات بجميع أحجامها من أن تصبح أكثر كفاءة وقابلية للتوسع من خلال استغلال قدرات الإنترنت لتحسين التعاون والمرونة. وقد كان لها دور أساسي في انتشار العمل عن بُعد، ما يسمح للموظفين بالوصول إلى المعلومات والموارد عن بُعد والتي لم يكن بإمكانهم الوصول إليها في الموقع من قبل إلا من خلال إعدادات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التقليدية.
تعمل شبكات VPNs عن طريق إنشاء اتصال آمن ومشفر بين الأجهزة وموقع خادم VPN بعيد، ثم تمرير حركة الإنترنت عبر هذا الخادم. تعمل هذه العملية على إخفاء عنوان IP الحقيقي للمستخدم والحفاظ على خصوصية سجل التصفح من المتسللين ومزوِّدي خدمة الإنترنت (ISPs) وغيرهم من الأطراف غير المصرح لها.
عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) هي أرقام يتم تخصيصها لكل جهاز متصل بشبكة كمبيوتر. تُتيح عناوين IP للأجهزة على الشبكة تحديد موقع بعضها والتعرُّف عليه والتواصل وفق بروتوكولات الشبكة.
تُخفي شبكات VPNs عناوين IP، ما يُتيح للمستخدمين إخفاء موقعهم الجغرافي ويجعل من الصعب على المواقع والأطراف الثالثة غير المصرح لها متابعة نشاطهم.
التشفير هو عملية تحويل النص القابل للقراءة إلى تنسيق غير قابل للقراءة لحمايته من المستخدمين غير المصرح لهم.
تستخدم شبكات VPN الآمنة التشفير للحفاظ على أمن البيانات أثناء انتقالها عبر الإنترنت بين المستخدمين والأجهزة. عندما يتصل جهاز بشبكة افتراضية خاصة، يتم إنشاء مفتاح سري بين الجهاز وخادم VPN. يعمل هذا المفتاح على تشفير البيانات وفك تشفيرها في كل مرة ينتقل فيها عبر نفق VPN، وهو مسار آمن من نقطة إلى أخرى على الشبكة.
في سياق شبكات VPNs، تعتمد قوة التشفير على الشفرات أو الخوارزميات المستخدمة لتشفير وفك تشفير البيانات الشخصية أثناء انتقالها عبر الشبكة.
على سبيل المثال، AES-256 وChaCha20 هما خوارزميتان للتشفير الآمن للغاية تعملان على تشغيل العديد من الشبكات الافتراضية الخاصة الرائدة في الصناعات اليوم. لا تكتفي أفضل شبكات VPN بتشفير البيانات الشخصية فحسب، بل تعمل أيضًا على تشفير حركة المرور على الإنترنت التي يولدها المستخدم بأكملها، بما في ذلك طلبات واستجابات خادم اسم النطاق (DNS).
عادةً، يفتح المستخدم تطبيق VPN أو يضيف المتصفح؛ ليتمكن من الوصول إلى شبكة لاسلكية غير محمية، مثل الواي فاي العام المجاني في مقهى أو مطار أو أي مكان عام آخر.
تعتمد وظيفة VPN على قدرتها على توفير مستوى الأمان والخصوصية نفسه للمستخدمين على شبكة واي فاي مفتوحة كما يتمتعون به على اتصال إنترنت خاص.
بمجرد تنشيطها، تعمل شبكة VPN على تشفير حركة مرور الإنترنت الواردة والصادرة بأكملها على جهاز المستخدم، وتحويل النشاط عبر الإنترنت إلى تنسيق سري غير قابل للقراءة لا يمكن فك تشفيره إلا بواسطة خادم VPN البعيد.
يُنشئ مزوِّدو VPN شبكات من خوادم VPN المعروفة باسم شبكات الخوادم خصيصًا لهذا الغرض.
بعد التشفير، تُنشئ شبكات VPNs نفقًا آمنًا بين جهاز المستخدم وخادم VPN، ثم تُرسِل حِزَم البيانات المشفرة عبر هذا النفق باتباع قواعد محددة تُعرَف باسم بروتوكولات الشبكة الافتراضية الخاصة.
يمنع النفق المستخدمين غير المصرَّح لهم، مثل المتسللين ومقدِّمي خدمات الإنترنت، من جمع بيانات المستخدم وتحليلها دون إذن المستخدم.
بمجرد وصول بيانات المستخدم المشفرة إلى خادم VPN آخر عبر النفق، يتم فك تشفيرها باستخدام المفتاح الذي تم إنشاؤه بين الجهاز والخادم عند تنشيط VPN.
بعد تشفير البيانات وإرسالها وفك تشفيرها عبر خادم VPN، يجب على النظام إخفاء العنوان الحقيقي للمستخدم. يعمل النظام على توجيه حركة مرور الإنترنت عبر الخوادم البعيدة الوسيطة، أو الخوادم الوكيلة، ما يجعل المستخدم يبدو وكأنه يصل إلى الإنترنت من موقع مختلف عن موقعه الفعلي.
المستخدمون الذين يتَّبعون هذه الخطوات الخمس يصبحون جاهزين للوصول إلى الإنترنت بأمان وثقة، مع التأكد من أن نشاطهم وتاريخ تصفحهم سيبقى خاصًا.
هناك العديد من الفوائد المعروفة لاستخدام شبكات VPNs، سواء على المستوى الشخصي أم في المؤسسات، ويتزايد الطلب على خدمات VPN بشكل مستمر. قدَّر تقرير حديث قيمة سوق الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) عالميًا بنحو 60 مليار دولار أمريكي، وتوقَّع أن يصل إلى 138 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركَّب يزيد عن 15%.1
فيما يلي بعض الفوائد الأكثر شيوعًا لاستخدام شبكات VPN.
يساعد تشفير VPN على ضمان خصوصية اتصال المستخدم بالإنترنت وحماية المواقع التي يزورها والمحتوى الذي يشاركه ونشاطه على الإنترنت من المعلنين ومزوِّدي خدمات الإنترنت وغيرهم من الأطراف الثالثة غير المصرح لها.
مع تزايد الهجمات الإلكترونية، أي محاولات السرقة أو التدمير عبر الوصول غير المصرح به إلى الشبكات، ضد شركات التواصل الاجتماعي الشهيرة والمؤسسات المالية وخدمات البث، أصبحت حماية الخصوصية على الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية. تحمي الشبكة الافتراضية الخاصة القوية من العديد من الهجمات الشائعة التي تستهدف البيانات الشخصية.
تُعَد اتصالات VPN وسيلة آمنة لتعزيز الأمن الإلكتروني الشخصي والمهني، وحماية المستخدمين من مجموعة متنوعة من التهديدات الإلكترونية الشائعة.
من منظور الأعمال، يُتيح استخدام VPN للموظفين الوصول عن بُعد إلى جميع الموارد نفسها التي يحصلون عليها في المكتب، حتى عند استخدام شبكة واي فاي عامة في فندق أو أي مكان عام آخر.
القيود الجغرافية، المعروفة اختصارًا باسم geo restrictions، هي قيود على الوصول إلى الإنترنت بناءً على موقع المستخدم الجغرافي، وقد تَحُدّ من قدرة المستخدم على الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت. في كثير من الأحيان، يتم وضع القيود الجغرافية من قِبَل الحكومات الاستبدادية التي تسعى إلى التحكم في أنواع المعلومات التي يمكن لمواطنيها الوصول إليها. تسمح شبكات VPNs للمستخدمين بالوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها، بغض النظر عن مكان وجودهم، من خلال إخفاء العنوان الخاص بهم وباستخدام نفق VPN والتشفير لضمان خصوصيتهم.
تساعد شبكات VPNs على تسريع بعض اتصالات الإنترنت، خاصةً للمستخدمين الذين يلعبون أو يشاركون في أنشطة تتطلب عرض نطاق ترددي عالٍ. ويتم ذلك عن طريق منع تقييد النطاق الترددي، وهي استراتيجية تستخدمها بعض شركات الإنترنت للتحكم في كمية البيانات المستخدمة لبعض الأنشطة على الإنترنت.
يمكن أن تساعد شبكات VPNs على تقليل التمييز السعري الذي تمارسه بعض المواقع، والتي تعرض أسعارًا مختلفة للخدمة نفسها اعتمادًا على الموقع الجغرافي للمستخدم. فمن خلال إخفاء عناوين IP، تمكِّن VPNs جميع المستخدمين من الحصول على الأسعار نفسها، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على انتشارها، لا تزال شبكات VPNs تُعَد من أكثر الطرق أمانًا وفاعلية للوصول إلى الإنترنت. تساعد شبكات VPNs على الحماية من مجموعة واسعة من التهديدات الإلكترونية، شريطة أن يعتمد المستخدمون على مزوِّد VPN موثوق به وأن يستخدموا التطبيق أو الخدمة بشكل صحيح.
ومع ذلك، حتى عند استخدام أفضل شبكات VPNs، يجب على المستخدمين أن يكونوا على دراية بأن هناك بعض التهديدات التي لا تتوفر الحماية منها. على سبيل المثال، البرامج الضارة، وهي برامج مصممة خصيصًا لإلحاق الضرر بالمستخدم أو النظام أو المؤسسة، لا تتأثر بشبكات VPNs وتتطلب برامج مضادة للفيروسات للتعامل معها.
تعتمد المؤسسات بمختلَف أحجامها وعبر مجموعة واسعة من الصناعات على شبكات VPN لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام. بدءًا من حماية العاملين عن بُعد إلى الاستفادة من السحابة، إليك خمسًا من أكثر حالات استخدام VPN المؤسسية شيوعًا.
مع تزايد معدل العمل عن بُعد، تزوِّد المؤسسات بجميع أحجامها موظفيها بأحدث الأجهزة المحمولة حتى يتمكنوا من الوصول إلى موارد المؤسسة وتطبيقاتها من مكاتبهم المنزلية.
تؤدي شبكات VPNs دورًا مهمًا في تمكين هؤلاء الموظفين من التعاون والتواصل بشكل فعَّال، مع احتياطات السلامة والأمان نفسها التي ستكون موجودة في المكتب.
تمتلك العديد من المؤسسات الناجحة مكاتب في أكثر من الدولة أو منطقة واحدة، وتؤدي شبكات VPNs دورًا حاسمًا في الحفاظ على اتصال هذه المكاتب بشكل آمن. تُعَد شبكات VPNs من نوع شبكة إلى شبكة أمرًا حساسًا في تمكين العديد من المؤسسات العالمية من الازدهار، وهي نوع من الشبكات يعمل على تشفير المعلومات عبر شبكات متعددة وآمنة، ما يُتيح لها التواصل كما لو كانت الشبكة نفسها.
تعمل شبكات VPNs على تشفير البيانات أثناء انتقالها عبر الشبكات، ما يحميها من السرقة من قِبَل المستخدمين الذين يسعون إلى الوصول غير المصرَّح به. تُعَد عناصر التحكم في الوصول، وهي طرق لتكوين شبكات VPNs لتزويد مختلَف المستخدمين بمستويات مختلفة من الوصول، أمرًا بالغ الأهمية لضمان عرض البيانات الحساسة من قِبَل المستخدمين المصرَّح لهم فقط.
تساعد شبكات VPNs أيضًا المؤسسات على الامتثال لمتطلبات البيانات في القطاعات شديدة التنظيم. يمكن لشبكات VPNs مساعدة الشركات على الامتثال للقوانين الصارمة والمتغيرة بسرعة، والتي قد تختلف من منطقة إلى أخرى، وضمان خصوصية البيانات عبر عدة مناطق جغرافية.
مع سعي المزيد من المؤسسات إلى الاستفادة من مزايا الحوسبة السحابية، تساعد شبكات VPNs على ضمان أن تظل البيانات المخزنة في مكان واحد والوصول إليها من مواقع أخرى آمنة وخاصة. مع تخزين المزيد من البيانات في السحابة، تعمل شبكات VPNs على حمايتها من الوصول غير المصرَّح به عن طريق تشفيرها بشكل آمن والحفاظ على خصوصيتها.
