ما المقصود بتخزين السحابة الخاصة؟

تمامًا كما تُخصَّص شقة بمستأجر واحد لشخص واحد، تعتمد السحابة الخاصة بنية حوسبة وبيئة وبنية تحتية لمستأجر واحد تستخدمها مؤسسة واحدة فقط.

يختلف تخزين السحابة الخاصة عن تخزين السحابة العامة من حيث أسلوب الوصول إلى الموارد. في تخزين السحابة العامة، توفّر المؤسسة موارد الحوسبة التي تحتاج إليها مثل قدرة المعالجة وتخزين البيانات عبر بوابة للخدمة الذاتية. أما في السحابة الخاصة، فتبقى الموارد تحت سيطرة المؤسسة الكاملة.

ويمكن استضافة موارد السحابة الخاصة وإدارتها بطرق متعددة. إحدى هذه الطرق هي استخدام البنية التحتية والموارد الموجودة أصلًا في مركز البيانات المحلي لدى الشركة. وطريقة أخرى هي إنشاء بيئة مخصصة لمستأجر واحد من خلال برامج المُحاكاة الافتراضية. كما يمكن استخدام بنية تحتية جديدة أو منفصلة تنشئها الشركة نفسها أو مؤسسة خارجية.

وبغض النظر عن الطريقة المختارة، تبقى موارد السحابة الخاصة تحت سيطرة مؤسسة واحدة. ومع ذلك، يمكن أن يكون موقع السحابة الخاصة داخل مرافق المؤسسة نفسها أو مُدارًا عن بعد بواسطة طرف ثالث مع الوصول إليها عبر الإنترنت، مع قصر هذا الوصول على المستخدمين الحاصلين على صلاحيات خاصة.