ما المقصود بالحاويات كخدمة (CaaS)؟

تعتمد التطبيقات القائمة على الحاويات على تعليمات برمجية مرفقة فقط بمكتبات نظام التشغيل والاعتماديات اللازمة لتشغيلها. وهي وحدات تشغيل مرنة (حاويات) يمكن تنفيذها على أي بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات، بدءًا من مراكز البيانات المحلية وحتى بيئات السحابة الهجينة والبيئات متعددة السحابة.

تأتي خدمة CaaS كطبقة وسطى بين البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) ضمن نموذج الحوسبة السحابية، حيث توفّر توازنًا بين درجة التحكم التي توفرها IaaS وسهولة الاستخدام التي تتيحها PaaS.